Celine Dion dice ‘Estoy de vuelta’ después de luchar contra el Síndrome de la Persona Rígida.

Imágenes de Getty

La cantante hizo una rara aparición en los Premios Grammy a principios de este año

Mientras el sol se pone detrás de las montañas en un exclusivo vecindario a 30 minutos de la strip de Las Vegas, puedo escuchar una voz reconocible cantando detrás de una puerta cerrada.

“¿Esa es Celine?” pregunté.

El guardia de seguridad que cuida la suite del hotel asiente.

Estoy a punto de entrevistar a una megastar musical, y suena como si estuviera de buen humor.

Pero la icónica voz que puedo escuchar casualmente cantando es una que los fanáticos temían que nunca volverían a escuchar.

“He estado lidiando con problemas de salud por mucho tiempo”, compartió en un video de Instagram en diciembre de 2022.

“Me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro.”

Tras ese devastador anuncio, Celine Dion se retiró del resto de su gira mundial y rara vez ha sido vista en público desde entonces.

Signos de problemas

El nombre médico de su enfermedad poco conocida es el Síndrome de la Persona Rígida (SPS), una condición neurológica que provoca espasmos musculares.

Mientras nos sentamos a hablar, Celine dice que pasó desapercibido durante años.

La descripción de la angustia que sintió como intérprete cuando comenzó a notar cambios en su voz durante la gira.

“Era simplemente sentir algo extraño, como un pequeño espasmo”, dice la estrella canadiense.

“Mi voz estaba luchando, estaba comenzando a forzar un poco”.

Demuestra la sutil diferencia cantando las primeras líneas de su éxito de 1993 The Power of Love, mostrando cómo estaba teniendo que forzar su voz para sostener las notas que una vez fueron más fáciles.

Ocasionalmente, pediría al director de su banda que bajara algunas canciones de tono para algunas presentaciones.

“Necesitaba encontrar una forma de estar en el escenario”, explica.

Esperaba que cantar ligeramente más bajo pudiera darle a su voz la oportunidad de recuperarse.

Imágenes de Amazon MGM Studios

Celine Dion comparte cómo está manejando el Síndrome de la Persona Rígida en un nuevo documental

El público nunca hubiera sabido la lucha que estaba enfrentando detrás de bambalinas.

Pero Celine dice que en ese momento se sintió imposible tomarse un tiempo libre.

“Estos espectáculos estaban agotados por un año y medio, viajando por el mundo.

“Y voy a decirle a la gente, ‘Disculpe por mi espasmo? ¿Disculpe por mi je ne sais quoi?'”

Se puso una gran presión sobre sí misma para mantener el espectáculo en marcha, sin entender lo que estaba causando los síntomas que estaba experimentando.

Pero todo se volvió demasiado.

Su eventual diagnóstico trajo la realización de que esto no era fatiga por la gira. Era permanente.

Imágenes de Getty

Los hijos de Celine se unieron a ella en el escenario en el show final de su residencia en Las Vegas en 2019

El SPS es una enfermedad autoinmune que puede ser debilitante. No hay cura conocida.

Se debe a que las señales de los nervios a los músculos no funcionan correctamente.

Durante un episodio particularmente grave, los espasmos pueden ser tan malos que apenas puede moverse.

Pero al haber sido diagnosticada adecuadamente, ahora comprende mucho más sobre la condición, que se puede manejar.

“Mi objetivo es ser parte de los fondos y recaudar dinero para concienciar y encontrar una cura. Eso sería increíble”, dice.

Durante su tiempo lejos de actuar, Celine ha estado aprendiendo a adaptarse con medicación, terapia física y la ayuda de expertos como la Dra. Amanda Piquet.

“Ahora esta enfermedad está ganando conciencia pública, está en el ojo público”, dice la Dra. Piquet.

La Dra. Piquet ha tratado a varios pacientes que también habían pasado desapercibidos durante años.

La publicidad ganada al hablar sobre su batalla con la enfermedad es algo que espera que ayude a otros.

“Necesitamos diagnosticar mejor esta enfermedad”, dice la Dra. Piquet. “Cuando lo hagamos, eso llevará a más ensayos clínicos y más tratamientos aprobados.”

Dice que aunque Celine vivirá con esta condición el resto de su vida, la terapia a la que se está sometiendo para aliviar los espasmos musculares la ayudará a cantar en el escenario de nuevo.

“Mi voz será reconstruida”, dice Celine. “Quiero decir, ya empezó hace un tiempo. Mi voz se está reconstruyendo mientras hablamos, en este momento.”

Nuevo espectáculo en Las Vegas

Imágenes de Getty

Las dos residencias anteriores de Celine Dion en Las Vegas recaudaron más de $680 millones (£530 millones)

Los fanáticos podrán ver cómo los problemas de salud de la cantante han afectado su vida en un nuevo documental titulado Soy: Celine Dion.

Ahora finalmente puede ver un camino de regreso para actuar, y ha estado preparándose para un nuevo espectáculo en Las Vegas.

“Hemos estado trabajando tan duro para armar este espectáculo, porque estoy de vuelta,” dice con una gran sonrisa.

Está claro que ha extrañado mucho actuar.

“Estaré en el escenario. No sé exactamente cuándo, pero créanme que lo gritaré a voz en cuello.

“No puedo esperar.”

Celine tiene el récord de la residencia más exitosa de todos los tiempos en la strip de Las Vegas. Está extremadamente orgullosa de su carrera, pero el tiempo alejada le ha dado la oportunidad de reflexionar.

Después de años recorriendo el mundo, se ha dado cuenta de que ha visto muy poco de él.

Ha habido “un precio que pagar” por estar siempre en modo de gira mientras viajaba, dice.

“Todos mis días libres, quería estar lista para el próximo espectáculo. Recorrí el mundo y no vi mucho.

“Pero como intérprete y cantante, he recibido tanto amor de los fans.”

Reina de las baladas de poder

Mi primer recuerdo de Celine Dion fue cuando uno de nuestros profesores de secundaria puso su sencillo Pour Que Tu M’aimes Encore en un cassette para intentar inspirar nuestros estudios de francés.

Es mejor conocida por el público como la reina de las baladas de poder.

Sus éxitos de los 90 como The Power of Love y It’s All Coming Back to Me Now son instantáneamente reconocibles por sus vocales emotivas.

Pero en el punto más álgido de sus batallas de salud, Celine admite haberse sentido un poco envidiosa del estilo “whisperpop” susurrante utilizado por algunas artistas femeninas modernas.

Cantantes como Billie Eilish y Lana Del Rey están logrando grandes éxitos en el extremo opuesto del registro de volumen.

Imágenes de Getty

Celine Dion saltó a la fama después de ganar el Festival de la Canción de Eurovisión de 1988 por Suiza

“Estaba pensando, bueno, ¿debería acostarme realmente tarde por la noche y empezar a fumar?” bromea.

“Estaba celosa. Pensaba, ellas salen, van de fiesta, apenas se arreglan, y son increíbles.”

Eso contrasta con el estricto régimen al que se ha sometido durante gran parte de su carrera.

“Pensaba, no hables, y no comas esto, eso es demasiado lácteo, va a producir flema.”

Continúa bromeando diciendo que tal vez dejará de lado su entrenamiento clásico y adoptará una nueva personalidad con un tono ronco.

“¿Qué tal eso para un concierto?” dice Celine, guiñando un ojo a la cámara.

Se las arregla para mantener un sentido del humor a través de sus continuas batallas de salud.

Pero sea cual sea el estilo que elija, los fanáticos estarán extremadamente felices de verla de nuevo.

Soy: Celine Dion se estrenará en Amazon Prime Video el 25 de junio, y su extensa entrevista con Emma Vardy se podrá ver en BBC iPlayer