Cher renuncia a la solicitud de tutela legal sobre su hijo

La estrella pop estadounidense Cher ha retirado su solicitud de control legal sobre los asuntos personales y financieros de su hijo, según sus abogados. La cantante solicitó una tutela en diciembre pasado, citando el supuesto abuso de sustancias y problemas de salud mental de Elijah Blue Allman, de 48 años. La firma de abogados que lo representa, Cage & Miles, dijo a la BBC en un comunicado que el resultado “permite a las partes centrarse en sanar y reconstruir el vínculo familiar, un proceso que comenzó durante la mediación y continúa hoy”. Los abogados de Cher dijeron durante una breve audiencia en la Corte Superior de Los Ángeles el viernes que los miembros de la familia habían llegado a un acuerdo privado, informaron los medios de comunicación de EE. UU. La BBC ha contactado al abogado de Cher para obtener comentarios. El despido llega después de que la cantante de If I Could Turn Back Time y su hijo acordaran pausar su batalla legal en mayo para tratar de resolver el asunto de forma privada, informaron los medios de comunicación de EE. UU. Cuando presentó por primera vez la tutela, Cher argumentó que el Sr. Allman era “sustancialmente incapaz de gestionar sus recursos financieros”. Una tutela se otorga típicamente por un tribunal a individuos que no pueden tomar sus propias decisiones, como aquellos con demencia u otras enfermedades mentales. Puede usarse para administrar los asuntos financieros o médicos de alguien. Antes de finales de 2023, el Sr. Allman iba a recibir activos de un fideicomiso, establecido por su difunto padre, el músico Gregg Allman, bajo el cual tenía derecho a pagos regulares. Cher, de 78 años, había presentado dos solicitudes inmediatas de tutela temporal, ambas de las cuales fueron denegadas, aunque una solicitud de tutela a más largo plazo no se había resuelto. En los documentos judiciales, los abogados de Cher dijeron que la cantante estaba “preocupada de que cualquier fondo distribuido a Elijah se gaste inmediatamente en drogas, dejando a Elijah sin activos para proveerse a sí mismo y poniendo en riesgo la vida de Elijah”. La presentación decía que ella había “trabajado incansablemente para que Elijah recibiera tratamiento y obtuviera la ayuda que necesita”. Por su parte, su hijo dijo que después de luchar contra la adicción y decisiones financieras anteriores, estaba sobrio y recibía tratamiento regularmente. Al rechazar las solicitudes de tutela temporal, la jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, Jessica Uzcategui, dijo que el Sr. Allman había demostrado que había “manejado sus finanzas” y “se había mantenido alejado de las drogas”. La jueza dijo en ese momento que el deseo de Cher de obtener tutela provenía de una preocupación, pero su equipo legal estaba argumentando basándose en hipotéticos y “miedos”. Cher negó el año pasado la afirmación de la esposa de su hijo de que la estrella pop había contratado a cuatro hombres para secuestrarlo de una habitación de hotel en la ciudad de Nueva York.