China recibirá la inteligencia de Apple a medida que se confirma el acuerdo con Alibaba.

Craig Federighi lanza Apple Intelligence

La colaboración rumoreada entre Apple y Alibaba para llevar Apple Intelligence a China ahora ha sido confirmada, lo que ha llevado las acciones de Alibaba a alcanzar un nuevo máximo.

China tiene reglas regulatorias con respecto al uso de modelos de IA, con el efecto práctico de que una empresa estadounidense efectivamente tiene que encontrar un socio chino. Anteriormente se rumoreaba que Apple estaba en conversaciones con Alibaba, y según Reuters, el presidente de esa empresa ha anunciado la colaboración.

“Hablaron con varias empresas en China”, dijo el presidente de Alibaba, Joseph C. Tsai, en la Cumbre Mundial de Gobierno de 2025 en Dubai. “Al final eligieron hacer negocios con nosotros”.

“Quieren usar nuestra IA para potenciar sus teléfonos”, continuó Tsai. “Nos sentimos muy honrados de hacer negocios con una gran empresa como Apple”.

Apple no ha hecho comentarios y no se han revelado más detalles. En consecuencia, aún no se sabe si la versión china de Apple Intelligence mantendrá sus vínculos con ChatGPT y otros servicios.

La colaboración entre Apple y Alibaba facilitará significativamente las dificultades que Apple habría enfrentado al tratar de obtener la aprobación regulatoria china para Apple Intelligence. Sin embargo, las dos empresas aún deben solicitar esa aprobación y, según informes, han comenzado el proceso de solicitud.

Las acciones de Alibaba, listadas en Hong Kong, subieron un 9,2%. Terminó el día en HK$124.3 (aproximadamente $16), su máximo desde enero de 2022.

Elegir Alibaba

El presidente Tsai tiene razón al afirmar que Apple discutió la colaboración con varias otras empresas chinas antes de llegar a Alibaba. Específicamente, Apple habló con Tencent y el propietario de TikTok, ByteDance, sobre el uso de sus modelos de IA para Apple Intelligence en la región.

Apple parecía estar decidido a trabajar con Baidu, pero hubo problemas técnicos. También hubo supuestamente diferencias de opinión sobre preocupaciones de privacidad.

No se sabe cuánto tiempo tomará a Apple y Alibaba completar su colaboración y obtener la aprobación china. Pero, por separado, Apple se ha fijado el objetivo de proporcionar Apple Intelligence localizado al chino simplificado para abril de 2025, para usuarios fuera de China.