Chivatazo ruso evoca fantasmas del pasado.

La BBC informa que Anna Alexandrova está en juicio por supuestamente difundir noticias falsas sobre el ejército ruso. Me encuentro en una sala de audiencias en la ciudad de Pushkin, a 400 millas al noroeste de Moscú. Frente a mí está el “acuario” – la caja de cristal y metal donde está encerrada la acusada, la jaula en la sala de audiencias que hace que cualquiera en juicio en Rusia parezca un criminal peligroso. Detrás del cristal está Anna Alexandrova. La peluquera de 46 años ha sido acusada de “la difusión pública de información falsa sobre el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa”. En pocas palabras, difundir noticias falsas sobre el ejército ruso. El cargo se refiere a mensajes y publicaciones en redes sociales de los que se le acusa de enviar. El testigo principal de la acusación también está aquí, la vecina de Anna. Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, ha habido informes regulares de rusos denunciando a vecinos, colegas y conocidos a la policía por supuestas declaraciones anti-guerra. Las denuncias han llevado a arrestos, juicios y, en algunos casos, largas condenas de prisión. Pero, ¿por qué se ha vuelto común delatar a otros? ¿Y cuáles son las implicaciones para la sociedad rusa? Para averiguarlo, he hablado con varios rusos envueltos en esta situación, incluyendo a una doctora denunciada por su paciente y a un hombre de 87 años que fue sacado de un autobús y arrastrado a la policía. En el juzgado en Pushkin, la vecina de Anna, Irina Sergeyeva, está sentada dos filas delante de mí con su madre Natalya. Viven en la casa contigua a la de Anna. Las dos familias solían llevarse bien pero se pelearon. Duramente. Durante un descanso en el proceso, le pregunto a Natalya por qué. “Empezó a enviarle [a mi hija] imágenes de la operación militar especial [la guerra de Rusia en Ucrania]”, afirma Natalya. “Imágenes de cuerpos de soldados destrozados y tanques en llamas.” “Denuncié esto a la fiscalía”, agrega Natalya. “Las imágenes te hacen querer llorar.” Anna niega haber enviado ninguna de las imágenes ni mensajes en cuestión. Según su abogado, si es condenada, enfrenta hasta 15 años de prisión. Sin embargo, como descubriría, había más en la historia de Anna e Irina de lo que parecía. Señales desde arriba La libertad de expresión en Rusia ya estaba bajo ataque, pero días después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, Vladímir Putin lo llevó a un nivel completamente nuevo. Unos días después de ordenar que las tropas rusas entraran en Ucrania para lo que él llamó una “operación militar especial”, el presidente Putin firmó una legislación represiva diseñada para silenciar o castigar la crítica. Los rusos ahora podían ser procesados por “desacreditar el uso de las Fuerzas Armadas rusas” y recibir largas penas de prisión por difundir “información falsa a sabiendas” sobre el ejército. Las autoridades también señalaron una búsqueda de enemigos internos. El presidente Putin declaró: “…cualquier nación, y aún más el pueblo ruso, siempre podrá distinguir a los verdaderos patriotas de la escoria y traidores y simplemente los escupirá como si fuera un insecto en su boca, los escupirá en el pavimento. Estoy convencido de que una autolimpieza natural y necesaria de la sociedad como esta fortalecerá nuestro país, nuestra solidaridad y cohesión…” En este ambiente de “nosotros” contra “ellos”, comenzaron a llegar informes de rusos delatando a otros rusos por oponerse a la guerra en Ucrania – de estudiantes informando a profesores, profesores a estudiantes, colegas de trabajo unos a otros. No todas las denuncias han llegado a juicio. Pero en algunos casos, las duras leyes nuevas de Rusia se han utilizado para procesar a presuntos infractores. Esto ha revivido recuerdos del pasado soviético cuando la delación era fomentada activamente por las autoridades. Bajo el dictador José Stalin, los campos de prisioneros, o Gulag, estaban llenos de víctimas delatadas por sus propios conciudadanos. “Lo que me resulta notable es lo rápido que la memoria genética rusa ha regresado, y cómo las personas que no vivieron en esos tiempos actúan de repente como si lo hubieran hecho”, dice Nina Jrushcheva, profesora rusoamericana de Asuntos Internacionales en The New School en Nueva York. “De repente están delatando a los demás. Es una práctica soviética pero también tiene que ver con el código genético ruso, del miedo, de tratar de protegerse a costa de los demás.” Demonios desde abajo Pero esto es solo la mitad de la historia. Cuanto más aprendo sobre el caso de la peluquera, Anna, más me doy cuenta de que la delación no es solo producto del miedo y la autopreservación. A veces entran en juego rivalidades personales o interés personal. “Los llamados artículos ‘políticos’ del código penal se han convertido en una forma muy conveniente de resolver conflictos entre vecinos”, sugiere la abogada de Anna, Anastasia Pilipenko. “Este caso en particular comenzó con una pelea doméstica común. Una parte acudió a la policía pero no llegó a ningún lado. Eso solo cambió cuando apareció el cargo de ‘noticias falsas sobre el ejército’.” En realidad, el conflicto entre Anna e Irina comenzó no con mensajes en redes sociales, sino con una disputa sobre terreno. Las dos familias habían luchado juntas para proteger un bosque local de los promotores inmobiliarios. Las cosas cambiaron cuando Irina intentó alquilar una parcela. Dijo que la necesitaba para que pastaran las cabras. “[Anna] albergaba rencor”, dice Irina. “Nos llamó estafadores. Afirmó que compraríamos el terreno y lo venderíamos a los promotores. Le dije que eso era absurdo. Entonces se desataron las compuertas.” Lo que ocurrió a continuación, según lo relatado por Irina y su madre, es tan surrealista y oscuro como una novela del escritor ruso del siglo XIX, Nikolái Gógol. Es una historia de vecinos enemistados. Incluye una disputa sobre una valla, acusaciones de filetes envenenados, neumáticos de coches rajados y otras “trampas sucias”. Hay afirmaciones y contraafirmaciones, acusaciones de celos, embriaguez, cuentas falsas en redes sociales. Además, una discusión sobre la venta de conejos. El pueblo de Anna e Irina, Korpikyulya, es notablemente tranquilo, considerando. Cuando lo visito, me llama la atención el silencio. Apenas se ve a nadie. Pero, mientras miro por los campos, tengo la sensación más extraña, como si algo estuviera emergiendo de la tierra. Cierro los ojos. Recuerdo un viaje a Siberia, donde el cambio climático ha estado derritiendo el permafrost, exponiendo esqueletos y liberando bacterias perjudiciales y gases. De repente me golpea. Algo similar está sucediendo aquí y en toda Rusia. Dos años y medio de guerra, de realidad y moralidad paralelas, están liberando demonios de las profundidades del alma y la sociedad rusa. Los rusos incluso tienen una palabra para ello, una que han tomado de los griegos – “khton”. Significa algo oscuro y malvado, los monstruos que están profundamente dentro de nosotros. Y cuando los demonios desde abajo se mezclan con lo que está sucediendo arriba, como las leyes represivas y la búsqueda de enemigos internos, es entonces cuando tienes a vecinos delatando a vecinos. Pero seguramente Rusia no tiene el monopolio de los monstruos. Por mucho que se hable de un código genético nacional, los rasgos humanos no tienen fronteras. No debemos engañarnos pensando que la delación solo es posible en la Rusia de Putin. “No descarto que haya muchas delaciones en Gran Bretaña, si la gente sintiera que podría informar sobre oponentes sin consecuencias y con el estímulo del Estado”, dice el veterano defensor de derechos humanos Oleg Órlov. “Es la naturaleza humana. Por desgracia, muchas personas intentan destruir a individuos que no les gustan en sus vidas personales o públicas, utilizando cualquier medio posible.” Sin embargo, fue en Rusia, no en Gran Bretaña, donde el Sr. Órlov fue denunciado y procesado por un artículo contra la guerra que había publicado. A principios de este año fue condenado por “desacreditar repetidamente” al ejército ruso y condenado a dos años y medio de prisión. Luego fue liberado antes como parte de un intercambio de prisioneros. Él reconoce que “el Estado ruso está creando el tipo de sociedad en la que las personas, que son informantes por naturaleza, se sienten felices y cómodas”. De vuelta en el juzgado en Pushkin, el juicio de Anna continúa. Con la peluquera enfrentando la perspectiva de años en prisión, pregunto a Irina y Natalya si tienen algún arrepentimiento. “Me da pena por ella”, dice Natalya. “Podría llorar.” “Los crímenes cometidos deben ser castigados”, dice Irina. Entre los dispuestos a hablar en contra está Dmitry Grinchy, de 87 años, que me ha invitado a tomar té. Él me cuenta lo que le sucedió recientemente en un autobús de Moscú. Un pasajero afirmó haber escuchado a Dmitry haciendo comentarios insultantes sobre los mercenarios rusos que luchan en Ucrania y lo atacó físicamente. “Se abalanzó sobre mí, con los ojos brillantes y los dientes crujientes como si quisiera morderme”, recuerda Dmitry. “Llamó a su hijo, un hombre grande, que presionó su dedo en mi brazo para hacerme daño. Tengo moratones.” Un impactante video de teléfono móvil muestra al pensionista con los brazos torcidos detrás de la espalda y siendo arrastrado fuera del autobús. Los dos hombres llevaron a Dmitry a la policía. No fue acusado. Pero el incidente ha dejado a Dmitry sacudido y enojado. “La Constitución rusa dice que todos tienen derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué otros pueden decir lo que piensan y yo no?”, se pregunta. Bajo el régimen de Joseph Stalin, el padre de Dmitry fue arrestado y ejecutado, una de las muchas víctimas inocentes del Terror de Stalin. El pasado de Rusia es doloroso. Pero es el presente lo que preocupa a Dmitry. Con las autoridades aquí, una vez más, buscando enemigos y traidores, y alentando al público a unirse a la caza.