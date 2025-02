Chris Wright es confirmado como Secretario de Energía.

El Senado confirmó a Chris Wright para dirigir el Departamento de Energía de los EE. UU. el lunes, poniendo al ex ejecutivo petrolero en una posición clave para ayudar a dar forma a las políticas energéticas del presidente Trump.

El Sr. Wright, fundador y director ejecutivo de Liberty Energy, una empresa de fracturación, fue confirmado por una votación de 59 a 38, con el apoyo de todos los republicanos presentes y un menor número de demócratas. Sería el 17º secretario de energía, un cargo que se creó en 1977.

En su audiencia de confirmación, el Sr. Wright dijo que su principal prioridad era “soltar” la producción de energía nacional, incluyendo gas natural licuado y energía nuclear. También les dijo a los demócratas que creía que el cambio climático era un “reto global que necesitamos resolver” y que apoyaría el desarrollo de energías renovables como la eólica y la solar.

Al mismo tiempo, el Sr. Wright dijo que “trabajaría incansablemente” para apoyar la “audaz” agenda energética del Sr. Trump. El presidente ha desestimado con frecuencia el cambio climático como un engaño, ha menospreciado la energía eólica y solar y ha dicho que quiere expandir el uso de petróleo, gas y carbón, cuya quema está impulsando el cambio climático.

El Departamento de Energía desempeña un papel central en el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas. La agencia supervisa una red de 17 laboratorios nacionales que llevan a cabo investigaciones de vanguardia, así como una poderosa oficina de préstamos que ha respaldado docenas de proyectos de energía baja en carbono, incluidas fábricas de baterías en Ohio y Tennessee y dos gigantescos reactores nucleares en Georgia.

El Sr. Wright también supervisaría las aprobaciones de terminales de exportación de gas natural licuado, las cuales la administración Biden intentó frenar, enojando a grupos de la industria. El Sr. Trump ya ordenó al Departamento de Energía que reanudara las revisiones de las instalaciones de exportación propuestas.

El Departamento de Energía es una agencia extensa. Aproximadamente el 80 por ciento del presupuesto anual de $52 mil millones del departamento se destina al mantenimiento del arsenal nuclear de la nación, a la limpieza de desastres ambientales de la Guerra Fría y a la investigación en áreas como la física de alta energía.

Bajo la administración Biden, el departamento apoyó agresivamente nuevas tecnologías energéticas limpias como la energía nuclear avanzada, la energía geotérmica mejorada, los combustibles de hidrógeno verde, las baterías de próxima generación y más. Respaldado por nuevos fondos del Congreso, emitió decenas de miles de millones en préstamos y subvenciones a empresas que fabricaban cemento bajo en carbono, a compañías de energía que construían nuevas líneas de transmisión y más.

En su audiencia de confirmación, el Sr. Write en su mayoría se negó a detallar cómo dirigiría el departamento.

Algunos grupos conservadores han instado al Sr. Wright a reorientar o incluso a cerrar la Oficina de Programas de Préstamos de la agencia, a la cual el Congreso le otorgó aproximadamente $400 mil millones en autoridad de préstamo para llevar tecnologías energéticas prometedoras al mercado. Bajo la administración Biden, la oficina finalizó más de $60.6 mil millones en préstamos y garantías de préstamos a empresas que estaban extrayendo litio, reiniciando una planta nuclear cerrada, convirtiendo la energía eólica y solar en combustibles de hidrógeno y más. También emitió $47 mil millones en préstamos condicionales que no se han finalizado.

Hasta el 17 de enero, aún había 160 empresas solicitando más de $200 mil millones en préstamos y garantías de préstamos. Pero el trabajo de la oficina de préstamos se ha detenido en gran medida desde que asumió la presidencia el Sr. Trump y no está claro qué sucederá con esas solicitudes.

La mayoría de los grupos ambientales importantes y muchos demócratas se opusieron a la confirmación del Sr. Wright, diciendo que minimizaba los riesgos de un planeta en calentamiento. En un mensaje en redes sociales en 2023, el Sr. Write escribió: “No hay crisis climática, y tampoco estamos en medio de una transición energética”. En un podcast el año pasado, dijo que el cambio climático tendría “un impacto lento y modesto en dos o tres generaciones a partir de ahora.”

En podcasts y discursos, el Sr. Wright ha hecho frecuentemente un caso moral a favor de los combustibles fósiles, argumentando que las personas más pobres del mundo necesitan acceso a petróleo, gas y carbón para disfrutar los beneficios de la vida moderna que las naciones ricas dan por sentado.

Aún así, algunos demócratas del Senado se unieron a los republicanos para votar a favor de la nominación del Sr. Write. Incluyeron a Rubén Gallego de Arizona, Michael Bennet y John Hickenlooper de Colorado, Maggie Hassan y Jeanne Shaheen de Nuevo Hampshire, Ben Ray Luján y Martin Heinrich de Nuevo México, así como a Angus King, un independiente de Maine que normalmente se alinea con los demócratas.

“Si bien no estoy de acuerdo con el Sr. Wright en varios temas, se ha comprometido a trabajar con nosotros de buena fe” en asuntos como invertir en laboratorios nacionales y expandir líneas de energía de alta tensión, dijo el Sr. Heinrich el mes pasado.

El Sr. Wright se graduó del Instituto Tecnológico de Massachusetts y realizó estudios de posgrado sobre energía solar en la Universidad de California, Berkeley. En 1992, fundó Pinnacle Technologies, que creó software para medir el movimiento de fluidos bajo la superficie de la Tierra. El software ayudó a iniciar una revolución comercial de gas de esquisto.

El Sr. Wright fundó Liberty Energy en 2011, y la empresa ha trabajado con otras en energía geotérmica y reactores nucleares pequeños y modulares.

El Sr. Wright posee 2.6 millones de acciones en la empresa, que valían aproximadamente $47 millones según el precio de cierre del lunes. En una declaración por escrito al Senado prometió renunciar a Liberty Energy y deshacerse de sus acciones en un plazo de 90 días después de ser confirmado. Según su acuerdo ético, está programado para recibir su último bono de la empresa en marzo.