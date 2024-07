China capturó barco de Taiwán con tripulación por pescar ilegalmente.

China ha dicho que incautó un barco taiwanés, que tenía cinco miembros de la tripulación a bordo, por pescar ilegalmente en sus aguas territoriales el martes por la noche.

Taiwán ha pedido a China que libere el barco – y a los hombres, dos taiwaneses y tres indonesios – que se encuentra retenido en Weitou, un puerto en el sureste.

Las autoridades taiwanesas han confirmado a la BBC que el barco fue incautado dentro de las aguas territoriales de China, aproximadamente a 2,8 millas náuticas (5,1 km) de su costa. También estaba operando durante la prohibición anual de pesca de verano de China, de mayo a agosto.

“La embarcación de pesca violó las regulaciones de la moratoria de pesca y pescó ilegalmente dentro del área prohibida”, dijo Liu Dejun, portavoz de la Guardia Costera de China.

También lo acusó de usar el equipo de pesca incorrecto y de “dañar los recursos pesqueros marinos”. Taiwán aún no ha respondido a estos comentarios.

Estos enfrentamientos se han vuelto comunes en el disputado estrecho de 110 millas que separa China y Taiwán.

China reclama Taiwán, autogobernada, como suya y el estrecho como su zona económica exclusiva, aunque otros países que navegan por estas aguas, como Japón y Estados Unidos, no reconocen esto. Y el ejército chino ha aumentado la presión sobre Taiwán en los últimos años.

Las autoridades chinas han incautado y detenido 17 embarcaciones registradas en Taiwán desde 2003 por pescar durante la prohibición de verano, según datos de Taipei. Taiwán también ha detenido cinco barcos de China solo este año.

Las autoridades taiwanesas dicen que fueron alertadas a las 20:04 hora local (12:04 GMT) el martes por el capitán de que oficiales de dos barcos de la guardia costera china habían abordado y incautado el barco de pesca.

Hubo un enfrentamiento breve pero tenso cuando tres barcos de la guardia costera taiwanesa fueron enviados para rescatar el barco. Pero dijeron que no los persiguieron porque había otros cuatro barcos de la guardia costera china acercándose y no querían escalar las tensiones.

La guardia costera de China dice que los taiwaneses usaron altavoces para exigir la liberación del barco de pesca – y los chinos hicieron lo mismo, pidiendo al otro lado que no interfiriera.

“Había de 40 a 50 barcos de pesca en el mar en ese momento. No sé por qué se dirigió a mi barco”, dijo el propietario de la embarcación de pesca a los medios locales. “Nunca había pasado antes – en el pasado simplemente te perseguían si te acercabas demasiado”.

Beijing y Taiwán solían ser más flexibles respecto a las flotas de pesca de cada uno, especialmente alrededor de las islas frente a la costa de Taiwán, que están extremadamente cerca de la costa china.

Pero en los últimos años Taiwán ha estado haciendo cumplir sus propias aguas más estrictamente – una respuesta a lo que dicen es un gran aumento en la pesca ilegal por parte de pescadores de la provincia costera china de Fujian.

En febrero, dos pescadores chinos se ahogaron después de que su barco volcara mientras intentaban huir de un barco de la guardia costera taiwanesa. Desde entonces, la guardia costera de China ha aumentado su patrulla alrededor de las islas periféricas de Taiwán.

China también ha aumentado su agresividad en la aplicación de lo que considera sus reclamaciones marítimas en la región. Su guardia costera se ha convertido en el brazo más visible de la vasta operación naval de Beijing.

Su disputa con las Filipinas por un grupo de arrecifes en el Mar del Sur de China ha recibido más atención y ha suscitado preocupaciones en Washington.

Pero la guardia costera china también ha intensificado sus acciones alrededor de un grupo de islas controladas por Japón en el Mar de China Oriental, conocidas en Japón como Senkaku y en China como Diaoyu.

El mes pasado, los barcos de la guardia costera china tomaron la medida sin precedentes de alejar a los barcos de pesca japoneses cerca de los islotes. Esto llevó a un breve enfrentamiento entre los barcos de la guardia costera china y japonesa.

Este comportamiento más asertivo de China también llega semanas después de que Beijing implementara nuevas regulaciones marítimas que otorgan a su personal de la guardia costera amplios poderes para abordar, inspeccionar y detener embarcaciones dentro de todas las aguas que China reclama.

Según las nuevas regulaciones, los extranjeros considerados que han violado las “normas de entrada y salida” pueden ser detenidos sin cargo durante un máximo de 60 días.

Se pensaba que las nuevas regulaciones estaban dirigidas principalmente a disuadir a los pescadores filipinos de ingresar a los arrecifes en disputa en el Mar del Sur de China.

Pero los expertos marítimos han señalado rápidamente que China tiene reclamaciones expansivas y mal definidas en miles de kilómetros cuadrados de mar que son disputadas por todos sus vecinos, desde Corea del Sur hasta Indonesia.