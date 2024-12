ChatGPT ahora puede ver lo que ves y explicarlo con la voz de Papá Noel

“

OpenAI, el creador de ChatGPT, ha estado en un rollo últimamente (¿o debería decir, ¿durante los últimos años?). Recientemente, la compañía lanzó su evento de 12 días de 12 transmisiones en vivo, revelando una nueva característica o producto cada día. Y ahora, ha lanzado otra.

OpenAI ha introducido dos nuevas funciones para ChatGPT. En primer lugar, la compañía finalmente ha implementado las capacidades de video en tiempo real que insinuó hace casi siete meses. Durante una de sus transmisiones en vivo, OpenAI reveló que Advanced Voice Mode, la característica conversacional de ChatGPT que imita respuestas humanas, ahora está equipado con visión.

Si estás utilizando la aplicación ChatGPT y estás suscrito a Plus, Team o Pro, simplemente apunta tu teléfono a un objeto, y ChatGPT te dará una respuesta casi instantánea. Ya no es necesario subir fotos o escribir descripciones detalladas.

Además, Advanced Voice Mode con visión también puede interpretar lo que se muestra en la pantalla de tu dispositivo a través de la compartición de pantalla. Ya sea explicando tu menú de configuración o guiándote a través de un problema de matemáticas complicado, tiene todo cubierto. Una vez que se implemente, si quieres probarlo, sigue estos pasos:

Toca el ícono de voz junto a la barra de chat en la aplicación. Haz clic en el ícono de video en la parte inferior izquierda para comenzar a usar el video.

Mientras tanto, para compartir pantalla, simplemente toca el menú de tres puntos y selecciona “Compartir pantalla”.

OpenAI dice que el despliegue de Advanced Voice Mode con visión comienza el jueves y debería completarse en una semana. Sin embargo, no todos podrán probarlo de inmediato. Los suscriptores de ChatGPT Enterprise y Edu tendrán que esperar hasta enero, y aún no hay un cronograma establecido para los usuarios en la UE, Suiza, Islandia, Noruega o Liechtenstein.

Crédito del video – OpenAI

Y como puedes ver en el video, OpenAI se está sumergiendo en el espíritu navideño. Ahora hay una característica más: el modo Santa. Es una voz preestablecida festiva para ChatGPT a la que los usuarios pueden acceder tocando o haciendo clic en el ícono de copo de nieve junto a la barra de solicitud de la aplicación.

Di ho ho ho a Santa en Voice Mode

Santa se está implementando hoy para todos en todas las plataformas de ChatGPT y estará disponible hasta fin de mes… luego se retirará de nuevo al Polo Norte. pic.twitter.com/NVS9bRok4r

— OpenAI (@OpenAI) 12 de diciembre de 2024Creo que al implementar características como video y compartición de pantalla, OpenAI está avanzando por delante de su principal rival, Google, que acaba de presentar su último modelo de IA, Gemini 2.0. La batalla entre estos gigantes tecnológicos está impulsando la innovación de IA a una velocidad increíble.