CEO de datos de escala hipers, William Horne vende acciones por $10 según Investing.com

“

William B. Horne, el Director Ejecutivo de Hyperscale Data, Inc. (NASDAQ:GPUS), recientemente vendió una pequeña cantidad de acciones comunes de la empresa. Según la reciente presentación ante la SEC, Horne vendió 2 acciones a un precio de $5.205 cada una, totalizando $10. Esta transacción lo deja sin acciones en su posesión directa. La venta se produce mientras que la acción cotiza cerca de su mínimo de 52 semanas de $4.78, habiendo disminuido más del 94% en el último año. El análisis de InvestingPro indica que la acción está actualmente subvaluada, aunque la calificación de salud financiera de la empresa sigue siendo débil.

Hyperscale Data, con sede en Las Vegas, opera en el sector de componentes electrónicos. Como ejecutivo clave, las transacciones de Horne son monitoreadas de cerca por inversores, brindando información sobre su confianza y estrategia con respecto a las acciones de la empresa.

En otras noticias recientes, Hyperscale Data, Inc. ha estado expandiendo activamente su capital a través de la venta de su serie de acciones preferentes convertibles Serie C y los warrants asociados. El fabricante de componentes electrónicos ha recaudado $48.1 millones en una transacción con su afiliado, Ault & Company, Inc. Además, la empresa ha gestionado una deuda sustancial de $127.62 millones a través de un acuerdo de tolerancia con respecto a una pagaré convertible de $5.39 millones.

En desarrollos recientes, Hyperscale Data también ha anunciado una división inversa de acciones, consolidando cada treinta y cinco acciones en una sola. La empresa ha vendido una propiedad inmobiliaria en St. Petersburg, Florida por $13.2 millones, alineándose con su enfoque en mejorar sus operaciones de centros de datos. Específicamente, están en marcha planes para aumentar la capacidad de su centro de datos de inteligencia artificial (IA) en Michigan de aproximadamente 30 megavatios a 300 megavatios, sujeto a aprobaciones regulatorias y financiamiento.

Por último, los accionistas de Hyperscale Data han aprobado la conversión de un Pagaré Convertible con un 10% de interés en descubierto en acciones comunes. Estos desarrollos recientes reflejan la estrategia financiera en curso de Hyperscale Data y sus esfuerzos para financiar sus operaciones e iniciativas de crecimiento.

Este artículo fue generado con el apoyo de la inteligencia artificial y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros Términos y Condiciones.

“