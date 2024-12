Childline listo para apoyar a miles de niños esta Navidad

Como a lo largo del resto del año, los problemas de salud mental y bienestar fueron las principales razones por las que los niños y jóvenes contactaron a Childline durante este período, pero también hubo problemas recurrentes y preocupaciones más específicas de la temporada festiva.

Algunos jóvenes enfrentaban su primer Navidad después de perder a un ser querido, algunos estaban preocupados por conflictos familiares y adultos consumiendo alcohol. Algunos se sentían presionados a comer más de lo normal, mientras que otros estaban preocupados por asuntos financieros o sentían culpa o celos por los regalos que recibían.

Un chico, de 15 años, le dijo a Childline: “La Navidad puede ser un momento difícil para mí, ya que hay mucha presión para estar ‘bien’, aunque por dentro sé que no lo estoy. Y Año Nuevo es igual de complicado.”

“Muchas personas ven la víspera de Año Nuevo como un nuevo comienzo, pero para mí es el comienzo de sobrevivir otros 365 días y saber que la mayoría de esos días probablemente los pasará sintiéndome mal por algo”.

Una chica de 18 años le dijo a una consejera: “No puedo lidiar con mi papá cuando está bebiendo. Me prometió que el 2023 sería el año en que dejaría de beber, pero todo eran mentiras. Se tomó un paquete entero de cervezas en el día de Navidad y estaba borracho. Me siento tan sola, es como si ya no existiera para él.”

Las bases de Childline en todo el Reino Unido, incluidas Londres, Liverpool, Leeds, Birmingham, Glasgow y Cardiff, estarán en funcionamiento durante todo el período navideño, llenas tanto de personal a tiempo completo como de voluntarios.

Shaun Friel, Director de Childline, dijo: “Sea cual sea el problema o inquietud, estamos recordando a todos los niños y jóvenes que nuestros consejeros capacitados estarán aquí para escucharlos y apoyarlos todos los días de los 12 Días de Navidad y más allá en el 2025.”

El servicio de Childline está disponible para los niños las 24 horas del día, incluso en Navidad, en el 0800 1111 o en www.childline.org.uk

Cómo donar



Los lectores pueden ayudar a llevar esperanza a los niños en esta temporada festiva donando dinero o comprando juguetes para apoyar nuestra campaña navideña de NSPCC.

Durante la temporada festiva, los consejeros de Childline de NSPCC escucharán a un niño cada 45 segundos que necesite respuestas a preguntas serias, no sobre la alegría de la Navidad, sino sobre cómo lidiar con el abuso o la soledad.

La campaña pide a los lectores que donen £20 a Childline para ayudar a garantizar que los niños reciban el apoyo que necesitan. Las donaciones se pueden hacer a Childline en nspcc.org.uk o llamando al 020 7825 2505. Por favor, seleccione ‘referido desde un periódico local’.

NSPCC también trabaja con niños y familias para ayudarlos a recuperarse del abuso. Crear un ambiente seguro y cómodo para los niños, les ayuda a hablar con sinceridad y trabajar con los profesionales, y tener juguetes y juegos a mano les ayuda a relajarse.

Para comprar un juguete de la lista de deseos de Amazon, ve a bit.ly/3BoIwZO.

Todavía hay tiempo para Caminar por los Niños



Este fin de semana verá a recaudadores de fondos de todo el Reino Unido caminar en la noche más larga del año, en apoyo de NSPCC.

Caminar por los Niños es uno de los eventos anuales de recaudación de fondos de la organización benéfica, y ha recaudado £460,000 para los servicios de NSPCC como Childline desde su lanzamiento en diciembre de 2020.

Todavía hay tiempo para inscribirse para completar su propia caminata de 5km donde quiera que esté, con los participantes animados a participar en o alrededor del 21 de diciembre, la noche más larga del año. Porque para los niños que sufren abuso, cada noche puede sentirse como la más larga.

Sophie Moreton, Fundadora Senior de NSPCC, dijo: “Caminar por los Niños es una excelente manera para que las familias y amigos se reúnan en los días previos a la Navidad y marquen una verdadera diferencia en los niños de todo el país.

“Cada libra recaudada apoya a los servicios de NSPCC como Childline, y sus consejeros están ahí para los jóvenes para ofrecer ayuda y apoyo durante las noches más oscuras. Estamos agradecidos a todos los que participan en Caminar por los Niños y hacen esa diferencia.”

Para inscribirse para hacer su propia Caminata por los Niños o obtener más información, haga clic aquí. Los lectores que usen el código WALK obtendrán un 50 por ciento de descuento en su inscripción, costando solo £5.

El papel de Childline es “un privilegio”, dice la Vicepresidenta



Rebecca Wilcox, consejera de Childline y Vicepresidenta, recuerda un conmovedor mensaje de video reproducido a los voluntarios destacando la importancia de la disponibilidad del servicio todos los días, incluso en Navidad.

Rebecca, quien es hija de la fundadora de Childline, Dame Esther Rantzen, dijo: “Cuando terminé el entrenamiento, apareció un video. Era mamá, llevando un suéter que yo me compré pero me dijo que le quedaría un poco mejor a ella.

“Dio una pieza a cámara elocuente y erudita que simplemente abrumó los sentidos cuando dijo: ‘lo que estás a punto de hacer se convertirá en el mejor día de tu vida’.

“Espero que eso pueda inspirar a alguien.

“En el entrenamiento, siempre nos dicen que nunca digamos ‘te entiendo’ porque no estás en los zapatos de esa persona y no puedes entender por lo que está pasando.

“Pero al escucharlos y oírlos, podemos explorar su mundo junto a ellos y verlo a través de sus ojos, lo cual es un privilegio y una oportunidad para tratar de ayudar en cualquier forma que podamos.”