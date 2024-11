Chad rompe acuerdo militar con Francia.

Chad ha dicho que está terminando un acuerdo clave de cooperación de defensa con Francia, lo que plantea preguntas sobre la influencia decreciente de París en la conflictiva región del Sahel en África.

Chadian Foreign Minister Abderaman Koulamallah dijo que era hora de que su país “afirme su plena soberanía”.

France currently has about 1,000 troops in the Central African country providing intelligence and logistical assistance to the Chadian military from their bases, including in the capital N’Djamena.

Chad, la ex metrópoli colonial de Chad, había firmado una versión revisada del acuerdo militar y de seguridad en 2019.