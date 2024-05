CEO de la NHL y otros ejecutivos latinos fundan la plataforma Latinos en el Deporte

Cuando la Liga Nacional de Hockey vendió su franquicia de los Arizona Coyotes a Utah el mes pasado, la liga no solo perdió un equipo con sede en Arizona, sino que también perdió a su único director ejecutivo latino en activo.

Nacido en Guadalajara, México, Xavier Gutiérrez se convirtió en el director ejecutivo del equipo de Arizona en 2019 después de que Alex Meruelo, un multimillonario cubano-estadounidense, comprara los Coyotes un año antes. Gutiérrez había sido director general en la firma de capital privado Clearlake Capital Group y conocía a Meruelo desde hacía unos diez años antes de convertirse en el primer director ejecutivo latino de la NHL.

Se necesitó a un propietario latino para contratar a un director ejecutivo latino, explicó Gutiérrez en una entrevista, porque los hispanos no están bien representados en puestos de liderazgo en el deporte profesional.

Existen 153 franquicias deportivas profesionales principales en Estados Unidos y Canadá en la NHL, la NFL, la NBA, la MLB y la MLS.

Gutiérrez, que técnicamente sigue siendo el director ejecutivo de los Arizona Coyotes a pesar de que la franquicia está inactiva, dice que es el único director ejecutivo latino que no es propietario. Jorge Mas, copropietario del Inter Miami CF de la MLS que también es director ejecutivo, hace un total de dos directores ejecutivos latinos, según Gutiérrez.

Eso es algo que Gutiérrez se compromete a cambiar. Él es parte del grupo fundador detrás de LiS: Latinos en Deportes, una plataforma dedicada a reunir a latinos y no latinos en deportes profesionales, medios y marketing para mostrar el talento latino en puestos de liderazgo. CNBC es el socio mediático oficial de Latinos en Deportes.

“Los resultados hablan por sí mismos de que hoy en día no tienes ese liderazgo”, dijo Gutiérrez. “Miramos a los comisionados y sus oficinas que dependen de los consumidores latinos para ser los espectadores, los compradores de boletos, los compradores de camisetas. Creo que necesitas tener talento latino en esos puestos. Nuestro objetivo es simplemente decir, ‘Escuchen, esto no es porque sean malas personas. Eso no es en absoluto. Es porque tal vez no han conocido a los compañeros que existen'”.

Gutiérrez y Pedro Antonio Guerrero, director ejecutivo de la empresa de avance ejecutivo Guerrero Media, presentaron Latinos en Deportes en un evento en Miami la semana pasada.

Vianni Lubus, jefa de audiencia y compromiso en Guerrero Media, y Mike Valdes-Fauli, director de operaciones de Chemistry Cultura, una empresa de publicidad digital centrada en los latinos en Estados Unidos, también están involucrados en la plataforma.

Los cuatro ejecutivos comparten el objetivo de aumentar la representación hispana en los roles de liderazgo en los deportes de EE. UU. José Feliciano, cofundador de Clearlake Capital y copropietario del Chelsea Football Club de la Premier League, también habló en el evento de Miami de la semana pasada para promover más propiedad latina en el deporte.

“Mi ferviente esperanza es que avancemos más en el frente de la propiedad”, dijo Feliciano. “Las personas tomadoras de decisiones en posiciones de influencia están empezando a reconocer que los latinos pueden y deben ser propietarios en todos los sentidos de la palabra”.

El objetivo de Latinos en Deportes es ser el lugar de referencia para fomentar una cultura de avance hispano en la industria de los deportes, dijo Gutiérrez. Los ejecutivos esperan convertir la plataforma en un negocio que se centre en la inversión en nuevas empresas fundadas por hispanos, realizando investigaciones sobre las tendencias hispanas en EE. UU. y reuniendo tanto a líderes deportivos latinos como no latinos para hacer networking.

“Haces tratos con las personas que conoces”, dijo Gutiérrez. “Realmente va a ser un lugar para el comercio, la adquisición de talento, la conversación, los datos y las ideas”.

La organización también espera impulsar a los ejecutivos deportivos latinos a tomar decisiones más conscientes sobre cómo atraer a las audiencias latinas.

Warner Bros. Discovery estrenó una emisión alternativa durante los playoffs de la MLB del año pasado llamada “Peloteros”, que presentaba a ex jugadores de béisbol latinos hablando a una audiencia hispana. La emisión tuvo que ser en inglés porque Warner Bros. Discovery no tiene los derechos de emisión en español.

Tener más ejecutivos latinos tomando decisiones sobre el contenido puede ayudar a atraer a audiencias que han sido en gran medida ignoradas, dijo Luis Silberwasser, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery Sports.

“Fue un buen ejemplo de lo que estamos tratando de hacer en términos de diversificar el contenido”, dijo Silberwasser. “Necesitas diversidad de voces en el grupo de producción para crear esto”.

Es esencial para Latinos en Deportes conectar a latinos con no latinos, dijo Gutiérrez, porque los no latinos ocupan abrumadoramente puestos de liderazgo hoy en día.

El próximo evento de la organización será en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, en septiembre durante el torneo de tenis U.S. Open. Gutierrez y Guerrero eligieron ese evento específicamente porque tradicionalmente atrae a estadounidenses blancos.

“Es importante tener a tomadores de decisiones no latinos en la sala”, dijo Gutiérrez.

“Los latinos necesitan conectarse entre sí para construir asociaciones como esta en un esfuerzo por construir nuestra mesa”, dijo Guerrero. “Al final del día, es la prioridad de muchos latinos en posiciones de poder como Xavier [Gutiérrez]. La clave para nosotros es hacer crecer nuestro tamaño de población”.