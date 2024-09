ChatGPT le da a los autos de Volkswagen la inteligencia para hablar contigo todo el día.

Volkswagen ha mejorado el asistente de voz en sus autos para ser mucho más hablador que antes, gracias al poder de ChatGPT. OpenAI ha integrado su compañero conversacional en los vehículos de VW, incluidos los nuevos Jetta y los autos eléctricos.

ChatGPT es más una actualización que una renovación completa del centro de infoentretenimiento de VW. El chatbot se basa en el socio de inteligencia artificial por voz de VW, Cerence, y en la plataforma Cerence Chat Pro para mejorar el asistente de voz existente de VW. El resultado va mucho más allá de los controles de navegación y clima habituales. Aprovechando la creación de OpenAI, un conductor puede obtener desde sugerencias de entretenimiento locales hasta un concurso de trivia espontáneo.

El asistente de voz mejorado de Volkswagen ofrece una experiencia de usuario más intuitiva. Activado por frases como “Hola IDA” o “Hola Volkswagen”, dependiendo del vehículo, los conductores y pasajeros ahora pueden interactuar con sus autos de una manera más casual. Si Ida no puede ayudarte, se conecta a la nube, donde Cerence Chat Pro procesa la consulta. Este sistema basado en la nube se conecta a múltiples bases de datos y fuentes, incluido ChatGPT, para responder a tu pregunta.

“Estamos orgullosos de asociarnos con el Grupo Volkswagen para ofrecer un valor inmediato a sus conductores mientras buscan aprovechar la inteligencia artificial generativa mientras están en movimiento”, dijo Stefan Ortmanns, CEO de Cerence. “Estas nuevas capacidades, que seguirán expandiéndose, hacen que el asistente de voz IDA sea más conocedor, capaz y valioso que nunca y permiten un viaje más seguro y agradable.”

Un elemento importante es cómo el asistente de voz maneja la privacidad de datos. Volkswagen enfatizó que la IA no accede a datos sensibles del vehículo y que todos los datos de sesión se eliminan inmediatamente después de cada uso. La mayoría de los modelos Volkswagen de 2025 incluirán la suscripción como prueba gratuita cuando lleguen al mercado. Otros requerirán que te suscribas a Plus Speech with AI de VW, parte del sistema Car-Net de Volkswagen para comenzar, pero eso podría cambiar a medida que ChatGPT se incorpore en más vehículos de VW.

Los asistentes de voz son una característica común en los vehículos modernos. Pero VW ve a ChatGPT como algo más que una ventaja menor. Una solución más avanzada que los asistentes de voz tradicionales podría ayudar a atraer a aquellos que buscan una IA que pueda manejar conversaciones naturales mientras conducen. Aunque Mercedes-Benz y otros fabricantes de automóviles están experimentando con ChatGPT y otros modelos de IA generativa para sus asistentes de voz, la adopción temprana de VW podría mantenerlo a la cabeza en la interminable carrera por ganar nuevos compradores de automóviles.

“Volkswagen tiene una larga tradición de democratizar tecnologías. Como fabricante de volumen, hacemos que estas tecnologías estén disponibles para un gran número de personas”, explicó Kai Grünitz, miembro del Consejo de Administración de la marca Volkswagen, en un comunicado de este verano. “Al integrar sin problemas ChatGPT en el backend de nuestro asistente de voz, ahora ofrecemos a los conductores la oportunidad de usar esta inteligencia artificial a diario, subrayando así lo innovadores que son nuestros productos.”

Inscríbete para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas tecnológicas destacadas y más.

Quizás también te guste…