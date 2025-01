China experimenta un resurgimiento en la atención psiquiátrica para “alborotadores”

Le pedimos al Profesor Thomas G Schulze, presidente electo de la Asociación Psiquiátrica Mundial, que revisara estas notas. Él respondió: “Por lo que se describe aquí, nadie debería ser ingresado y tratado contra su voluntad. Huele a abuso político.” Entre 2013 y 2017, más de 200 personas informaron que habían sido hospitalizadas injustamente por las autoridades, según un grupo de periodistas ciudadanos en China que documentaron abusos de la Ley de Salud Mental. Su informe terminó en 2017, porque el fundador del grupo fue arrestado y posteriormente encarcelado. Para las víctimas que buscan justicia, el sistema legal parece estar en su contra. Un hombre al que llamamos Sr. Li, que fue hospitalizado en 2023 después de protestar contra la policía local, intentó emprender acciones legales contra las autoridades por su encarcelamiento. A diferencia de Junjie, los médicos le dijeron al Sr. Li que no estaba enfermo, pero luego la policía organizó un psiquiatra externo para evaluarlo, quien lo diagnosticó con trastorno bipolar, y fue retenido durante 45 días. Una vez liberado, decidió impugnar el diagnóstico. “Si no demando a la policía es como si aceptara estar mentalmente enfermo. Esto tendrá un gran impacto en mi futuro y en mi libertad porque la policía puede usarlo como motivo para encerrarme en cualquier momento”, dice. En China, los registros de cualquier persona alguna vez diagnosticada con un trastorno mental grave podrían ser compartidos con la policía e incluso con los comités de residentes locales. Pero el Sr. Li no tuvo éxito: los tribunales rechazaron su apelación. “Escuchamos a nuestros líderes hablar sobre el estado de derecho”, nos dijo. “Nunca soñamos que un día podríamos ser encerrados en un hospital psiquiátrico.” La BBC encontró 112 personas en la página web oficial de decisiones de los tribunales chinos que, entre 2013 y 2024, intentaron emprender acciones legales contra la policía, los gobiernos locales u hospitales por dicho tratamiento. Algun 40% de estos demandantes habían estado involucrados en quejas sobre las autoridades. Solo dos ganaron sus casos. Y parece que el sitio está censurado: cinco otros casos que hemos investigado no aparecen en la base de datos. El problema es que la policía disfruta de “considerable discrecionalidad” al tratar a los “alborotadores”, según Nicola MacBean de The Rights Practice, una organización de derechos humanos en Londres. “Enviar a alguien a un hospital psiquiátrico, pasando por alto procedimientos, es demasiado fácil y una herramienta demasiado útil para las autoridades locales.”