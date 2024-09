China y Filipinas se culpan mutuamente por la colisión de los barcos.

China y Filipinas se han acusado mutuamente de chocar sus patrulleras en una zona disputada del Mar del Sur de China. Las Filipinas han afirmado que un barco chino “colisionó directa e intencionalmente” con su embarcación, mientras que Beijing ha acusado a Filipinas de chocar “deliberadamente” con un barco chino. La colisión del sábado cerca del Banco Sabina es el último episodio en una larga y creciente disputa entre los dos países por diversas islas y zonas en el Mar del Sur de China. En las últimas dos semanas, ha habido al menos tres incidentes más en la misma área con barcos de ambos países. El Banco Sabina, reclamado por China como Xianbin Jiao y como Banco Escoda por Filipinas, se encuentra a unas 75 millas náuticas de la costa oeste de Filipinas y a 630 millas náuticas de China. El Mar del Sur de China es una importante ruta de navegación por la que pasan alrededor de $3 billones en comercio cada año. Beijing reclama casi todo el Mar del Sur de China, incluyendo partes reclamadas por Filipinas, Brunéi, Malasia, Taiwán y Vietnam. Después del último enfrentamiento, la guardia costera de China instó a Filipinas a retirarse del Banco Sabina mientras se comprometía a “hacer frente decididamente a todos los actos de provocación, molestias e infracciones”. La guardia costera de Filipinas dijo que no movería su embarcación, la Teresa Magbanua, “a pesar del hostigamiento, las actividades de intimidación y las acciones escalonadas de la guardia costera china”. No hubo víctimas tras el choque, pero el Comodoro de la Guardia Costera de Filipinas, Jay Tarriela, dijo que la Teresa Magbanua, de 97 metros, sufrió algunos daños después de ser golpeada “varias veces” por el barco chino. La embajadora de Estados Unidos en Filipinas, MaryKay L Carlson, criticó lo que calificó como acciones peligrosas de China en la región. “Estados Unidos condena las múltiples violaciones peligrosas del derecho internacional por parte de la República Popular de China, incluido el choque intencional de la BRP Teresa Magbanua mientras realizaba operaciones legales dentro de la ZEE de Filipinas”, escribió en una publicación. “Apoyamos a Filipinas en la defensa del derecho internacional”. China ha culpado repetidamente a Filipinas y a su aliado Estados Unidos por las tensiones crecientes. La semana pasada, un portavoz del Ministerio de Defensa dijo que Washington estaba “alentando” a Manila a hacer “provocaciones imprudentes”.Los observadores temen que la disputa pueda desencadenar finalmente un enfrentamiento mayor en el Mar del Sur de China. Un intento anterior de las Filipinas de que las Naciones Unidas arbitrasen terminó con la decisión de que China no tenía reclamos legítimos dentro de su llamada línea de las nueve rayas, el límite que utiliza para reclamar una gran extensión del Mar del Sur de China. Beijing se ha negado a reconocer el fallo. Pero en las últimas semanas, ambos países han intentado desescalar los conflictos inmediatos en el mar. El mes pasado acordaron permitir que Filipinas reabasteciera el puesto avanzado en el Banco Second Thomas con alimentos, suministros y personal. Desde entonces, esto ha tenido lugar sin enfrentamientos reportados.