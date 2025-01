Centessa Pharmaceuticals nombra nuevo Director Médico Jefe por Investing.com

“

BOSTON – Centessa Pharmaceuticals plc (NASDAQ:CNTA), una empresa farmacéutica en fase clínica con una capitalización de mercado de $2.28 mil millones, anunció la designación de Stephen Kanes MD PhD como su nuevo Director Médico. El Dr. Kanes, un neuropsiquiatra con más de 30 años de experiencia en neurociencia, psiquiatría clínica y desarrollo de medicamentos, se une a Centessa mientras avanza en su cartera de agonistas del receptor de orexina 2 (OX2R), con múltiples hitos clínicos esperados este año. Según datos de InvestingPro, la empresa mantiene una sólida posición financiera con activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo por un margen significativo, como se refleja en su impresionante ratio actual de 21.52.

Se espera que la experiencia del Dr. Kanes sea un activo significativo para Centessa, especialmente a medida que avanza en el desarrollo de nuevos agonistas de OX2R para diversas afecciones, incluidos trastornos del sueño-vigilia, neurológicos, neurodegenerativos y psiquiátricos. El CEO de la compañía, Saurabh Saha MD PhD, enfatizó las habilidades excepcionales del Dr. Kanes en el diseño y la ejecución de programas clínicos en áreas terapéuticas clave. El mercado ha mostrado una fuerte confianza en la dirección de Centessa, con la acción registrando un impresionante rendimiento del 144% en el último año. El análisis de InvestingPro revela múltiples indicadores positivos, con 4 analistas que recientemente han revisado al alza sus expectativas de ganancias.

El nuevo Director Médico tiene un historial notable, habiendo ocupado el cargo de CMO en Sage Therapeutics, donde lideró el desarrollo de ZULRESSO®, el primer tratamiento aprobado para la depresión posparto. Su experiencia también incluye su papel como CEO de EmbarkNeuro y posiciones anteriores en AstraZeneca y el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Pensilvania. El Dr. Kanes ha contribuido a más de 60 publicaciones revisadas por pares y posee una licenciatura, un doctorado en Farmacología Molecular y Celular y un doctorado en Medicina de las Universidades de Pensilvania y Stony Brook, respectivamente.

Centessa se enfoca en el desarrollo de potenciales agonistas orales de OX2R de mejor clase para el tratamiento de trastornos del sueño-vigilia y otros síntomas relacionados con condiciones neurológicas y psiquiátricas. Su principal agonista de OX2R, ORX750, se encuentra actualmente en ensayos clínicos de Fase 2.

La compañía también destacó su plataforma tecnológica LockBody patentada, destinada a redefinir tratamientos de inmunooncología para pacientes con cáncer. Los candidatos a fármacos LockBody están diseñados para ofrecer una actividad efectora potente en el microambiente tumoral mientras minimizan la toxicidad sistémica.

El anuncio se basa en una declaración de prensa y contiene afirmaciones prospectivas sobre los esfuerzos de investigación y desarrollo de la empresa. Estas declaraciones no garantizan un rendimiento futuro y están sujetas a riesgos e incertidumbres. La eficacia de ORX750 y otros agonistas de OX2R, así como la plataforma tecnológica LockBody, no se ha establecido, ya que se encuentran en la fase de ensayo clínico y no han recibido la aprobación de la FDA.

En otras noticias recientes, Centessa Pharmaceuticals ha sido objeto de múltiples desarrollos positivos. La firma de investigación Cowen inició la cobertura de Centessa, asignando una calificación de Compra debido al potencial del candidato a medicamento de la empresa, ORX750, destinado a tratar una variedad de indicaciones de hipersomnia. La firma expresó optimismo sobre las perspectivas del medicamento, citando su “perfil de mejor clase”.

Leerink Partners también mostró confianza en Centessa, elevando el precio objetivo de las acciones mientras mantenía una calificación de Sobreponderar. Esto sigue al anuncio de Centessa de una actualización prometedora de su programa de Fase 1 de ORX750 y un aumento en las proyecciones totales de ventas de la compañía para 2032 en un 4%.

Guggenheim mantuvo una perspectiva positiva sobre las acciones de Centessa, elevando el precio objetivo y manteniendo una calificación de Compra en las acciones. La firma destacó los recientes desarrollos estratégicos, en particular las actualizaciones para ORX750, y señaló que estos desarrollos podrían reducir significativamente la brecha competitiva en el tratamiento de la narcolepsia.

Morgan Stanley mejoró Centessa a Sobreponderar, tras los prometedores resultados intermedios de Fase 1 del estudio de ORX750 de la compañía. Estos desarrollos resaltan los esfuerzos continuos de Centessa en la industria farmacéutica y su potencial para el éxito futuro.

