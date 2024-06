China es la verdadera potencia en la floreciente amistad de Putin y Kim.

Hace 2 horasLaura Bicker, @BBCLBicker, Corresponsal en China de la BBC NewsReuters”El abrazo de bienvenida en la pista a las 03:00, la guardia de honor de soldados montados, los enormes retratos de Kim Jong Un y Vladimir Putin colgados uno al lado del otro en el centro de Pyongyang – todo esto fue diseñado para preocupar a Occidente.”Putin visitó por primera vez Pyongyang desde 2000 y fue una oportunidad para que Rusia y Corea del Norte exhibieran su amistad. Y lo hicieron, con Kim declarando su “pleno apoyo” a la invasión de Ucrania.”Seúl, Tokio, Washington y Bruselas verán gran peligro en esas palabras y en la reunión planificada. Pero la realidad es que los dos líderes sienten que se necesitan mutuamente: Putin requiere desesperadamente municiones para mantener la guerra y Corea del Norte necesita dinero.”Sin embargo, el verdadero poder en la región no estaba en Pyongyang – ni quería estar allí. Putin y Kim se estaban uniendo en la puerta de China y seguramente estarían atentos a no provocar a Beijing, una fuente vital tanto de comercio como de influencia para estos dos regímenes sancionados.”E incluso cuando Putin alaba su “firme amistad” con Kim, debe saber que tiene un límite. Y ese límite es el presidente chino Xi Jinping.”Una Beijing cautelosa está observando”Algunos indicios sugieren que Xi desaprueba la creciente alianza entre dos de sus aliados.”Informes sugieren que Beijing instó al presidente Putin a no visitar Pyongyang inmediatamente después de reunirse con el presidente Xi en mayo. Parece que los funcionarios chinos no les gustó la idea de que Corea del Norte fuera incluida en esa visita.”Xi ya está bajo considerable presión de EE. UU. y Europa para cortar el apoyo a Moscú y dejar de venderle componentes que alimentan la guerra en Ucrania.”Y no puede ignorar estas advertencias. Así como el mundo necesita el mercado chino, Beijing también necesita turistas extranjeros e inversión para combatir el crecimiento lento y mantener su lugar como la segunda economía más grande del mundo.”Ahora está ofreciendo viajes sin visa a visitantes de partes de Europa, así como de Tailandia y Australia. Y sus pandas nuevamente están siendo enviados a zoológicos extranjeros.”Las percepciones importan al líder ambicioso de China, que quiere asumir un papel global más importante y desafiar a EE. UU. Ciertamente no quiere convertirse en un paria o enfrentarse a nueva presión del Oeste. Al mismo tiempo, aún está manejando su relación con Moscú.”Mientras no ha condenado la invasión de Ucrania, hasta ahora no ha proporcionado asistencia militar significativa a Rusia. Y durante la reunión en mayo, su retórica cautelosa contrastaba con los elogios apasionados de Putin hacia Xi.”Hasta ahora, China también ha brindado cobertura política para los esfuerzos de Kim para avanzar en su arsenal nuclear, bloqueando repetidamente sanciones lideradas por EE. UU. en las Naciones Unidas.”Pero Xi no es un fanático de un Kim Jong Un más audaz.”Las pruebas de armas de Pyongyang han permitido que Japón y Corea del Sur dejen de lado su amarga historia para firmar un acuerdo de defensa con Estados Unidos. Y cuando las tensiones aumentan, más buques de guerra estadounidenses aparecen en aguas del Pacífico, desencadenando los temores de Xi sobre una “OTAN asiática”.”La desaprobación de Beijing podría obligar a Rusia a reconsiderar la venta de más tecnología a los norcoreanos. La posibilidad de que esto suceda también es una de las mayores preocupaciones de EE. UU.”Andrei Lankov, el director de NK News, dice que es escéptico: “No espero que Rusia proporcione a Corea del Norte una gran cantidad de tecnología militar.”Cree que Rusia “no está obteniendo mucho y probablemente está creando problemas potenciales para el futuro” si lo hiciera.”Aunque el armamento norcoreano sería un impulso para el esfuerzo de guerra de Putin, intercambiar tecnología de misiles por ello no sería precisamente un buen trato.”Y Putin podría darse cuenta de que no vale la pena molestar a China, que compra petróleo y gas ruso y sigue siendo un aliado crucial en un mundo que lo ha aislado.”Pyongyang necesita aún más a China. Es el único otro país que visita Kim. Entre un cuarto y la mitad del petróleo de Corea del Norte proviene de Rusia, pero al menos el 80% de su negocio es con China. Un analista describió la relación China-Corea del Norte como una lámpara de aceite que sigue encendiéndose.”En resumen: por más que Putin y Kim intenten parecer aliados, su relación con China es mucho más importante que lo que comparten.”China es demasiado importante como para perderla”A pesar de su lucha declarada contra el “Occidente imperialista”, esta es una alianza de tiempo de guerra. Puede desarrollarse, pero, por ahora, parece transaccional, incluso cuando mejoran su asociación al nivel de “alianza”.”El impresionante Acuerdo de Asociación Estratégica Integral entre los dos países, anunciado en la reunión entre Putin y Kim, no garantiza que Pyongyang pueda seguir suministrando municiones.”Kim necesita suministros para sí mismo ya que tiene un frente propio que mantener: la Zona Desmilitarizada (DMZ) en la frontera con Corea del Sur.”Los analistas también creen que Rusia y Corea del Norte utilizan diferentes sistemas operativos, siendo el de este último de baja calidad y envejecido.”Más importante aún, Rusia y Corea del Norte no priorizaron su relación durante décadas. Cuando era amigable con Occidente, Putin sancionó a Pyongyang dos veces e incluso se unió a EE. UU., China, Corea del Sur y Japón para persuadir al Norte de que abandonara su programa nuclear.”Cuando Kim Jong Un se aventuró en una serie de cumbres diplomáticas en 2019, se reunió con Vladimir Putin solo una vez. En ese entonces, las sonrisas amplias, los abrazos y los apretones de manos de Kim fueron para el presidente surcoreano Moon Jae-in. Se reunieron tres veces.”Intercambió “cartas de amor” con el entonces presidente de EE. UU., Donald Trump, antes de sus tres reuniones: un hombre al que alguna vez llamó “caduco” de repente se convirtió en “especial”. También tuvo tres cumbres con Xi, el primer líder internacional que conoció.”Así que Putin es nuevo en la fiesta. Y sin embargo, no ha recurrido al encanto, mientras Kim ha adornado las calles con rosas y alfombras rojas.”La columna del líder ruso en el periódico estatal norcoreano resaltaba los intereses compartidos para “oponerse resueltamente” a las ambiciones occidentales de “obstaculizar el establecimiento de un orden mundial multipolar basado en un mutuo respeto a la justicia”.”Pero faltaba la adulación que había prodigado a Xi, a quien declaró tan cercano como un “hermano”, alabando incluso una ralentización de la economía china por “desarrollarse a pasos agigantados”. Incluso dijo que su familia estaba aprendiendo mandarín.”Sin duda, no se atrevería a hacer esperar horas al presidente Xi y llegar tan tarde como en Pyongyang. Tampoco parecen haber resuelto quién es el socio más importante, a juzgar por el momento incómodo en el que discutieron quién debía entrar en un auto primero.”Con China, ambos son suplicantes. 