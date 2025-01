CEO de OpenAI comparte visión de inteligencia artificial superinteligente para revolucionar el mundo.

“

Generative AI ha estado evolucionando rápidamente en los últimos años. Pero tiene un enorme potencial por delante. Y ahora parece que OpenAI, el fabricante de ChatGPT, ha descubierto cómo hacer realidad nuestros sueños de ciencia ficción. El CEO de OpenAI, Sam Altman, se ha puesto sus gafas de científico loco y ahora está hablando del AI definitivo: la inteligencia artificial general (AGI). AGI es lo que podrías haber imaginado al principio cuando la gente empezó a entusiasmarse con el AI: una inteligencia superhumana que excede nuestras habilidades cognitivas en una amplia variedad de campos, directamente de un libro de ciencia ficción.

Altman ahora cree que OpenAI sabe cómo lograrlo. Compartió su afirmación en una publicación en su blog personal. Él cree que en 2025, podríamos ver a los primeros agentes de AI “unirse a la fuerza laboral” y cambiar la producción de las empresas, pero el futuro es aún más emocionante.

Él dice que OpenAI ahora está centrando su objetivo más allá de eso, centrándose en la superinteligencia en el sentido real de la palabra: herramientas superinteligentes podrían ayudar con descubrimientos científicos e innovación mucho más allá de lo que seríamos capaces de hacer por nuestra cuenta, según su publicación. Altman cree que dicha superinteligencia y los descubrimientos que pueda hacer nos llevarían a la prosperidad y la abundancia. Altman afirma que OpenAI ahora sabe cómo crear este AI superinteligente, pero la cuestión es que saber cómo hacerlo necesita ser respaldado por poder hacerlo. Él dice que en los próximos años, podemos esperar grandes avances en el campo, pero no especifica exactamente cuáles serían.

La publicación continúa hablando sobre un despido sorpresa pasado que Altman ha experimentado, y reflexiona sobre los últimos años de la existencia de la empresa.

Esto suena como ciencia ficción en este momento, y algo loco incluso hablar de ello. Eso está bien, ya hemos estado ahí antes y estamos bien con volver a estar allí. Estamos bastante seguros de que en los próximos años, todo el mundo verá lo que vemos y que la necesidad de actuar con gran cuidado, al mismo tiempo que se maximiza el beneficio y el empoderamiento general, es tan importante. Dadas las posibilidades de nuestro trabajo, OpenAI no puede ser una empresa normal.

–CEO de OpenAI, Sam Altman, 6 de enero de 2025

La publicación no da detalles más allá de esbozar la visión de Altman para el AI y el futuro y suena prometedora y optimista. También estoy muy interesada en el AI y he estado diciendo que tiene un enorme potencial. Personalmente, no me considero una de las personas que temen al futuro o piensan que AI tomará el control del mundo. Permíteme recordarte: de hecho, la tecnología ya ha tomado el control del mundo y ni siquiera nos detenemos a pensarlo. Los teléfonos inteligentes están en todas partes, todo está alimentado por computadoras. Y… eso no es algo malo. Ha hecho posible que tengamos crecimiento, mejor salud, conectividad y realmente, prosperidad. Como con cualquier cosa en la vida, hay desventajas en ello ya que todavía estamos aprendiendo a adaptarnos a ello, pero en general, es algo positivo. Y así será AI, en mi opinión. No puedo esperar a ver a dónde nos lleva.

