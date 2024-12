China enfrenta escasez de talento en IA en un sector de ‘nueva economía’ en auge, según informe.

El próspero sector de la inteligencia artificial (IA) de China tiene una gran cantidad de oportunidades de trabajo, pero no hay suficiente talento para ocuparlos, según un informe reciente de Maimai, una red profesional en línea similar a LinkedIn. Un cuarto de las aperturas entre los 20 tipos de empleo “nueva economía” en Maimai este año hasta octubre estaban directamente relacionadas con la IA, reveló la empresa en un informe publicado esta semana. Los roles relacionados incluyen ingeniero de algoritmos, ingeniero de IA, ingeniero de algoritmos de recomendación, especialista en modelo de lenguaje grande (LLM) y experto en procesamiento de lenguaje natural. La computación en la nube sigue siendo el mercado más competitivo, con una relación oferta-demanda de 0,27, o aproximadamente cuatro ofertas de trabajo por candidato calificado. Los algoritmos de búsqueda siguen de cerca con una relación de 0,39, o más de dos ofertas por candidato. ¿Tienes preguntas sobre los temas y tendencias más importantes de todo el mundo? Obtén respuestas con SCMP Knowledge, nuestra nueva plataforma de contenido seleccionado con explicaciones, preguntas frecuentes, análisis e infografías presentadas por nuestro galardonado equipo. La IA ha surgido como un punto brillante en un sombrío mercado laboral doméstico en la “nueva economía” de China, un término usado para describir sectores de alto crecimiento como la tecnología de la información, la atención médica y la energía renovable. En general, el mercado laboral de China para los mejores cerebros del país sigue siendo ajustado, con dos buscadores de empleo compitiendo por cada vacante. En los primeros 10 meses de 2024, la relación se incrementó a 2,06, resaltando la intensa competencia entre quienes buscan trabajo, especialmente en la industria de vehículos de energía nueva, que pasó de 1,77 a 2,04, según el informe. A medida que la actividad empresarial en torno a la IA generativa ha explotado en los últimos años, las grandes empresas tecnológicas chinas se han involucrado en una amarga guerra por el talento en el campo. En un anuncio en la plataforma de reclutamiento Liepin, una empresa ofrecía un salario anual de hasta 5 millones de yuanes (US$686,000) para un líder de equipo de LLM con sede en Beijing. En el gigante del comercio electrónico Alibaba Group Holding, propietario de South China Morning Post, seis de las 10 principales posiciones con una relación oferta-demanda por debajo de 1 estaban relacionadas con la IA, según el informe. En Xiaohongshu, una red social similar a Instagram, nueve de esas posiciones estaban en IA. En general, ByteDance, propietario de TikTok, creó el mayor número de nuevos empleos en los primeros 10 meses del año, seguido por el gigante chino de reparto de comida Meituan y Xiaohongshu, encontró el informe. Alibaba fue el cuarto mayor reclutador, seguido por su filial de tecnología financiera Ant Group y Tencent Holdings. Al mismo tiempo, las ofertas de salario mensual promedio para el mejor talento aumentaron ligeramente a 42,874 yuanes en el periodo, significativamente más alto que el promedio nacional. El ingreso disponible promedio en China fue de 30,941 yuanes en los primeros nueve meses de 2024, según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, o menos de 3,500 yuanes al mes. Los gigantes tecnológicos de China también están buscando cada vez más colocar talento nacional de primer nivel en el extranjero, a medida que las empresas se expanden en otros mercados en busca de nuevo crecimiento. Las tres posiciones en el extranjero mejor pagadas en empresas chinas son experto en aprendizaje profundo, ingeniero de IA e ingeniero de algoritmos de contenido generado por IA. Este artículo apareció originalmente en el South China Morning Post (SCMP), la voz más autorizada que informa sobre China y Asia desde hace más de un siglo. Para más historias del SCMP, explora la aplicación del SCMP o visita las páginas de Facebook y Twitter del SCMP. Copyright © 2024 South China Morning Post Publishers Ltd. Todos los derechos reservados. Copyright (c) 2024. South China Morning Post Publishers Ltd. Todos los derechos reservados.