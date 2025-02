China inyectará al menos $55 mil millones de capital fresco en varios grandes bancos.

China planea comenzar a re-capitalizar tres de sus mayores bancos en los próximos meses, según personas familiarizadas con el asunto, siguiendo un amplio paquete de estímulo anunciado el año pasado para fortalecer la economía en dificultades.

Las autoridades buscan inyectar al menos 400 mil millones de yuanes (55 mil millones de dólares) en capital fresco en la primera tanda del Agricultural Bank of China Ltd., Bank of Communications Co. y Postal Savings Bank of China Co., dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir información privada. El plan, que podría completarse tan pronto como finales de junio, está sujeto a cambios y la cantidad para cada banco aún está siendo finalizada, dijeron las personas.

El regulador bancario de China primero anunció su plan de reponer el capital de nivel 1 principal en los seis principales bancos estatales en septiembre, sin entrar en detalles. El Ministerio de Finanzas luego dijo que emitirá bonos soberanos especiales para financiar las inyecciones, lo que fortalecerá la capacidad de los bancos para hacer frente a los riesgos y fomentar el préstamo.

En total, China podría inyectar hasta 1 billón de yuanes de capital en sus mayores bancos, con financiamiento principalmente de la emisión de nueva deuda soberana especial, informó Bloomberg News el año pasado.

El Ministerio de Finanzas, la Administración Nacional de Regulación Financiera, Agricultural Bank, Bank of Communications y Postal Savings Bank no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Bloomberg.

Agricultural Bank subió un 2.6% y Bank of Communications ganó un 2.2% en Hong Kong.

China está fortaleciendo la fortaleza de su sistema bancario, incluso cuando los seis principales tienen niveles de capital que superan con creces los requisitos, después de promulgar una serie de políticas de estímulo que incluyen amplias reducciones en las tasas de hipotecas y recortes en las tasas de interés clave. Enlistados para apoyar la economía en los últimos años, prestamistas como Agricultural Bank y Postal Savings ahora están luchando con márgenes récord bajos, beneficios en declive y deuda morosa en aumento.

Los bancos chinos solían depender típicamente de los beneficios retenidos para aumentar los colchones de capital, y algunos también se lanzaron a una racha de emisión de deuda para aprovechar las tarifas más baratas en el mercado de bonos. Una inyección de capital de Beijing marcaría el primer movimiento de este tipo desde la crisis financiera mundial en 2008.

(Actualizado para incluir a Postal Savings Bank en el segundo párrafo.)

