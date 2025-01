China aprobó más del 90% de las transferencias de datos en el extranjero en 2024: principal regulador.

China aprobó más del 90 por ciento de las exportaciones de datos en 2024, según el principal regulador de Internet del país.

Menos del 10 por ciento bloqueado fueron considerados innecesarios o no cumplieron con las normas de seguridad, según la actualización de la Administración del Ciberespacio de China (CAC).

La mayoría de los proyectos fallaron la evaluación principalmente porque los procesadores de datos no obtuvieron el consentimiento necesario de los individuos según lo requerido por la ley, excepto algunos que no pasaron debido a una insuficiente necesidad de exportaciones de datos importantes o riesgos de seguridad,” dijo Wang Qi, subdirector de la oficina de gestión de datos de red de la CAC, el martes.

Este es el primer informe de la CAC desde que flexibilizó las reglas sobre flujos transfronterizos de datos en marzo, introduciendo exenciones de revisión de seguridad para algunas exportaciones de información.

Las reglas flexible también se aplican a datos relacionados con actividades como abrir cuentas bancarias y reservar vuelos u hoteles.

La CAC lo ha llamado un esfuerzo para facilitar los intercambios globales y el intercambio de capital, información, tecnología, talento, bienes y otros recursos.

Sin embargo, las transferencias aún deben someterse a una evaluación de seguridad si se relacionan con infraestructura de información crítica, involucran información personal no sensible de más de un millón de personas en un año, o incluyen “información sensible de más de 10,000 personas.

La administración de datos salientes del país está limitada a datos importantes e información personal, no aplicable a todos los datos,” dijo Wang en una conferencia de prensa organizada por la Administración Nacional de Datos (NDA) en Beijing.

Incluso los datos importantes pueden ser exportados si no se consideran una amenaza para la seguridad nacional o están en el interés público, añadió.