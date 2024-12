Cecilia Sala: Irán confirma la detención del periodista italiano

El 16 de diciembre, el ciudadano iraní Mohammad Abedini fue arrestado en Milán por suministrar piezas electrónicas para drones al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), lo que resultó en la muerte de tres soldados estadounidenses. Estados Unidos está actualmente buscando la extradición del Sr. Abedini desde Italia. La portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos citada por La Repubblica dijo que la Sra. Sala estaba siendo utilizada como “palanca política”. Ni los gobiernos italiano ni iraní han confirmado ningún vínculo entre Cecilia Sala y Mohammad Abedini. Sin embargo, el 21 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán convocó a un alto diplomático italiano por el arresto del Sr. Abedini. Italia denunció el arresto de la Sra. Sala como “inaceptable” y el Ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, dijo que los esfuerzos para liberarla eran “complicados”. “Hay una cierta cantidad de buena voluntad, especialmente en términos de cómo se está tratando a Cecilia”, dijo en la televisión italiana. Sin embargo, agregó que las negociaciones eran “muy delicadas” y que no podía adivinar cuánto tiempo tomaría asegurar su liberación. El empleador de la Sra. Sala, la empresa de podcasts Chora Media, dio a conocer la noticia de su arresto el 27 de diciembre. La compañía dijo que inicialmente mantuvo silencio durante una semana a petición de la familia de la Sra. Sala y del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano “esperando que este silencio llevara a su pronta liberación. Desafortunadamente, esto aún no ha sucedido”. El Ministro de Defensa, Guido Crosetto, dijo que todo el gobierno italiano estaba “trabajando incansablemente” para asegurar la liberación de la Sra. Sala. “Las negociaciones con Irán no se resolverán involucrando a la opinión pública occidental… sino a través de acciones políticas y diplomáticas de alto nivel”, escribió en X. La Sra. Sala ha sido concedida acceso consular y está en contacto con su familia por teléfono, dijo el Ministerio de Cultura de Irán. Uno de los colegas de la Sra. Sala en Chora Media dijo que se le había permitido recibir un “paquete de cuidado” en la cárcel con un panettone, chocolate, cigarrillos y una máscara para los ojos para permitirle dormir a pesar de las brillantes luces de la prisión, que nunca se apagan. El popular podcast diario de Cecilia Sala cubre un ángulo diferente de una historia de actualidad en cada episodio. El último se publicó un día antes de su arresto y se centró en Zeynab Mousavi, una comediante femenina detenida por las autoridades iraníes y colocada en confinamiento solitario.