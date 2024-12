ChatGPT ahora es mi gurú de compras navideñas y no, no me arrepiento.

Encontrar el regalo tecnológico adecuado es complicado. Hay que tener en cuenta las necesidades del destinatario del regalo, la disponibilidad de opciones, las comparaciones de características y especificaciones, y tu presupuesto. Como experto en tecnología, pensarías que tendría más fácil, pero mi cerebro está mayormente abrumado con minucias tecnológicas, y me cuesta resumirlo todo en una decisión útil y oportuna. Es en estos momentos donde la inteligencia artificial y una creciente legión de chatbots generativos, modelos de lenguaje grandes, pueden hacer más bien.

Encontré el mensaje inicial de ChatGPT 4o para elegir el regalo adecuado para mi suegra desafiante, que vive sola y nos preocupamos por ella en situaciones de emergencia. Esto nos llevó a plantearnos si un wearable con detección de caídas podría ser un buen regalo.egan con una conversación de una semana con ChatGPT 4o sobre qué regalar a mi suegra, y aunque la IA no resolvió por completo mi problema, obtiene grandes puntos por paciencia, persistencia y memoria. Como mamá es usuario de Android, mi primera opción, un Apple Watch SE, quedó descartado.

Decidí darle una oportunidad a ChatGPT 4o en lugar de investigar por mi cuenta. La ventaja es que puedes hacer preguntas complicadas de manera conversacional y casi siempre será lo suficientemente inteligente para entender y responder. Pedí recomendaciones sobre smartwatches o wearables de fitness con notificaciones simples, detección de caídas y alerta de emergencia para mi suegra, quien no tiene un Apple Watch y es compatible con Android. Quiero algo muy fácil de usar y por menos de $300.

ChatGPT respondió con algunas recomendaciones como el Samsung Galaxy Watch 6, Google Pixel Watch 2 y el Amazfit GTR 4. Aprovechó las ofertas del Viernes Negro y sugirió que podría encontrar estos dispositivos a precios más bajos.

Seguimos intercambiando ideas, sin llegar a una decisión final. Mi esposa y yo también consideramos LifeAlert, un servicio 24/7 con una suscripción para detectar caídas y otras emergencias. Nunca tuve cuidado en ChatGPT. Unos días después, retomamos la conversación y finalmente pregunté si LifeAlert era una mejor opción. ChatGPT recomendó el Samsung Galaxy Watch 6 por ser más fácil de usar y resaltó su precio de $250 y alta compatibilidad con Android.

Finalmente pregunté si LifeAlert sería una mejor opción. ChatGPT comparó los sistemas de alerta de emergencia como LifeAlert versus los smartwatches y ofreció su opinión sobre cuál podría ser más adecuado para mi madre política. Aunque no he llegado a una resolución, al menos me siento mejor informado.