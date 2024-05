China construyó un chatbot basado en Xi Jinping.

¿Te parece aburrido charlar con una ScarJo falsa? ¿Por qué no intentar una conversación con el líder de China? Hay un nuevo chatbot en la ciudad y está basado en Xi Jinping. De hecho, fue entrenado usando los “pensamientos” del líder chino. Pongo “pensamientos” entre comillas porque los investigadores no utilizaron alguna tecnología de lectura mental nueva. Los funcionarios chinos simplemente usaron una serie de sus libros y documentos con fines de entrenamiento, según un informe de The Financial Times. Su filosofía política es conocida colectivamente como “Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era” o, simplemente, “Pensamiento de Xi Jinping”. Esta doctrina ideológica ha sido creada durante su mandato como líder del Partido Comunista Chino (PCCh). Con eso en mente, el chatbot fue entrenado en literatura oficial que se encuentra bajo ese paraguas, incluyendo más de 12 libros supuestamente escritos por Xi Jinping mismo. El conjunto de entrenamiento también incluye regulaciones gubernamentales, documentos de política, informes de medios estatales y otras publicaciones oficiales. Un documento único examinado por The Financial Times utilizado para entrenar al chatbot contenía más de 86,000 menciones de Xi Jinping, con un lenguaje que insta a los ciudadanos a “asegurarse de que, en pensamiento, política y acción, estemos siempre en profunda alineación con el Comité Central del Partido con el Secretario General Xi Jinping en su núcleo”. Esta chatbot debe ser realmente divertida en fiestas. La tecnología aún no se ha lanzado al público en general. Se está utilizando en un centro de investigación bajo la supervisión de la Administración del Ciberespacio de China (CSA), aunque eventualmente podría ser liberada para un uso más amplio. El modelo puede responder preguntas, crear informes, resumir información y traducir entre chino e inglés. Es un chatbot básico, aunque es probable que difunda las ideas de Xi sobre política, economía y cultura. Este movimiento se produce en medio de extensos esfuerzos por parte de los funcionarios chinos para promover las filosofías de Xi y su estado autoritario. Como se mencionó anteriormente, se atribuyen más de una docena de libros al líder y suelen ocupar un lugar central en las ferias del libro del país. Las aplicaciones de noticias populares de empresas como Tencent y Netease reservan espacios en la parte superior de las feeds para artículos de medios estatales oficiales, y la mayoría de estas publicaciones muestran a Xi. Se requiere que niños de tan solo diez años estudien su filosofía política, por lo que el chatbot podría encontrar un uso allí. Los principales modelos de IA occidentales no están disponibles en China, ya que la CSA exige que los proveedores de IA generativa “encarnen valores socialistas fundamentales” y que la salida de cualquier chatbot no “contenga ningún contenido que subvierta el poder estatal”. Así que no hay ChatGPT, Google Gemini o algo por el estilo. Las empresas chinas como Baidu y Alibaba deben asegurarse de que sus modelos controlen estrictamente el contenido generado relacionado con Xi u cualquier tema sensible. Esto supone un gran desafío para estas empresas, ya que la mayoría de los grupos entrenan sus modelos con algunos datos en inglés. Esto introduce la posibilidad de respuestas que infrinjan las regulaciones del discurso del país. Para evitar esto, los chatbots chinos generalmente reiniciarán el chat cuando se les pregunte sobre temas sensibles. Sin embargo, el país está liderando en el departamento de “chatbots basados en parientes fallecidos”. Con eso en mente, Xi Jinping bien podría exponer su filosofía desde ahora hasta el fin de los tiempos. Este artículo contiene enlaces de afiliados; si haces clic en un enlace de este tipo y realizas una compra, es posible que obtengamos una comisión.