Christophe De Vusser es el primer europeo en liderar el gigante estadounidense Bain & Company: así es como está aprovechando herramientas de inteligencia artificial para hacer que los consultores trabajen de manera “más inteligente”

Director Ejecutivo de Bain & Company Christophe De Vusser Habla Sobre IA y Equilibrio Trabajo-Vida

CEO Agenda proporciona ideas únicas sobre cómo piensan y lideran los líderes y qué les mantiene ocupados en un mundo de cambio constante. Nos adentramos en las vidas, mentes y agendas de los directores ejecutivos de las empresas más icónicas del mundo.

La consultoría de gestión es conocida como uno de los caminos profesionales más difíciles y de alta presión que existen. Les cuento desde mi experiencia: comencé mi carrera en Bain & Company en Bruselas, donde trabajaba hasta 60 horas a la semana y a menudo no volvía a casa hasta las 11 p.m.

Christophe De Vusser, Socio Director Global de Bain & Company, es un líder inspirador que piensa de manera diferente. Recientemente se convirtió en el primer europeo en liderar el gigante de la consultoría estadounidense, tras su ampliamente elogiada actuación en la competitiva división de capital privado de la compañía.

De Vusser busca equilibrio entre el trabajo y la vida personal. No trabaja los fines de semana, disfruta de estar en la naturaleza y amplía sus horizontes visitando museos y consumiendo libros ávidamente.

Señala la IA como una forma revolucionaria para que los consultores trabajen de manera más inteligente y, crucialmente, encuentren un mejor equilibrio. “[Las herramientas] están mejorando no solo mi propia productividad, sino también la de mis colegas”, me dijo en nuestra entrevista para Fortune.

Su entusiasta respaldo a la IA no me llevará de vuelta a la consultoría, pero tal vez este perfil de Fortune CEO Agenda te anime a utilizar las herramientas por ti mismo.

Esta entrevista ha sido editada por brevedad.

A los negocios

Fortune: ¿Cuál es el proyecto más importante en el que estás trabajando con tu compañía en este momento?

Destacaría todo nuestro trabajo con la IA. Tendrá un impacto profundo en todas las industrias y prácticamente en todos los negocios: esto se está convirtiendo en otra revolución industrial. La IA tendrá implicaciones de gran alcance en múltiples aspectos de la estrategia empresarial y en las capacidades fundamentales en las que las empresas confían para funcionar, no solo en tecnología, ciberseguridad y datos, sino también en áreas importantes como la confianza del cliente y el empleado, la organización y el talento. Así que, la disrupción y el cambio que está generando son significativos, tanto para Bain como para cada cliente con el que trabajamos.

¿En qué tendencia a largo plazo eres más optimista para la sociedad y la economía en general?

Sin duda, es la IA la que tiene el mayor potencial de transformación desde los negocios individuales hasta la sociedad y las economías. También es importante reconocer que una tecnología tan poderosa conlleva riesgos. Es por eso que hemos establecido políticas y principios para garantizar que cumplamos nuestro compromiso con el uso responsable de la IA, y también formamos parte de la Iniciativa de Socios de IA Responsable de Microsoft. Debemos avanzar con cautela y asegurarnos de que, al poner en marcha la IA, lo hagamos de manera responsable, ética y segura. Al igual que otras empresas, acogemos con satisfacción la regulación y la coordinación de políticas. Somos optimistas de que la IA demostrará ser una tecnología ampliamente potenciadora y una fuerza para el bien común, aumentando la productividad y los estándares de vida.

“Uso todos los días todas las herramientas de IA generativa que hemos estado implementando en Bain desde principios del año pasado.”

Si fueras un formulador de políticas económicas, ¿cuál sería tu máxima prioridad?

Europa, al igual que la mayoría de las economías, ha pasado por un período de agitación extraordinaria: la pandemia, las interrupciones en las cadenas de suministro, conflictos geopolíticos y la consiguiente interrupción energética. Un gran desafío para Europa en medio de toda la volatilidad es lograr una mayor competitividad económica y productividad que aseguren un crecimiento más sólido a largo plazo. Es esa capacidad económica la que dará a Europa la capacidad de enfrentar los desafíos del futuro: lograr un balance neto cero, garantizar el suministro y la seguridad energética, y asegurar mejores estándares de vida.

Siendo productivo

¿A qué hora te levantas, y qué parte de tu rutina matutina te prepara para el día?

Suelo levantarme alrededor de las 6 a.m. o 7 a.m. Me gusta comenzar el día con un buen desayuno y ponerme al día con las noticias, entender lo que está sucediendo en los negocios y cómo afecta a todas las industrias con las que trabajamos, pero también las noticias más generales de todo el mundo antes de ponerme al día con los correos electrónicos y empezar las reuniones con clientes e internas.

¿Hasta qué hora trabajas? ¿Continúas enviando correos electrónicos durante la noche y/o los fines de semana?

Estoy feliz de trabajar hasta tarde por la noche cuando es necesario, pero es importante hacer tiempo para la familia y equilibrar el trabajo con mi vida privada. En Bain, eso es algo que nos esforzamos por hacer posible para nuestra gente y nos ha ayudado a ser reconocidos como uno de los mejores lugares de trabajo del mundo. En la medida de lo posible, no trabajo los fines de semana ni en días festivos: es el momento de mantener el cuerpo y la mente en forma, y de estar con amigos y familiares.

Me gusta hacer tiempo para correr, idealmente al aire libre, donde puedo experimentar y absorber los sonidos de la naturaleza. Las actividades culturales también son importantes para mí: hago tiempo siempre que puedo para visitar museos y galerías, disfrutar del teatro o ver danza contemporánea en un centro de arte. Acabo de disfrutar de la visita a los Juegos Olímpicos con mi familia y mientras estaba en París también pude ver la última exposición en la Colección Pinault en la Bolsa de Comercio. ¡La recomiendo mucho!

¿Qué aplicaciones o métodos utilizas para ser más productivo?

Uso a diario todas las herramientas de IA generativa que hemos estado implementando en Bain desde principios del año pasado: Microsoft Co-pilot, ChatGPT-4, Zoom AI y Sage, que es la plataforma de chat de vanguardia y exclusiva de Bain para nuestros equipos. Todas estas herramientas me permiten trabajar de manera más inteligente y rápida, hacer más en menos tiempo y avanzar en los proyectos con menos necesidad de recurrir a la contribución de otros en nuestros equipos. Por lo tanto, estas herramientas no solo aumentan mi propia productividad, sino también la de mis colegas.

¿Quién está en tu “consejo personal”?

Tengo la suerte de poder contar con los consejos de algunos asesores de confianza, tanto en los negocios como en amigos personales, dentro y fuera de Bain, que me han asesorado y apoyado a lo largo de mi carrera y en los últimos tiempos. Tengo mentores de toda la vida dentro de Bain y me beneficio enormemente de los consejos de muchos de los líderes superiores de la firma, pasados y presentes. También hay algunos clientes con los que he trabajado durante varias décadas que se han convertido en consejeros personales y puedo solicitar consejos de otros asesores externos también.

Personalmente

¿Qué libro has leído, ya sea recientemente o en el pasado, que te haya inspirado?

Recientemente he leído ‘El Mago y el Profeta’ de Charles Mann. Aborda los grandes desafíos a los que se enfrenta el mundo: comida, agua, energía y cambio climático. Luchando con visiones optimistas y pesimistas de la IA en este momento, el libro de Mann ofrece una brillante visión de lo que podríamos llamar la dualidad de la innovación. En vacaciones me gusta leer algo más ligero. Viajando a Nueva York últimamente disfruté de ‘Harlem Shuffle’ de Colson Whitehead. También me gusta leer autores de los países que visito: leí el excelente Haruki Murakami cuando estuve en Japón no hace mucho.

De Vusser recientemente leyó un libro del autor japonés Haruki Murakami.

Si pudieras hacer una pregunta a tu ídolo, ¿quién sería y qué le preguntarías?

Soy un gran fan de las artes, la creatividad y la música, y de algunos de los increíbles artistas cuyo trabajo disfruto. Lo que me interesa de ese mundo y lo que me encantaría hablar con personas como el saxofonista y compositor John Zorn, o Brad Mehldau, el pianista de jazz, o incluso Beyoncé, es cómo se reinventan constantemente, evolucionan para mantenerse en la cima de su profesión y seguir siendo relevantes para sus audiencias. Los deportes son otra fuente de inspiración: en los Juegos Olímpicos de esta semana vi a Mondo Duplantis ganar el oro en salto con pértiga y establecer una nueva altura récord mundial de 6.25m: es increíble cómo mejora constantemente.

Christophe es un gran admirador de las artes, la creatividad y la música. Le encantaría tener una conversación con artistas como Beyoncé para preguntarles cómo se reinventan constantemente.

Como consumidor, ¿cuál es tu empresa favorita y por qué?

Todos reconocen lo que ha logrado Apple como empresa, desde la estrategia, el diseño de productos y la innovación hasta la entrega para sus clientes. Personalmente, también soy un gran fan de Bower & Wilkins, el fabricante británico de altavoces y auriculares: al igual que Apple, han entregado de manera consistente productos de alta calidad a los consumidores durante varias décadas. De hecho, comencé mi carrera en Bain hace 25 años en nuestra práctica de Productos de Consumo. Todavía trabajo de cerca con esa parte de la firma y estoy realmente apasionado de nuestro trabajo con esos clientes que ofrecen productos líderes en el mercado.

Y para terminar con una nota más ligera: ¿Cuál fue el último disfraz que usaste?

Me vestí al estilo disco de los años setenta para celebrar con algunos amigos no hace mucho: una oportunidad para soltar toda la vida diaria de reuniones y eventos de negocios y simplemente divertirme. Bailamos al ritmo de la música más allá de los setenta: algo de hip-hop y soul además de las canciones clásicas de disco.

