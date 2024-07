Celebrando 50 años de matrimonio en la ‘capital del divorcio’ de Nigeria.

Una pareja que vive en la “capital del divorcio” de Nigeria está siendo aclamada por su larga matrimonio, ya que recientemente celebraron su 50 aniversario de bodas. Mahmud Kabir Yusuf y Rabiatu Tahir hablaron con la BBC sobre los secretos de su felicidad, y sobre por qué tantos matrimonios fallan en la ciudad norteña de Kano, en un video que ha generado muchos comentarios. El Sr. Yusuf atribuye el éxito de su matrimonio a la naturaleza generosa de su esposa. “Ella es una persona muy desinteresada y pasa por alto muchas cosas que han contribuido al éxito de nuestro matrimonio”, dijo el Sr. Yusuf de 76 años a BBC Hausa. Esto provoca una sonrisa de parte de la Sra. Tahir, que tiene sesenta y pico de años. Juntos la pareja ha tenido 13 hijos y ella elogió la capacidad de su esposo para mantener la calma ante las dificultades que enfrentan todas las familias. “Él es un hombre muy paciente y siento que eso también fue clave para nuestro éxito”, dijo ella. La pareja dice que se aman y se respetan mutuamente, y claramente disfrutan de la compañía del otro, riéndose varias veces durante la entrevista. Para Hassana Mahmud, fue una revelación. La mujer de 39 años, divorciada, se ha casado cinco veces y está impresionada por la pareja y su evidente contento. “En todos mis matrimonios solo he pasado cuatro años con un cónyuge, por lo que verlos en las redes sociales celebrando este hito fue refrescante”, dijo ella. “Mis esposos eran todos agradables y cariñosos durante el noviazgo pero cambiaban después de la boda”, dijo la madre de cuatro hijos. “Me siento mal cada vez que escucho a la gente llamar a Kano ‘la capital del divorcio de Nigeria’, espero que las cosas cambien”, añadió. Kano ganó el epíteto después de que las tasas de divorcio comenzaran a aumentar en la década de 1990 y no ha podido sacudirse la etiqueta no deseada. Cientos de matrimonios se desmoronan cada mes en el estado más poblado de Nigeria, cuya capital, la ciudad de Kano, es el centro comercial del norte. En una investigación de 2022 realizada por la BBC en colaboración con el gobierno local se reveló que el 32% de los matrimonios en el estado de Kano solo sobreviven entre tres y seis meses. También se descubrió que algunas personas entre 20 y 25 años ya habían pasado por tres matrimonios. Las novias y los novios llegando a una boda masiva en la mezquita central de Kano en 2023. La escala de las separaciones es una preocupación, especialmente para la Hisbah, una agencia islámica financiada por el estado de Kano que se ocupa de cuestiones morales y hace cumplir la Sharia, o la ley islámica en el estado. Tiene una unidad de policía que hace cumplir cosas como la segregación en lugares públicos y una prohibición de alcohol para los musulmanes, que conforman la mayoría de los residentes. También tiene un servicio de asesoramiento principalmente para ayudar a las parejas casadas con problemas. A menudo se pueden ver largas filas de mujeres esperando afuera de sus oficinas para quejarse de que sus exmaridos no están ayudando con la manutención de sus hijos. La gente tiende a casarse joven en Kano, a menudo antes de la edad legal de 18 años. Otros sienten que el fácil método de divorcio del Islam podría ser un factor, ya que los esposos pueden simplemente decirles a sus esposas “te divorcio” o escribirlo en un papel y se acabó. Hoy en día, un mensaje enviado por redes sociales es suficiente para poner fin a un matrimonio. Aminu Daurawa trabaja para la Hisbah para abordar la alta tasa de divorcios. Una de sus soluciones es ofrecer una segunda oportunidad a las personas y prepararlas mejor para la vida matrimonial. La agencia organiza matrimonios masivos, conocidos como “Auren Zawarawa”, principalmente para divorciados, actuando como casamentero a gran escala. Las cientos de parejas recién casadas, que disfrutan de una gran ceremonia de bodas, también reciben una pequeña suma para ayudarles a montar un negocio y otros enseres domésticos. Esta iniciativa comenzó en 2012, aunque el Sr. Daurawa reconoce que las tasas de divorcio siguen siendo altas. “Conocemos ese problema, por eso creamos un comité para verificar a cada pareja después del matrimonio para no obtener los mismos resultados”, dijo él. Pero Hadiza Ado, fundadora de la organización no gubernamental Iniciativa de Mujeres y Niños, dice que el número de divorcios continúa aumentando. “En este momento recibimos hasta 30 casos matrimoniales diarios en nuestras diferentes oficinas”, dijo a la BBC. “La preocupante economía nigeriana es la razón número uno en este momento. Los esposos salen a ganarse la vida y a veces regresan a casa con las manos vacías, lo que causa conflictos.” La práctica de usar casamenteros es común en Kano porque en una sociedad musulmana las personas solteras no se mezclan, por lo que es difícil conocer posibles parejas. El único lugar donde los sexos se mezclan sería en la universidad u otras instituciones terciarias, a las que la mayoría de la gente no asiste. Cuando las personas son emparejadas a menudo se casan sin conocerse apenas. De hecho, Mahmud Kabir Yusuf y Rabiatu Tahir fueron presentados cuando eran jóvenes por una mujer mayor en su vecindario. Ella fue quien sintió que serían una buena pareja, pero no se casaron hasta 12 años después, dándoles tiempo suficiente para conocerse. Un hombre con reputación de hacer emparejamientos exitosos dice que ese es el secreto. “Se necesita mucha investigación antes del matrimonio para conocer a las personas involucradas”, dijo Rabiu Ado a la BBC. Él se convirtió en casamentero hace 10 años. El hombre de 46 años no tenía intención de convertirse en un intermediario matrimonial, aunque había sido el trabajo de su madre. Estaba trabajando como conductor de camión cuando fue abordado por amigos que se quejaban de la dificultad para encontrar pareja. Después de hacer algunas presentaciones exitosas, se dio cuenta de que tenía talento para el negocio familiar. Ahora tiene vallas publicitarias que promocionan sus servicios y recibe entre uno y cinco clientes al día. Los entrevista y conoce sus actitudes y expectativas. A menudo los hombres quieren una mujer que pueda ganar dinero y las mujeres quieren hombres ricos. “Mucha gente entra en matrimonios con la mentalidad equivocada, por eso se decepcionan después de un tiempo”. Él dice que ha organizado alrededor de 500 matrimonios en la última década, con una tasa de éxito de más del 90%. Aconseja a las parejas que siempre se tomen el tiempo de conocerse bien antes de casarse. El Sr. Ado, que tiene el apodo “Mai Dalili”, que significa “Él quien lo hace realidad”, dice que el alto número de divorcios significa que algunas personas no se toman en serio el matrimonio. “Creo que la razón por la que el divorcio es alto en Kano es porque la gente siente que siempre puedo encontrar a otra persona después de un divorcio.” El clérigo islámico Abdullahi Ishaq Garangamawa defiende la facilidad con la que los musulmanes pueden divorciarse. “El Islam es misericordioso y no hizo difíciles los matrimonios y los divorcios para que las personas no se sientan atrapadas cuando las cosas no van bien”, dijo a la BBC. “En el pasado no teníamos tantos divorcios, ya que nuestros padres estuvieron casados durante décadas. Fue en tiempos recientes que las personas comenzaron a abusar del proceso por intereses egoístas”, dice. “Pero en esencia, a diferencia de algunas religiones donde es hasta que la muerte nos separe sin importar la situación, el Islam legaliza el divorcio cuando las cosas se salen de control”, añadió. El Sr. Yusuf, que solía trabajar para la ahora extinta Nigeria Airways, dice que compartir las dificultades de la vida y ayudarse mutuamente ha sido crucial para su duradera asociación con la Sra. Tahir. “El amor también es clave porque cuando se aman genuinamente tienden a permanecer juntos”. “Mi consejo para las personas que se casan es que no lo hagan por razones egoístas, sino con intenciones genuinas”. Su esposa está de acuerdo, añadiendo: “Mi consejo es que las personas que quieran casarse tengan paciencia el uno con el otro, si un compañero está enojado, el otro debe estar tranquilo”.-Información adicional por Abba Awwalu.