China condena a EE. UU. después de que la línea sobre la ‘independencia de Taiwán’ fue eliminada del sitio.

El Departamento de Estado de EE.UU. ha eliminado una declaración de su sitio web que afirmaba que Washington no apoya la independencia de Taiwán, lo que ha provocado la ira en China. China dijo que la revisión “envía una señal equivocada a las fuerzas separatistas que abogan por la independencia de Taiwán” y pidió a EE.UU. que “corrigiera sus errores”. La hoja de datos del departamento sobre las relaciones Taiwán-EE.UU. antes incluía la frase “no apoyamos la independencia de Taiwán”, la cual fue eliminada la semana pasada como parte de lo que dijo era una actualización “rutinaria”. Un portavoz de EE.UU. fue citado diciendo que sigue comprometido con la política de “Una China”, donde EE.UU. reconoce y tiene lazos formales con China en lugar de con Taiwán. China ve a Taiwán gobernado como una provincia separatista que eventualmente será parte del país, y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr esto. Pero muchos taiwaneses se consideran parte de una nación independiente, aunque la mayoría está a favor de mantener el status quo donde Taiwán ni declara independencia de China ni se une a ella. Además de eliminar la frase, la hoja de datos, que fue actualizada el pasado jueves, también dice que EE.UU. apoyará la membresía de Taiwán en organizaciones internacionales “cuando corresponda”. Comentando sobre los cambios, un portavoz en el Instituto Americano en Taiwán, la embajada de facto de EE.UU. en la isla, le dijo a los medios locales que la hoja de datos había sido “actualizada para informar al público en general sobre nuestra relación no oficial con Taiwán”. “Hemos dicho durante mucho tiempo que nos oponemos a cualquier cambio unilateral en el status quo de ambos lados”. El domingo, el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, agradeció a EE.UU. por lo que llamó “expresiones amigables hacia Taiwán”. Sin embargo, en su rueda de prensa regular el lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín criticó la medida, calificando la revisión como una “grave regresión” en la postura de EE.UU. sobre Taiwán. “Esto envía una señal equivocada y grave a las fuerzas separatistas que abogan por la independencia de Taiwán y es otro ejemplo de la terquedad de EE.UU. al persistir en su política errónea de usar a Taiwán para contener a China”, dijo el portavoz chino Guo Jiakun. “Instamos a EE.UU. a corregir inmediatamente sus errores [y] adherirse sinceramente al principio de Una China”.