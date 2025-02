Centros de datos respaldados por capital privado en EE. UU. impulsan el crecimiento del propietario de TikTok

Los grupos de capital privado de EE. UU. han invertido miles de millones de dólares en centros de datos que sirven al propietario de TikTok, ByteDance, en una frenesí de acuerdos que ahora se ven amenazados por medidas en EE. UU. que restringen el acceso de las empresas chinas a los mejores chips.

Blackstone, Bain Capital, Warburg Pincus y General Atlantic han respaldado empresas que operan centros de datos en Malasia que tienen como inquilino a ByteDance, con sede en Beijing, según cuatro personas con conocimiento de los acuerdos.

Algunos lo han hecho sin saber si ByteDance ha estado utilizando, o tiene previsto utilizar, los sitios para aprovechar un vacío legal y acceder a los chips de alta gama de Nvidia mientras desarrolla su potencial de inteligencia artificial.

Las empresas chinas han estado prohibidas de comprar los chips de mayor rendimiento de Nvidia fuera de EE. UU. desde 2023. Pero han podido obtener acceso legal a ellos al alquilar espacio en centros de datos en el extranjero, a menudo en Malasia, que contienen chips propiedad de empresas de terceros.

El vacío está previsto que se cierre en mayo con reglas que prohíben a los grupos chinos no solo poseer esa tecnología avanzada de EE. UU., sino también acceder a ella para ayudar a construir modelos de lenguaje AI a gran escala que se transfieren de regreso a China.

Las reglas fueron emitidas por la administración de Joe Biden justo antes de abandonar el cargo.

Bridge Data Centres, propiedad de Bain Capital, ha construido instalaciones en el estado sureño malasio de Johor ©Bridge Data Centre

“Si deseas construir un centro de datos en Malasia con Nvidia [chips] . . . debes cumplir con este tipo de requisitos de seguridad que incluyen no permitir [a China] entrenar modelos de lenguaje a gran escala en esos conjuntos de datos”, dijo Alan Estevez, entonces subsecretario de comercio de EE. UU. para la industria y seguridad, al Financial Times justo antes de dejar el cargo el mes pasado.

No está claro el tipo de chips utilizados en los centros de datos, y los grupos de capital privado no siempre lo saben, en parte porque las empresas de centros de datos no son propietarias de los chips ni los alquilan a los clientes.

Sin embargo, varias personas con conocimiento del asunto le han dicho al FT que ByteDance planea usar centros de datos en Malasia para acceder a los chips de alta gama de Nvidia.

Los grupos de adquisiciones tienden a tener la opinión de que “estás proporcionando un edificio con electricidad y un sistema de refrigeración; el servidor y lo que está en el servidor no es tu negocio”, dijo un ejecutivo de capital privado.

En los últimos años, ByteDance ha usado cada vez más centros de datos fuera de China, especialmente en Malasia, a medida que se convierte en un actor clave en la carrera de inteligencia artificial de China. Está planeando grandes pedidos para aumentar su capacidad de IA en el extranjero este año, incluidos a través de tales acuerdos de alquiler, informó el FT el mes pasado. Por separado, General Atlantic ha invertido en ByteDance.

“Ha habido esta especie de juego del gato y el ratón en el que el departamento de comercio [de EE. UU.] ha modificado los parámetros para capturar los chips”, dijo Matt Rabinowitz, socio del bufete de abogados Pillsbury.

Bajo las nuevas reglas, la identidad tanto de los propietarios como de los operadores de los chips utilizados en los centros de datos deberá pasar por un proceso de revisión para garantizar el cumplimiento.

No está claro si el presidente de EE. UU., Donald Trump, quien intensificó las medidas contra China en su primer mandato, alterará aún más las regulaciones que rigen las exportaciones de chips y su uso.

Las reglas que entrarán en vigor en mayo podrían afectar el valor de las inversiones de los grupos de adquisiciones al reducir la demanda de los centros de datos si ByteDance y otros grupos chinos no pueden usarlos para tener acceso a los mejores chips de Nvidia, dijo un asesor que trabaja en la industria.

Sin embargo, la alta demanda de centros de datos a nivel mundial podría llenar el vacío, agregó.

Los grupos de capital privado globales han competido por invertir en centros de datos en los últimos años, incluso cuando otras actividades de negocios han disminuido, atraídos por la perspectiva de obtener exposición al creciente uso de internet y al auge de la inteligencia artificial.

Han intentado distanciarse del negocio complejo y políticamente delicado del suministro de chips respaldando empresas que gestionan los edificios físicos de los centros de datos, pero no son propietarias de los chips en su interior.

“No tenemos visibilidad ni influencia sobre los servidores y equipos que nuestros clientes instalan en los centros de datos”, dijo Princeton Digital Group, una operadora de centros de datos respaldada por Warburg Pincus.

Bain dijo que las empresas de su cartera no tenían acceso a los servidores dentro de los centros de datos que gestionan y agregó que “cumplen con las leyes y regulaciones pertinentes en todas las jurisdicciones en las que operan”. Blackstone y General Atlantic declinaron hacer comentarios.

ByteDance es el inquilino principal en un centro de datos en Johor, un estado en el sur de Malasia, que es propiedad de una unidad de WinTrix, una compañía de la cartera de Bain Capital. También es inquilino en varias otras instalaciones en Johor, incluidas las dirigidas por AirTrunk, propiedad de Blackstone, PDG y Epoch Digital, dirigidas por Actis, una empresa de infraestructura de General Atlantic.

ByteDance planea gastar más de $12 mil millones en infraestructura de IA este año, con $6.8 mil millones destinados a inversión fuera de China. Pero las reglas de EE. UU. podrían complicar esa inversión.

“ByteDance cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables”, dijo la empresa al FT.

Warburg Pincus acordó invertir hasta $300 millones en PDG en 2017 y desde entonces ha inyectado más fondos. Blackstone completó su adquisición de AirTrunk, con sede en Sídney, por A$24 mil millones ($15 mil millones), que tiene sitios en Malasia, Singapur, Hong Kong, Australia y Japón, en diciembre.

Bain compró Chindata de China en 2019, lo fusionó con Bridge Data Centres y cotizó la compañía combinada en Nasdaq en 2020. Llevó la compañía combinada, ahora conocida como WinTrix, privada a una valuación de $3 mil millones en 2023.

General Atlantic completó su compra de Actis el año pasado.