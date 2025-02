China refuerza su control sobre tecnología, minerales e ingenieros mientras la guerra comercial se intensifica

“

Pekín está apretando su control sobre la tecnología china de vanguardia, con el objetivo de mantener el conocimiento crítico dentro de sus fronteras a medida que las tensiones comerciales con Estados Unidos y Europa escalan.

En los últimos meses, las autoridades chinas han dificultado que algunos ingenieros y equipos abandonen el país, han propuesto nuevos controles de exportación para retener tecnologías clave de baterías, y han avanzado en restringir tecnologías para el procesamiento de minerales críticos, según múltiples figuras de la industria y avisos ministeriales.

La protección de las tecnologías líderes del país se produce en medio de aranceles adicionales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una disputa comercial con Europa sobre automóviles, que amenazan con impulsar a más grupos locales y extranjeros a trasladar la producción a otro lugar.

Entre las empresas afectadas se encuentra Foxconn, socio principal de fabricación de Apple, que ha estado liderando la diversificación de la cadena de suministro del grupo de Silicon Valley en India.

Personas familiarizadas con el asunto dijeron que los funcionarios chinos han dificultado que el fabricante de contratos de propiedad taiwanesa envíe maquinaria y gerentes chinos técnicos a India, donde Apple está interesada en desarrollar su cadena de suministro.

Un gerente de otra empresa electrónica taiwanesa dijo que también estaban enfrentando desafíos para enviar algunos equipos fuera de China a plantas en India, aunque señaló que los envíos a Asia sudoriental permanecían normales.

Un funcionario indio acusó a China de utilizar retrasos aduaneros para obstaculizar el flujo de componentes y equipos que se dirigían al sur. “A los actores de la cadena de suministro de la industria electrónica se les ha dicho que no establezcan operaciones de fabricación y ensamblaje en India”, dijo el funcionario, que pidió no ser identificado. El sitio de noticias Rest of World informó anteriormente sobre algunos de los problemas de Foxconn.

Analistas dicen que el enfoque emergente de Pekín se asemeja a las restricciones de transferencia tecnológica occidentales que ha criticado enérgicamente como injustas. Los controles informales parecen dirigirse en particular hacia el rival geopolítico de China, India, con algunos grupos chinos diciendo que los proyectos en Asia sudoriental y Medio Oriente permanecen sin verse afectados. Sin embargo, Beijing también está implementando cada vez más restricciones formales a la exportación de tecnologías clave que se aplican a nivel mundial.

“Una sólida cadena de suministro y una fuerza laboral cualificada son algunas de las pocas ventajas que China todavía tiene en estos días”, dijo un inversor de una empresa que enfrenta problemas para trasladar algunos ingenieros técnicos al extranjero. “No quieren perder eso ante otros países”.

El mes pasado, el Ministerio de Comercio de China propuso restricciones a la exportación de tecnologías relacionadas con la extracción de litio y la fabricación de materiales de batería avanzados, dos áreas en las que el país tiene una posición líder.

“China está fortaleciendo significativamente su músculo de control de exportaciones y siendo muy deliberada en lo que eligen controlar”, dijo Antonia Hmaidi, analista senior del Instituto Mercator de Estudios sobre China. “Fundamentalmente se trata de mantener a China en el centro de las cadenas de suministro globales”, dijo.

Hmaidi dijo que Beijing a menudo estaba apuntando a áreas cerca de la cima de la cadena de suministro donde los grupos chinos controlaban materiales y procesos tecnológicos, mientras dejaban los productos finales sin controlar.

Cory Combs en la consultoría Trivium China dijo que las intervenciones que Beijing había propuesto en la cadena de suministro de baterías representaban “una nueva clase de controles de exportación”.

Si se adoptan completamente, los controles podrían impedir que las gigantes chinas de baterías con fábricas en Europa trasladen toda su cadena de suministro al extranjero. Grupos como CATL podrían necesitar seguir importando materiales de batería como los cátodos de fosfato de litio avanzados (LFP) de China en lugar de poder producirlos o comprarlos localmente, según una persona informada sobre el asunto.

Los avances chinos en la tecnología LFP han respaldado el ascenso de sus gigantes de baterías, desplazando a los grupos surcoreanos y japoneses, que alguna vez dominaron la industria de las baterías.

Intentando ponerse al día, grupos coreanos habían comenzado a asociarse y comprar cátodos LFP a China, que el año pasado produjo el 99 por ciento de todos los materiales activos de cátodos LFP, según Benchmark Mineral Intelligence.

Los nuevos controles podrían amenazar esos acuerdos. Un portavoz de un importante productor de baterías coreano, que pidió que su empresa no fuera nombrada, dijo que habían comunicado sus preocupaciones al Ministerio de Comercio chino.

“No podemos descartar algunos efectos adversos en nuestra asociación con una empresa china si las directrices no reflejan nuestras preocupaciones”, dijo la persona.

Sam Adham, jefe de investigación de baterías en la firma de análisis CRU Group, dijo: “Los coreanos necesitan tecnología china de alta gama, pero [con los nuevos controles de exportación] es posible que solo puedan acceder a las tecnologías del año pasado, es decir, lo que está en las carreteras en este momento”.

Las restricciones delineadas sobre la tecnología de extracción de litio podrían complicar los desarrollos en curso desde Estados Unidos hasta América del Sur. Una persona cercana a CATL dijo que el grupo necesitaría solicitar licencias de exportación para usar tecnología china en un proyecto de $1.4 mil millones en Bolivia para extraer litio de los salares del país.

Anna Ashton, fundadora de la consultora centrada en China Ashton Analytics, dijo que los grupos chinos habían sido pioneros en la tecnología para extraer y procesar salmueras ricas en litio desde el subsuelo, lo que hacía viables muchos nuevos proyectos mineros.

“Irónicamente, contratar con empresas chinas es actualmente el medio más eficiente de poner en línea fuentes no chinas de litio extraído y procesado”, dijo.

En materiales y minerales estratégicos, Beijing ha ampliado gradualmente sus restricciones para incluir el control de las exportaciones de los elementos clave, como tierras raras, tungsteno y telurio, entre otros, además de restringir las tecnologías utilizadas para su extracción refinación o procesamiento.

En diciembre de 2023, China amplió aún más los controles, a la tecnología y procesos que convierten las tierras raras refinadas en los metales y imanes permanentes utilizados en vehículos eléctricos, turbinas eólicas y electrónica.

“China fabrica algo así como el 95 por ciento de los imanes permanentes del mundo”, dijo un empleado de un grupo estadounidense que está desarrollando una cadena de suministro alternativa.

“El efecto neto de estos controles de exportación es que se limita la diversificación industrial en algunas de estas cadenas de suministro”.

El Ministerio de Comercio de China no respondió a una solicitud de comentarios. Foxconn y CATL declinaron hacer comentarios.

Reportaje adicional de Gloria Li en Hong Kong, Song Jung-a en Seúl, Nian Liu en Pekín

“