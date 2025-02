CEO de la autoridad de salud de C.C. renuncia abruptamente en medio de preocupaciones financieras y presiones en el servicio

La Ministra de Salud de la Columbia Británica, Josie Osborne, no quiere decir por qué la presidenta y directora ejecutiva de la autoridad de salud más grande de la provincia ha dejado repentinamente el cargo después de más de seis años al frente.

La Dra. Victoria Lee, quien ganó más de $450,000 el año pasado, se alejó de la problemática organización esta semana mientras el gobierno provincial se enfoca en los gastos excesivos y los costos administrativos en la atención médica.

La Autoridad de Salud de Fraser atiende a dos millones de personas y opera el Hospital Memorial de Surrey, que tiene uno de los departamentos de emergencia más ocupados del país. El rápido crecimiento de la población en la región ha sobrecargado los servicios, lo que ha llevado a desvíos de emergencia y ha llevado a algunos de los 50,000 trabajadores de la autoridad a expresar preocupaciones sobre el personal y la atención al paciente.

La Junta de Comercio de Surrey, antes de las elecciones provinciales del año pasado, pidió más infraestructura de atención médica en Fraser Health. Dijo en un comunicado: “El crecimiento exponencial de la población continúa. Los servicios en Surrey son gravemente insuficientes. No se puede tratar a los residentes dentro de los límites de la ciudad por las tres principales causas de muerte: ataque al corazón, accidente cerebrovascular y traumatismo, además de los necesarios servicios especializados pediátricos”.

Con todas esas presiones, el gasto de la autoridad de salud, en la última actualización financiera, estaba $1.1 mil millones sobre presupuesto. La oficina del Primer Ministro ha instruido a la Ministra de Salud para reducir el costo de la administración del sistema de salud para centrar los recursos en la primera línea.

Además, el NDP prometió en las últimas elecciones realizar una revisión de las seis autoridades de salud de la Columbia Británica con el objetivo de reducir los costos, aunque esa iniciativa aún no ha comenzado.

El próximo presupuesto provincial se presentará el 4 de marzo, y el gobierno del NDP ha señalado que buscará contención del gasto ante las amenazas de aranceles de los EE. UU. En un informe del jueves, la Junta de Comercio de Canadá estimó que el PIB de la provincia se contraería un 1.2 por ciento si los Estados Unidos procedieran con aranceles del 25 por ciento a las importaciones canadienses.

La atención médica es la mayor área de gasto de la provincia y se prevé que consumirá casi $37 mil millones en gastos en este año fiscal, el 40 por ciento del presupuesto total.

La Sra. Osborne dijo a los periodistas que no estuvo involucrada en la salida de la Dra. Lee, y que las negociaciones de indemnización están a cargo de la junta directiva de la autoridad de salud y la Dra. Lee para solucionarlo. “Esta es una decisión tomada por la junta. Por supuesto, es su responsabilidad y autoridad hacerlo, y han decidido mutuamente separarse”, dijo.

La Autoridad de Salud de Fraser anunció en un comunicado de prensa el martes que “con efecto inmediato, la junta y la Dra. Victoria Lee han acordado mutuamente que ella se alejará de Fraser Health para perseguir otras oportunidades”.

Su reemplazo interino es la Dra. Lynn Stevenson, profesora de administración de salud en la Universidad de Columbia Británica, quien es ex subsecretaria de salud y ex alta ejecutiva en Island Health, Fraser Health y BC Cancer.

La Dra. Lee fue nombrada presidenta y directora ejecutiva en 2018, pero ha servido a la autoridad de salud durante un total de 15 años. Se le acreditó en el comunicado de prensa por liderar “cambios transformacionales” y por guiar a la agencia a través de la pandemia.

Adriane Gear, presidenta del Sindicato de Enfermeras de la Columbia Británica, dijo en una entrevista el jueves que las condiciones de trabajo en Fraser Health, y en Surrey Memorial en particular, son “deplorables”, pero no señaló a la gestión de la Dra. Lee.

“Con el crecimiento de la población, las demandas en Surrey Memorial aumentan diariamente y nuestros miembros no se sienten respaldados. Esto no es solo un hecho aislado, es una condición crónica y empeorante”, dijo. “Pero los problemas no son exclusivos de Fraser Health”.

Sin embargo, Trevor Halford, crítico de salud del Partido Conservador de la Columbia Británica, dijo que la partida de la Dra. Lee era tardía y que el presidente de la junta, Jim Sinclair, también debería haber sido removido al mismo tiempo.

“¿Qué demoró tanto?” dijo el Sr. Halford en una entrevista. “Hablo con trabajadores de primera línea en Fraser Health todos los días y todos los días dicen lo mismo, que ha habido una erosión significativa en la confianza en el liderazgo senior de Fraser Health”. Se refirió a largos tiempos de espera en la sala de emergencias de Surrey Memorial y cierres de salas de emergencias en hospitales más pequeños que llevaron a la desviación de pacientes.

El Sr. Sinclair declinó las solicitudes de entrevista.