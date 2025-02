Celebrando el 40 aniversario de ProVUE en MacWorld Expo! – Noticias y Blog de ProVUE

Hace cuarenta años, las puertas del primer MacWorld Expo se abrieron en el sótano del Brooks Hall en San Francisco. Para la mayoría de ustedes, este evento probablemente parezca como historia antigua, en alguna parte perdida en las brumas del tiempo. Pero para mí, esto fue un evento muy real y emocionante en el que participé como expositor, el inicio de mi increíble viaje con la comunidad Mac, un viaje que continúa hoy en día.

Recuerdo que aquel primer año había dos o tres docenas de puestos de software. Algunos de los programas en exhibición incluían Multiplan (Microsoft), PFS:File, Think Tank, FileVision, Mac Slots, Habadex, Mac Draft, Mac Lion, Music Works, Click Art y, por supuesto, OverVUE (el predecesor directo de Panorama X actual). Por supuesto, todas estas compañías han desaparecido desde entonces, excepto dos: Microsoft y ProVUE Development. Diría que es un club bastante exclusivo.

Me enorgullece haber mantenido a ProVUE Development en el negocio de las bases de datos de Macintosh todos los días desde entonces hasta ahora. Los conceptos de las bases de datos basadas en RAM con los que empecé en 1984 siguen siendo el núcleo del software hoy en día, por supuesto mucho más desarrollados. De hecho, si se comparan las capturas de pantalla del primer OverVUE de 1984 y de Panorama X de 2025, la similitud familiar es innegable. A la izquierda está el código ensamblador de 68k usando las ROMs originales de Mac, a la derecha está Objective-C usando AppKit, pero los conceptos son los mismos. ¡Incluso hay bases de datos que han sido llevadas desde la izquierda hasta la derecha, en uso continuo durante cuatro décadas!

Ha habido muchos altibajos a lo largo de las décadas, avances increíbles desde el original Mac de 128k en una bolsa (todavía tengo el mío) hasta el último M4 Max, pero siempre he creído en el Mac y me ha encantado crear software para él, utilizando las herramientas nativas que Apple proporciona (¡definitivamente no hay Electron en nuestros productos!). Y siempre me ha encantado conocer a otros usuarios de Mac, desarrolladores y periodistas en MacWorld, WWDC y muchos otros eventos a lo largo de las décadas. ¡Qué comunidad tan fantástica, tanto la comunidad de Panorama como la comunidad Mac en general!

Soy realmente afortunado de haber tenido la oportunidad de desarrollar un único paquete de software a lo largo de toda una carrera. De hecho, incluso hay algunos clientes que han estado conmigo durante todo el viaje de cuatro décadas (muchas gracias). Pero la parte realmente satisfactoria es que nuevos usuarios siguen descubriendo y adoptando Panorama, algunos de los cuales ni siquiera habían nacido cuando este software comenzó. Para celebrar eso, y este 40 aniversario, he creado un código de descuento del 40% para los nuevos usuarios – MACEXPO40. Es válido hasta finales de febrero. (Si ya eres usuario de Panorama X, lo siento, este descuento no se puede utilizar para renovaciones, pero siéntete libre de compartir este código con amigos y compañeros de trabajo que creas que podrían apreciar Panorama X). Si no conoces Panorama y tienes curiosidad por qué este software ha perdurado mucho después de que muchos otros hayan desaparecido, ¡por favor visita https://www.provue.com, mira los vídeos de demostración y descarga la prueba gratuita! ¡Espero darte la bienvenida a nuestro viaje hacia adelante!

Atentamente,

Jim Rea

Fundador, ProVUE Development