¿Cerrarlo todo? La investigación de Microsoft sugiere que el uso de IA nos hace sentir más tontos, pero aún no es necesario entrar en pánico

Microsoft y la Universidad Carnegie Mellon publicaron una investigación que dice que la IA está causando “la deterioración de facultades cognitivas”.

El estudio involucró a 319 personas que utilizan herramientas de IA en el trabajo al menos una vez por semana.

El estudio basado en encuestas abre la puerta a una investigación más profunda sobre los efectos secundarios de la IA.

La descomposición cerebral suele asociarse con el desplazamiento interminable de contenido en línea de baja calidad, pero un nuevo estudio de Investigación de Microsoft sugiere que el uso excesivo de la IA podría estar causando “la deterioración de facultades cognitivas”. Oh no.

Realizado en colaboración con la Universidad Carnegie Mellon, el estudio – titulado El Impacto de la IA Generative en el Pensamiento Crítico: Efectos de Reducciones Autoinformadas en el Esfuerzo Cognitivo y la Confianza a Partir de una Encuesta de Trabajadores del Conocimiento – preguntó a 319 participantes que usan herramientas “GenAI en el trabajo al menos una vez por semana” (como Gemini, ChatGPT, CoPilot) para juzgar cómo el uso de la IA en el trabajo estaba afectando sus habilidades de pensamiento crítico.

Encontró que “mientras que GenAI puede mejorar la eficiencia del trabajador, puede inhibir la participación crítica en el trabajo y potencialmente llevar a una dependencia a largo plazo en la herramienta y una destreza disminuida para la resolución independiente de problemas”. El estudio agregó que los trabajos de las personas se están volviendo menos sobre la resolución de problemas y más sobre asegurarse de que la IA haya resuelto correctamente el problema, transformando nuestro trabajo de “ejecución de tareas a supervisión de tareas”, lo que llevó a las personas a sentir que su capacidad de pensar críticamente no es tan aguda como lo era antes de empezar a usar la IA.

¿Es hora de entrar en pánico? Aún no del todo

AI aún puede ser una ayuda no una molestia (Crédito de imagen: Pixabay)

Al ver los titulares y leer el estudio, puede parecer que es hora de tirar de la gran palanca de la IA y cerrarlo todo para siempre para salvar nuestros cerebros de ser dañados irreparablemente por una herramienta que puede estar haciéndonos más daño que bien. Pero si bien el estudio ciertamente destaca desafíos que necesitamos abordar desesperadamente en el espacio de la IA -en última instancia, la relación entre humanos y la IA que deberíamos cultivar- no es tan grave como parece.

Esto se debe a que el estudio se centra en cómo los usuarios de IA perciben que el uso de la IA está afectando su pensamiento crítico. Si bien el estudio utiliza una encuesta para cuantificar estos sentimientos, se reduce a cómo se sienten las personas y, más importante aún, no crea una comparación cuantitativa real entre los usuarios frecuentes de IA y las personas que nunca o rara vez usan la IA.

Si bien las personas que usan mucho la IA pueden sentir que son menos capaces de pensar críticamente, podría ser que, debido a que no están distraídos por tareas menos difíciles, pueden abordar más fácilmente desafíos gracias a la ayuda de la IA -o podría ser que no haya habido cambios en sus habilidades de pensamiento crítico. Pero para medir cambios reales en el pensamiento crítico, necesitaríamos un estudio con pruebas cuantitativas que comparen la capacidad de diferentes grupos (grupos decididos en función de su uso de la IA) para completar tareas, incluido un control que nunca usa la IA para trabajar.

Hasta que tengamos ese tipo de estudio, es imposible juzgar si la IA realmente nos está volviendo más tontos. Sin embargo, eso no significa que debamos simplemente ignorar esta investigación de Microsoft.

Haz que la IA funcione para ti (Crédito de imagen: Shutterstock/SomYuZu)

En primer lugar, utilizar este estudio como inspiración para un estudio más cuantitativo como el que he descrito sería un paso siguiente fantástico. En segundo lugar, si bien los sentimientos de los participantes pueden o no representar la realidad factual, representan la realidad para las personas en este estudio, y no deberían ser descartados.

Si las personas sienten que simplemente son administradores de IA en lugar de realizar un trabajo significativo, eso podría llevar a la insatisfacción en su trabajo. Algunos psicólogos creen que la insatisfacción con cómo pasamos nuestro tiempo desplazándonos es la causa principal de la experiencia de descomposición cerebral en las redes sociales (vía la BBC). Un sentimiento similar de falta de significado podría estar causando sentimientos de deterioro cerebral similares a los usuarios de la IA en el trabajo.

Con la IA cada vez más presente, tendremos que descubrir cómo combatir los sentimientos de deterioro de la mejor manera, pero un buen primer paso siempre será cuidarnos. Ya sea encontrar un nuevo trabajo que nos estimule, adoptar un pasatiempo al que podamos dedicar nuestra potencia cerebral liberada, u otra estrategia que funcione mejor para ti.

