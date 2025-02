Chef de televisión Gino D’Acampo acusado de comportamiento inapropiado.

La investigación de ITV News encontró “docenas” de acusaciones de mala conducta contra el presentador de 48 años en programas de televisión en los que trabajó, con su comportamiento descrito como “inaceptable” y “angustiante” por aquellos que hacen acusaciones, según el canal.

Las acusaciones incluyeron el uso de lenguaje sexualizado y agresivo en los sets de televisión.

Gino D’Acampo niega las “profundamente perturbadoras” acusaciones



En un comunicado a ITV News, D’Acampo “negó firmemente” las acusaciones, diciendo que simplemente “no están en su naturaleza”. Dijo que son “profundamente perturbadoras”.

El chef de televisión comenzó su carrera en la televisión a principios de los años 2000 como juez en la competencia de cocina de ITV, Too Many Cooks, antes de ganar la novena temporada de ¡Estoy en la selva! ¡Sácame de aquí! en 2009.

Luego se convirtió en chef habitual en This Morning. D’Acampo también ha presentado el concurso de juegos de ITV Family Fortunes y ha conducido varios programas de cocina propios.

Una mujer alegó que D’Acampo le hizo comentarios sexualizados mientras trabajaban en una sesión de fotos para una revista en 2011.

Otra mujer entrevistada por ITV News afirmó que lo había visto amenazar a un joven colega en 2019, mientras que otras dos mujeres acusaron a D’Acampo de hacer comentarios sexuales mientras trabajaban en Gordon, Gino y la Gran Salida de Fred en 2018.

El informe de ITV News dijo que los ejecutivos de Objective Media Group, que coprodujeron Gordon, Gino y la Gran Salida de Fred en 2018, tenían conocimiento de las preocupaciones, con un correo electrónico visto por el canal, enviado el año pasado, detallando un comportamiento “inaceptable y angustiante” por parte de D’Acampo.

Objective Media Group dijo que “toma muy en serio el bienestar y la salud de todo su personal de producción y equipos” e incluye “cláusulas de comportamiento en los contratos de talento” y proporciona “entrenamiento de comportamiento para el talento en pantalla”.

MultiStory Media, que produjo Gino’s Italian Express, dijo que sería “inapropiado entrar en detalles sobre preocupaciones individuales” pero que estaba “revisando las preocupaciones planteadas, lo que se sabía en ese momento y qué acciones se tomaron”.

Agregó: “También examinaremos cualquier nueva preocupación que haya salido a la luz.”

Multistory Media le dijo a la agencia de noticias PA que no ha trabajado con D’Acampo durante seis años.

En un comunicado a ITV News, Studio Ramsay, que produjo el programa Gino’s Italian Family Adventure y coprodujo Gordon, Gino y la Gran Salida de Fred en 2018, dijo que “toma todas las acusaciones de comportamiento inapropiado y mala conducta laboral en serio, investiga rápidamente y toma medidas correctivas apropiadas cuando sea necesario”.

En respuesta a las acusaciones, el equipo legal de D’Acampo dijo en un comentario emitido a ITV News: “Me han informado por las noticias de ITN que se han hecho acusaciones sobre mí actuando de manera inapropiada, algunas de ellas datan de hace más de diez años.

“Nunca he sido informado previamente de estos asuntos y las acusaciones son negadas firmemente. No haría nada que pensara que molestaría o angustiaría a nadie. Esto simplemente no está en mi naturaleza. No reconozco la versión de los eventos que se me presentan.

“No solo estas acusaciones nunca se me han planteado antes, he sido apoyado repetidamente por ejecutivos de alto nivel y he sido contratado para programas de máxima audiencia durante el período en el que ahora se sugiere que actuaba de manera inapropiada.

“Soy padre, esposo y he trabajado con más de 1,500 personas en alrededor de 80 producciones en mi carrera, de las cuales he estado muy orgulloso. Tomo estos asuntos extremadamente en serio y la sugerencia de que he actuado de manera inapropiada es profundamente perturbadora.”

Su equipo legal dijo: “El Sr. D’Acampo niega categóricamente estas acusaciones de comportamiento sexual inapropiado.

“Hasta donde él sabe, no se han presentado tales acusaciones en su contra en relación con su tiempo en Gino’s Italian Express y esta es la primera vez, seis años después, que se le ha informado de estos presuntos incidentes, y él no los acepta, sobre todo porque según el Sr. D’Acampo, parte de esto se considera una obra de ficción fabricada.”

Un portavoz de ITV dijo que son las empresas de producción las que tienen la responsabilidad principal del deber de cuidado de todos con los que trabajan, tanto en pantalla como fuera de ella, al hacer programas, describiendo el comportamiento como “inapropiado y no aceptable”.

El portavoz agregó: “La mayoría de ellos (las acusaciones) no se reportaron a ITV en su momento. Cuando se han planteado problemas con ITV se han tomado medidas.”

Newsquest se ha acercado a los representantes de Gino D’Acampo y Studio Ramsay para obtener más comentarios.