Ciclón Alfredo envía olas de surf perfectas a la costa este de Australia.

A medida que la Costa Norte toma un respiro, Australia se está despertando de una siesta. El primer evento importante de oleaje de la temporada está golpeando la Costa Este de Australia en este momento, y cosas locas están sucediendo.Según informaron los principales medios de comunicación, el movimiento del Ciclón Tropical Alfred no es una tarea fácil. Los pronosticadores creen que la tormenta podría tocar tierra más tarde esta semana. Si lo hace, sería el primero al sur de Brisbane en hacerlo desde Zoe en 1974, según Surfline. Tanto Queensland como Nueva Gales del Sur han emitido advertencias meteorológicas por inundaciones y vientos peligrosos. Pero aunque el ciclón aún no ha golpeado la costa, el oleaje que emana de él ciertamente lo ha hecho.La Superbank, en particular, está entrando en el modo especial que solo puede ofrecer un punto de fondo de arena de otro mundo. Habrá caos, desorden, coladas y corrientes implacables que solo David Goggins podría amar. Pero en medio de todo eso, habrá momentos de gloria que detendrán el scroll. Ya hemos visto algunas tuberías ridículas cortesía de Jack Robinson, Dean Morrison y Korbin Hutchings el lunes. Solo visita el Instagram de Surfing Australia para ver una multitud de paseos de 100 metros y tuberías vertiginosas.Más adelante en la semana, sin embargo, las cosas comienzan a adentrarse en territorio aterrador. Para el 5 de marzo, alimentado por el poder de Alfred, Kirra podría alcanzar 8-12 pies con un oleaje del sureste de 26 pies a 14 segundos dirigiéndose hacia el punto. Después de eso, Alfred podría hacer que surfear sea imposible por un tiempo. La Oficina de Meteorología de Australia está publicando actualizaciones periódicas sobre la tormenta aquí. Para todos esos guerreros de QLD y NSW, hay una ventana limitada para canalizar su Kenny Powers interior. Pero en serio, manténganse seguros por ahí.