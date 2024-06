Chimpancés se ‘auto-medican’ con plantas curativas.

Hace 3 horas por Victoria Gill, @vic_gill, Corresponsal de ciencia de BBC News Elodie Freymann

Los investigadores observaron a los chimpancés para ver qué buscaban para comer

Chimpancés salvajes comen plantas que tienen propiedades analgésicas y antibacterianas para curarse a sí mismos, según científicos.

Describieron su “trabajo de detective” en los bosques de Uganda, observando animales que parecían heridos o enfermos para averiguar si se auto-medicaban con plantas.

Cuando un animal herido buscaba algo específico del bosque para comer, los investigadores recolectaban muestras de esa planta y las analizaban. La mayoría de las plantas analizadas resultaron tener propiedades antibacterianas.

Los científicos, que publicaron sus hallazgos en la revista PLOS One, creen que los chimpancés podrían incluso ayudar en la búsqueda de nuevos medicamentos.

Los chimpancés que mostraron signos de lesiones o enfermedad fueron el foco del estudio.

“No podemos probar todo en estos bosques por sus propiedades medicinales”, dijo la investigadora principal Dra. Elodie Freymann, de la Universidad de Oxford. “Entonces, ¿por qué no probar las plantas sobre las que tenemos esta información: las plantas que los chimpancés están buscando?”

En los últimos cuatro años, la Dra. Freymann ha pasado meses siguiendo y observando cuidadosamente dos comunidades de chimpancés salvajes en la Reserva Forestal Central de Budongo.

Además de buscar signos de dolor, como un animal cojeando o sosteniendo su cuerpo de una manera inusual, ella y sus colegas recolectaron muestras de heces y orina para detectar enfermedades e infecciones.

Prestaron especial atención cuando un chimpancé herido o enfermo buscaba algo que normalmente no comían, como corteza de árbol o piel de fruta.

“Estábamos buscando estas pistas de comportamiento de que las plantas podrían ser medicinales”, explicó la Dra. Freymann.

Describió a un chimpancé en particular, un macho, que tenía una mano gravemente herida.

“No estaba usando la mano para caminar, estaba cojeando”, recordó. Mientras el resto de su grupo estaba sentado comiendo, el chimpancé herido se alejó cojeando en busca de helechos. “Fue el único chimpancé que buscó y comió estos helechos.”

Los investigadores recolectaron y analizaron el helecho, una planta llamada Christella parasitica, que resultó tener potentes propiedades antiinflamatorias.

En total, los investigadores recolectaron 17 muestras de 13 especies de plantas diferentes y las enviaron para ser analizadas por el Dr. Fabien Schultz, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Neubrandenburg en Alemania.

Eso reveló que casi el 90% de los extractos inhibieron el crecimiento bacteriano, y un tercio tenía propiedades antiinflamatorias naturales, lo que significaba que podían reducir el dolor y promover la curación.

Todos los chimpancés heridos y enfermos reportados en este estudio se recuperaron completamente, informó felizmente la Dra. Freymann. “El que comió helechos volvió a usar su mano en los próximos días”, explicó.

“Por supuesto, no podemos probar al 100% que ninguno de estos casos fuera un resultado directo de comer estos recursos”, dijo a BBC News.

“Pero resalta el conocimiento medicinal que se puede obtener al observar otras especies en la naturaleza y subraya la necesidad urgente de preservar estas ‘farmacias forestales’ para las generaciones futuras.”

Los investigadores dicen que el estudio podría revelar algunas nuevas plantas medicinales en estos bosques amenazados.