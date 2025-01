China ha estado tratando de tenerlo todo.

“¿Qué dijo Mike Tyson? Tienes los mejores planes y luego te golpean en la cara”, bromea Antony Blinken cuando le pido que haga un balance de los últimos cuatro años.

“Enfrentamos la peor crisis económica probablemente desde la Gran Depresión. Enfrentamos la peor crisis de salud pública en al menos 100 años. Teníamos divisiones fuertes en casa, un desafío para nuestra democracia y teníamos relaciones muy tensas con nuestros aliados y socios más cercanos”.

Hoy en día, Estados Unidos está lidiando con muchas crisis de política exterior en todo el mundo, desde Ucrania y Gaza hasta Siria. Pero el secretario de Estado saliente de Estados Unidos no está nada desanimado por el historial de la administración Biden. En 2021, dice, los adversarios creían que Estados Unidos estaba en “declive inexorable”. Desde entonces, grandes inversiones en casa, incluida infraestructura y la industria de chips nacionales, además de un intenso trabajo con aliados, han cambiado el panorama. “Ahora estamos operando desde una posición de fuerza”.

Nos encontramos en Central Michel Richard, un bistrot de lujo en Washington, donde llego esperando que el principal diplomático de América se una a mí en un poco de alegría navideña líquida. “Estoy bien con eso”, dice Blinken al principio, indicando el agua en la mesa. Pero insisto y él cede. “Probablemente no debería, pero ¿por qué no?”

Blinken pide una copa de Cabernet Sauvignon. Yo elijo un Borgoña, provocando un destello de ansiedad en mi invitado. “Espero que realmente haya conseguido un Cabernet Americano”, se preocupa. Blinken, de 62 años, es un francofilo que habla francés con fluidez desde su adolescencia viviendo en París. Pero comprar productos no estadounidenses puede ser arriesgado para los funcionarios. (Afortunadamente, su vino resulta ser californiano).

Blinken acaba de regresar de una gira por Medio Oriente para discutir la situación en Siria después del colapso del régimen brutal de Bashar al-Assad. Dice que el viaje a Jordania, Turquía e Irak generó cierta alineación entre los países sobre las expectativas para las autoridades interinas en Damasco al crear un “mapa de ruta”, pero advierte que la situación es “muy tensa”.

“Es un momento de increíble posibilidad, especialmente después de los horrores de la dictadura de Assad… pero hemos visto demasiadas veces cuando un dictador es reemplazado por otro”, explica. “Era muy importante que entráramos temprano e intentáramos reunir a todos, lo cual hicimos”.

Blinken se sorprendió por lo rápido que cayó el régimen, en parte debido a la presión que Estados Unidos ha estado ejerciendo sobre los patrocinadores de Assad, Rusia e Irán. “No estaban en posición de realmente venir en su rescate”.

Cuando llega nuestro vino, menciono que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que fue la presión israelí sobre Irán lo que creó las condiciones para el colapso. Sin revelar la frustración que muchos en la administración Biden sienten sobre Netanyahu, responde cuidadosamente.

“Imagino que el primer ministro sería uno de los primeros en reconocer que el apoyo sin precedentes que dimos a Israel, frente a ataques sin precedentes de Irán, marcó una gran diferencia”, dice. “Irán no está en posición de pelear con nadie… eso tuvo repercusiones reales para Siria de manera positiva”.

El desafío, agrega, es traducir la situación actual en un resultado “positivo y perdurable” y proporcionar “la mejor mano posible a la administración Trump para que puedan tomar la posta”.

Cree que Trump estará motivado en parte por su éxito en su primer mandato al completar la eliminación del califato territorial de Isis. “Imagino que tiene un fuerte incentivo para no ver resurgir a Isis”.

Soy consciente de que solo tenemos 90 minutos. “¿Deberíamos pedir algo?” sugiero. “No quiero enviarte de vuelta muriendo de hambre”.

“Solo estoy haciendo esto porque es una comida gratis”, bromea. “Rara vez salgo a almorzar, así que es una gran oportunidad para comenzar a reintegrarme”.

Blinken y su esposa Evan Ryan, secretaria de gabinete de la Casa Blanca, tienen dos hijos pequeños (de cuatro y cinco años) por lo que tienen poco tiempo libre. Me dice que los padres de su esposa viven con ellos y ayudan a cuidar a sus hijos.

“¿Reciben salario?” “Podrían pedirlo fácilmente, y lo haría”, dice con una sonrisa.

A medida que el camarero se cierne, hablamos sobre la escena de restaurantes en Washington, que ha cambiado notablemente desde que él era pasante en la revista The New Republic en la década de 1980. “En aquellos días, podías contar los restaurantes con una mano. Ahora, al menos según me dicen, es una escena bastante diferente”.

Central fue abierto por el chef francés Michel Richard, cuya necrología en el Washington Post mencionó que había traído “un toque galo” a “una ciudad durante mucho tiempo menospreciada como un puesto avanzado rígido de asadores y cocina poco inspirada”.

Nuestro menú no es desalentador. Blinken elige una ensalada de kale y el salmón del Atlántico. Yo elijo una tarta Alsacienne – bacon, cebollas y crema fresca sobre una fina masa – y opto por el salmón también.

Blinken dice que su “mayor satisfacción” fue reconstruir alianzas, señalando los esfuerzos de Biden para “conectar el Atlántico y el Pacífico” y mostrar que “lo que sucede en un teatro tiene profundas consecuencias en el otro”.

Destaca que durante la administración Biden, cuatro países del Indo-Pacífico – Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur – fueron invitados a asistir a cumbres de la OTAN, y que la alianza transatlántica ahora critica a China, lo que antes era impensable. Recuerda cómo el ex primer ministro japonés Fumio Kishida advirtió que “Ucrania [hoy] podría ser Asia oriental mañana”, en una referencia velada a China.

Pregunto por qué la adquisición de Nippon Steel, de $15 mil millones de US Steel, ha enfrentado tanta oposición en la administración como una amenaza para la seguridad, a pesar de que Japón es el aliado más importante de Estados Unidos en Asia. Un panel interinstitucional está revisando el acuerdo, pero los críticos dicen que el presidente ha politizado el proceso.

¿Blinken concede que está causando tensiones? “Hemos trabajado para ser muy claros y transparentes con nuestros aliados japoneses sobre cuáles son las consideraciones… Déjame quedarme en eso”.

La presencia de soldados norcoreanos luchando con los rusos contra Ucrania ha subrayado aún más cómo los conflictos en una región tienen implicaciones para las naciones en otras partes del mundo. Dando otro ejemplo, Blinken destaca que los grupos chinos siguen proporcionando a Rusia material crítico para ayudarla a reconstruir su base industrial de defensa.

“Esto es un poderoso testimonio para los europeos de que la mayor amenaza para su seguridad… lamentablemente está siendo impulsada en parte por las contribuciones de países que están a medio mundo de distancia en el Indo-Pacífico”…

