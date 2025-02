Ciclista de montaña y mecánico del equipo Shimano EP Enduro desaparece

Yahoo está utilizando la inteligencia artificial para generar conclusiones de este artículo. Esto significa que la información puede no coincidir siempre con lo que está en el artículo. Reportar errores nos ayuda a mejorar la experiencia. Generar Conclusiones Clave

Matt Opperman, padre de dos hijos y mecánico de bicicletas altamente experimentado con una carrera de más de dos décadas, no ha sido escuchado desde el 24 de enero. Se sabe que estaba en Segura de la Sierra en Jaén, España. Su vehículo fue encontrado recientemente cerca del Castillo de Segura de la Sierra, lo que desató una movilización de equipos de búsqueda y rescate para localizar al ciclista de montaña de 50 años.

La furgoneta Volkswagen de Matt, que fue encontrada cerca del Castillo de Segura de la Sierra. Foto: Spain_DH

Su familia dijo a los reporteros que se dirigía a Segura de la Sierra, en las montañas de Andalucía, para alojarse en una cabaña alpina y explorar los alrededores. Sus amigos y familiares han iniciado una campaña en redes sociales pidiendo ayuda para localizar a Opperman.

Matt es un ciclista competente y en excelente forma física, lo que hace la situación aún más preocupante. Opperman es miembro del club de ciclismo SpainDh, que guía y organiza aventuras en bicicleta de montaña por la zona, por lo que no es ajeno al entorno. A menudo sale a largos paseos remotos por la zona, y se desconoce si Matt tenía algún tipo de comunicación por satélite, que probablemente ya habría sido utilizada para contactar con amigos y familiares.

Se han organizado dos equipos de búsqueda, con alrededor de 500 respondientes regionales involucrados en la búsqueda de las montañas de esa zona. Los esfuerzos de búsqueda y rescate están programados para este fin de semana, sábado 8 de febrero y domingo 9 de febrero.

Los agentes de la Guardia Civil y el despliegue de un helicóptero de búsqueda y rescate han llevado a cabo los primeros esfuerzos de búsqueda. El paisaje escarpado y la densa cobertura arbórea dificultan la localización de cualquier cosa desde el aire, lo que ha llevado a la organización de estas dos operaciones terrestres para encontrar a Matt. El área de búsqueda de Segura de la Sierra es aproximadamente de 86,49 millas cuadradas, y los equipos de rescate peinarán la zona a pie y en bicicleta para encontrar al ciclista desaparecido.

Sus amigos en Spain_DH han pedido la ayuda del público para encontrar a Matt, “Ha pasado más de una semana que no hemos sabido nada de él. Si tienes alguna noticia que pueda ayudarnos a encontrarlo, escribe en privado. Muchas gracias y un gran abrazo para todos”.

Si estás en la zona y tienes alguna información que pueda ayudar en la búsqueda, puedes enviar un mensaje a @Spain_DH en Instagram.