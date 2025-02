Chuck Todd, ex presentador de ‘Meet the Press’, dejando NBC News.

El veterano reportero político de NBC News, Chuck Todd, se va a ir de la cadena después de 18 años, lo anunció en su podcast el viernes por la mañana. Todd ha mantenido varias posiciones en sus 18 años en NBC, incluyendo director político y finalmente dirigiendo el programa dominical insignia de NBC, “Meet the Press”, desde finales de 2014 hasta 2023. Su partida coincide con el segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. Todd dijo que llevará su podcast a su próximo proyecto después de un breve descanso. NBC News y MSNBC han experimentado cambios de liderazgo recientes, con Comcast anunciando un plan para albergar algunas de las cadenas de cable de NBCUniversal, incluida MSNBC, en un spin-off de $7 mil millones. Todd no mencionó ninguno de estos cambios al anunciar su partida. En su lugar, dijo que era porque los medios “tienen mucho trabajo por delante para recuperar la confianza” del público, y que “los medios nacionales no son el lugar que podrá hacerlo”. Todd dijo que sus prioridades y su compromiso con el periodismo político siguen siendo los mismos. “En resumen, no podemos enterrar la cabeza en la arena, y no podemos ser propagandistas, tenemos que seguir diciendo las cosas tal como las vemos, tenemos que seguir cubriendo la política tal como es, no como deseamos que fuera”, dijo.