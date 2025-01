CBA planea vender su participación restante en el Banco de Hangzhou.

El Commonwealth Bank de Australia (CBA) ha cerrado un acuerdo para desprenderse de su participación restante del 5.45% en el Banco de Hangzhou (HZB) a favor de New China Life Insurance (NCI).

Se espera que el acuerdo genere alrededor de A$940 millones ($593 millones) en ingresos brutos para CBA.

El Banco de Hangzhou, establecido en septiembre de 1996 y ubicado en la provincia de Zhejiang, China, cotiza en la Bolsa de Shanghái.

Al completarse, se proyecta que la venta mejore la ratio de Nivel 1 de Capital Común (CET1) de CBA en aproximadamente 18 puntos básicos, de acuerdo con los estándares de la Autoridad de Regulación Prudencial de Australia.

Este cálculo se basa en los activos ponderados por riesgo del Grupo al 30 de septiembre de 2024.

El CEO de CBA, Matt Comyn, dijo: “CBA ha sido un accionista de largo plazo de HZB desde su inversión original en 2005, y nos complace haber contribuido al desarrollo de HZB en un importante jugador en banca minorista, gestión patrimonial y banca comercial en la región del Delta del Yangtsé.”

La finalización de la venta está sujeta a varias condiciones, incluida la aprobación de la Administración Nacional de Regulación Financiera, una opinión de confirmación de la Bolsa de Shanghái y el registro de la transferencia de acciones por parte de la Sucursal de Shanghái de la Corporación Limitada de Depósito y Compensación de Valores de China.

Se espera que esta transacción se finalice alrededor de mediados de 2025, siempre que se cumplan estas condiciones.

New China Life Insurance, establecida en 1996, tiene su sede en Pekín. Tiene a Central Huijin Investment, una entidad estatal, y a China Baowu Steel Group como accionistas principales.

En octubre de 2024, CBA vendió una participación adicional del 10% en el Banco Comercial Mixto Internacional de Vietnam (VIB).

