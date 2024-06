Cerveza, Euro 2024 y todas esas copas – ¿Qué está pasando?

Siga la cobertura en vivo de Suiza vs Italia y Alemania vs Dinamarca en la Eurocopa 2024 hoy.

El Campeonato Europeo ha sido empapado de cerveza. En las zonas para aficionados y fuera de los estadios. En los pasillos y en las gradas.

Todos han sido empapados. Aficionados, jugadores y, para diversión de todos aquellos que no llevan una credencial, los periodistas, que han estado protegiendo sus laptops y entrando a conferencias de prensa goteando alcohol.

Consigan los violines pequeños. Posiblemente una toalla.

Es necesario hablar sobre los vasos de plástico, que han estado cayendo desde las gradas hacia cualquiera que tome un córner o un saque de puerta.

Primero, la cerveza.

El patrocinador oficial del torneo es Bitburger, la cervecera alemana, y los bares en los pasillos están exclusivamente abastecidos con sus productos. Para los partidos en el Allianz Arena, por ejemplo, la Pils, Radler y una cerveza sin alcohol cuestan €7 por 500ml. Para los juegos en Colonia, en el RheinEnergieStadion, han estado sirviendo Kolsch, la cerveza dulce que usualmente se sirve en pequeños vasos cilíndricos. No hay límites en cuánto pueden comprar las personas y los aficionados pueden beber en cualquier lugar dentro del estadio.

Con algunas excepciones.

Para el partido de la fase de grupos de Inglaterra contra Serbia en Gelsenkirchen, solo se sirvió cerveza con un dos por ciento de alcohol, comparado con el 4.8 por ciento habitual. El partido fue considerado de alto riesgo. También se implementaron otras medidas especiales, incluyendo una prohibición de beber en las gradas. Aún no está claro en esta etapa si el partido de octavos de final de Inglaterra contra Eslovaquia el domingo, de regreso en Gelsenkirchen, estará sujeto a las mismas restricciones.

Sin embargo, incluso con ese menor contenido de alcohol, la mayoría de los aficionados viajeros están disfrutando de un nivel diferente de libertad en cuanto a beber en comparación con lo que experimentan en casa.