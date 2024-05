Ciclón severo Remal golpeará las costas de Bangladesh y Bengala Occidental adyacentes entre la isla de Sagar y Khepupara alrededor de la medianoche del domingo | Noticias de la India

NUEVA DELHI: Depresión formada sobre el centro de la bahía de Bengala es muy likely to “travesar las costas de Bangladesh y los costos adyacentes de Bengala Occidental entre la Isla Sagar y Khepupara alrededor de la medianoche del 26 de mayo como una tormenta ciclónica severa con una velocidad del viento de 110-120 kmph ráfagas de 130 kmph, el Departamento Meteorológico de la India (IMD) dijo el viernes. Emitiendo la ruta pronosticada del ciclón – llamado Remal, el IMD dijo que la depresión existente es muy likely to seguir moviéndose hacia el noreste e intensificarse aún más en una tormenta ciclónica sobre el centro-este de la bahía de Bengala para la mañana del 25 de mayo. “Posteriormente, se movería casi hacia el norte, se intensificaría en una tormenta ciclónica severa para la noche del 25 de mayo. Continuando a moverse hacia el norte, es muy possible que atraviese las costas de Bangladesh y Bengala Occidental adyacentes entre la Isla Sagar y Khepupara alrededor de la medianoche del 26 de mayo como una tormenta ciclónica severa”, dijo el departamento meteorológico en su update esta mañana. El nombre ‘Remal’ en la lista de ciclones tropicales es dado por Omán. Será el primer ciclo’n en golpear el región esta temporada premonzónica. En vista de la pronóstico, el IMD aconsejó a los pescadores no aventurarse en el sur de la bahía de Bengala y en el Mar de Andamán hasta el 24 de mayo, en la bahía central de Bengala hasta el 26 de mayo y en la bahía septentrional de Bengala desde el 25 de mayo hasta el 27 de mayo. “Se aconseja a los pescadores en el mar que regresen a la costa”, dijo subrayando “condiciones del mar a burdas muy brutas” en la región. Emitiendo una advertencia de fuertes lluvias debido al impacto de la formación ciclónica, el departamento de Met dijo: “Lluvias ligeras a moderadas en la mayoría de los lugares con lluvias fuertes a muy fuertes en lugares aislados es probable en los distritos costeros de Bengala Occidental y en los distritos adyacentes de Odisha del Norte el 26-27 de mayo, y lluvias extremadamente fuertes aisladas es probable en los distritos costeros de Bengala Occidental el 26 de mayo.”