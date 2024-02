Charlie Munger entregó su fortuna familiar al ‘Warren Buffett chino’ que la convirtió en medio billón de dólares: ‘Obtuvimos retornos increíblemente buenos durante mucho, mucho tiempo.’Charlie Munger Entregó su Fortuna Familiar al ‘Warren Buffett’ Chino que la Convirtió en Medio Billón de Dólares – ‘Obtuvimos Retornos Increíblemente Buenos Durante Mucho, Mucho Tiempo’

Charlie Munger confió 88 millones de dólares de la fortuna de su familia a Li Lu, a menudo llamado el Warren Buffett chino.

A pesar de que dicha inversión conllevaba su parte de riesgo, no solo se mantuvo segura sino que también experimentó un crecimiento sustancial. Ahora se estima en aproximadamente 400 millones de dólares.

“Hicimos retornos increíblemente buenos durante mucho, mucho tiempo”, dijo Munger. “Eso 88 millones se han multiplicado por cuatro o cinco veces”.

Su primer encuentro tuvo lugar en la residencia de un amigo mutuo en Los Ángeles poco después de la graduación universitaria de Li. Munger inicialmente parecía algo reservado, absorto en sus pensamientos en lugar de estar completamente inmerso en la conversación. A pesar de esta impresión inicial, su discurso estuvo impregnado de palabras de sabiduría concisas pero profundamente perspicaces de Munger.

No fue hasta siete años después, durante un almuerzo de Acción de Gracias en 2003, que Munger y Li entablaron lo que Li describió como una “larguísima conversación sincera”. Impresionado por la destreza de Li en el ámbito de las inversiones, Munger lo respaldó con fondos personales cuando Li se embarcó en una nueva empresa de fondos en 2004.

El historial de inversiones de Li cuenta con logros notables, incluida Kweichow Moutai, una marca de licor que ha aumentado su valor en las últimas dos décadas y que se encuentra entre las mayores compañías cotizadas de China, e incluso ha sido nombrada licor nacional de China. A pesar de la pandemia, Kweichow Moutai tuvo un año fantástico y sus acciones en la Bolsa de Shanghai subieron alrededor del 70% en 2020.

Munger alabó la acertada toma de decisiones de Li, señalando: “Estaba muy barato, cuatro o cinco veces las ganancias, y Li Lu simplemente apoyó el camión, compró todo lo que pudo y hizo una fortuna”.

La estrategia de inversión empleada por Li se basa en su habilidad para identificar oportunidades subvaluadas, y ha permitido desbloquear un valor excepcional con el tiempo.

La inversión más famosa de Li es BYD Co. Ltd., un fabricante de baterías y vehículos eléctricos. Munger, reconociendo el éxito extraordinario, describió la inversión temprana en BYD como un “milagro”. En una entrevista con CNBC, dijo que BYD ha superado a Tesla Inc. en China. Mientras Munger depositó una gran confianza en Li, también predijo que eventualmente asumiría un papel importante en Berkshire Hathaway.

