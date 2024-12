CID: El regreso del drama criminal indio de los años 90 despierta nostalgia.

En una entrevista para la revista Forbes, el productor del programa, BP Singh, describió estas escenas y tramas como “disparates creíbles”. “Puede que luego te rías de eso [la escena]. Pero durante esos cinco minutos, es tan absorbente que no te importa”, le dijo a la revista. En una manera bastante cómica, los personajes también explicarían tramas y tecnologías utilizadas para resolver crímenes a través de sus diálogos, haciendo que incluso los niños entendieran lo que estaba sucediendo. “Los malos siempre eran atrapados y eso era reconfortante de ver”, dice la Sra. Shah. “No creo que disfrutaría del programa hoy, pero en ese entonces era algo importante”. En los años 1990, la televisión era importante ya que era la única forma de entretenimiento en casa. Al principio de la década, India flexibilizó los derechos de transmisión, lo que hizo que hubiera más canales disponibles. “Inicialmente, canales como Star comenzaron a mostrar repeticiones de programas estadounidenses como Baywatch y The Bold and The Beautiful. Pero nuevos participantes como Zee TV y Sony comenzaron a producir programas originales para atender a la audiencia india”, dice Harsh Taneja, profesor asociado de medios en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Los productores a menudo adaptaban programas occidentales para la audiencia india importando formatos Bibles, pautas que describen la estructura de la historia, y modificándolos para el contexto local, según él. Así, un programa como CID a menudo presentaba tramas que se asemejaban estrechamente a las de CSI: Crime Scene Investigation, un drama criminal estadounidense. En los años 1990 y 2000, la televisión se convirtió en un elemento básico en los hogares a medida que el poder adquisitivo de la gente crecía. Muchas casas tenían no solo un televisor, sino dos, lo que llevó a los productores a crear contenido dirigido a diferentes grupos de edad, dice el Sr. Taneja.