China responde a la OTAN por acusaciones a Rusia.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha respondido a las “acusaciones infundadas” de la OTAN de que Pekín está ayudando a Rusia en su guerra contra Ucrania. También ha advertido a la alianza occidental contra avivar la confrontación. Los comentarios del Sr. Wang, hechos en una llamada con su homólogo holandés, se produjeron horas después de que los líderes de los estados miembros de la OTAN se reunieran en Washington DC e emitieran una declaración que mencionaba la guerra. Acusaron a China de ser un “facilitador decisivo” de Rusia a través de su “apoyo a gran escala a la base industrial de defensa rusa”, en algunos de sus comentarios más duros hasta ahora sobre Beijing. Solicitaron a China que detuviera “todo apoyo material y político” al esfuerzo de guerra de Rusia, como el suministro de materiales de doble uso, que son artículos que pueden utilizarse tanto con fines civiles como militares. Los estados occidentales han acusado anteriormente a Beijing de transferir tecnología de drones y misiles e imágenes de satélite a Moscú. Estados Unidos estima que aproximadamente el 70% de las máquinas herramienta y el 90% de la microelectrónica que importa Rusia ahora provienen de China. También se acusó a Beijing de realizar “actividades cibernéticas y híbridas maliciosas, incluida la desinformación” en los estados de la OTAN. El jueves, al hablar con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, Caspar Veldkamp, el Sr. Wang dijo que “China no acepta absolutamente” todas estas acusaciones e insistió en que siempre han sido una fuerza para la paz y la estabilidad. En comentarios publicados por los medios estatales, dijo que el sistema político y los valores diferentes de China “no deben utilizarse como motivo para que la OTAN incite a la confrontación con China”, y pidió a la OTAN que “se mantenga dentro de sus límites”. Sus comentarios fueron la última de una serie de respuestas enojadas de Beijing. Earlier on Thursday, a foreign ministry spokesperson said Nato was smearing China with “fabricated disinformation”, while Beijing’s mission to the EU told the alliance to “stop hyping up the so-called China threat”. Beijing ha rechazado durante mucho tiempo las acusaciones de que ha estado ayudando a Rusia en la guerra y sostiene que sigue siendo una parte neutral. Ha pedido el fin del conflicto y ha propuesto un plan de paz, que Ucrania ha rechazado. Pero, además de las crecientes acusaciones de apoyo militar, los observadores también han señalado que las compras de vastas cantidades de petróleo y gas de Beijing han ayudado a sostener la economía de Rusia debilitada por sanciones y a reponer las arcas agotadas por el gasto en la guerra. La retórica oficial de Beijing sobre el conflicto a menudo refleja la de Moscú -al igual que ellos, China aún no lo llama guerra- y el presidente chino Xi Jinping ha mantenido una estrecha relación con el presidente Vladimir Putin, declarando ambos que su asociación no tiene “límites”. Beijing ha acusado a Estados Unidos y a otros estados occidentales de echar “leña al fuego” al suministrar armas letales y tecnología a Ucrania para su defensa. En las últimas semanas, varios países han ido un paso más allá y han permitido a Ucrania utilizar sus armas para atacar objetivos dentro de Rusia. Durante la cumbre de tres días de la OTAN, que concluyó el jueves, la alianza siguió subrayando su compromiso con Ucrania. Los estados miembros dijeron que apoyarán a Ucrania en su “camino irreversible” hacia la membresía futura, añadiendo que “el futuro de Ucrania en la OTAN”. También anunciaron una mayor integración con el ejército ucraniano y apoyo para su defensa. La alianza se ha comprometido a destinar al menos €40 mil millones ($43,3 mil millones, £33,7 mil millones) en ayuda en el próximo año, incluidos cazas F-16 y apoyo de defensa aérea.