Chandra Arya, aspirante a la dirección liberal, dice que el partido no aprobó su candidatura

Abra esta foto en la galería:

Unos de los siete candidatos a liderazgo liberal dice que el partido no le está permitiendo postularse, mientras otro ministro de gabinete de alto perfil respaldó a Mark Carney el domingo.

El miembro del Parlamento de Ontario Chandra Arya dijo que el partido Liberal le informó que está fuera de la contienda para ser su próximo líder.

Arya, quien fue el primero en anunciar su candidatura para reemplazar al primer ministro Justin Trudeau, dijo el domingo que estaba esperando una comunicación oficial de los liberales y considerando sus próximos pasos.

“Esa decisión plantea preguntas significativas sobre la legitimidad de la carrera por el liderazgo y, por extensión, la legitimidad del próximo primer ministro de Canadá”, dijo Arya en un comunicado en redes sociales.

Arya no amplió sus preocupaciones ni proporcionó razones para las que el partido declinó su candidatura. No respondió inmediatamente a llamadas telefónicas y mensajes más tarde el domingo.

El portavoz del partido Liberal, Parker Lund, confirmó que Arya no sería candidato, citando una sección de las reglas nacionales de liderazgo que establece que un candidato puede ser descalificado si se considera “manifiestamente inadecuado para el cargo” de líder.

Eso podría ser “debido a declaraciones públicas, conducta inapropiada pasada, falta de compromiso con la democracia u otro peligro reputacional o legal”, dicen las reglas.

Lund no dijo específicamente qué llevó a la eliminación de Arya de la contienda.

Arya fue una de las siete personas que presentaron la documentación y un depósito reembolsable de 50,000 dólares la semana pasada para ingresar a la carrera.

La ex ministra de Finanzas Chrystia Freeland y el ex gobernador del Banco de Canadá Mark Carney son ampliamente considerados como los favoritos.

La ex líder de la Casa del Gobierno, Karina Gould, el MP Jaime Battiste y los ex MPs Ruby Dhalla y Frank Baylis también presentaron la documentación para participar en la carrera. El partido tiene hasta 10 días para aprobar a los candidatos.

El ministro de Industria, Francois-Philippe Champagne, fue el último ministro de gabinete en respaldar a Carney mientras ambos hacían campaña en el distrito natal de Champagne de Saint-Maurice—Champlain el domingo.

“Tienen la misma visión económica”, dijo Champagne a los periodistas en francés en una granja lechera en St-Tite, Que.

Se refirió a la amenaza de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que el país enfrenta un momento sin precedentes.

Champagne también dijo que quiere defender el idioma francés y es importante que el próximo líder del partido hable ambos idiomas oficiales.

Ninguno de los candidatos a liderar al Partido Liberal son francófonos, y los 78 escaños de Quebec en la Cámara de los Comunes son críticos para ganar una elección federal.

Arya fue noticia al principio de la carrera por decir que no habla francés y sugerir en una entrevista con la CBC que no creía que fuera importante para los quebequenses que el primer ministro hablara el idioma.

Carney ha asegurado el respaldo de varios liberales destacados de la provincia, incluida la Ministra de Asuntos Exteriores, Melanie Joly, el Ministro de Trabajo, Steven MacKinnon, y el Ministro de Medio Ambiente, Steven Guilbeault.