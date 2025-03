Cayendo un 75% desde los máximos de 2021, la historia dice que esta fintech podría despegar de nuevo.

Las acciones financieras son particularmente interesantes en este momento. En el transcurso de solo cinco años, el sector ha sido golpeado por la recesión de COVID-19, el aumento de las tasas de interés y la quiebra de varios bancos regionales. Pero en un período “normal” de crecimiento constante y una curva de rendimiento no invertida, estos nombres pasados por alto podrían estar listos para un resurgimiento.

Una acción financiera intrigante es el proveedor de préstamos personales LendingClub (NYSE: LC). Si bien la acción casi se ha triplicado desde sus mínimos a finales de 2023, sigue estando un 75% por debajo de sus máximos de 2021.

LendingClub tuvo que ser ágil durante la reciente recesión, ya que la demanda del mercado de sus préstamos se agotó rápidamente debido al aumento de las tasas de interés. Pero con las tasas en camino a normalizarse y los rendimientos a largo plazo ahora por encima de los rendimientos a corto plazo nuevamente, LendingClub está, en opinión de muchos, en una posición mucho más sólida hoy que incluso a principios de 2021.

Recientemente tuve el placer de hablar con el CEO Scott Sanborn, quien detalló todos los movimientos que LendingClub hizo en respuesta a la adversidad y cómo esos movimientos han posicionado a la empresa para prosperar en los próximos años.

Al igual que la mayoría de las empresas fintech, LendingClub redujo los préstamos cuando estalló la pandemia. Pero después de la “caída pandémica”, 2021 fue un año seminal para la compañía. No solo LendingClub aumentó las originaciones nuevamente, sino que también adquirió Radius Bank en febrero de ese año.

El movimiento permitió a LendingClub aceptar depósitos y mantener préstamos en su balance en lugar de depender 100% de las ventas de préstamos. Armado con un segundo hogar para sus préstamos, las originaciones de LendingClub despegaron, alcanzando un máximo de $3.8 mil millones en el segundo trimestre de 2022, marcando un crecimiento del 41% interanual.

Sin embargo, el entorno de alta inflación y los aumentos de tasas de interés más rápidos jamás vistos en 2022 una vez más causaron turbulencia en la financiación del mercado. Las originaciones eventualmente cayeron a solo $1.5 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Aunque se han recuperado desde entonces, el último trimestre vio solo $1.85 mil millones, un largo camino desde los niveles de 2021 y principios de 2022.

Es posible que los inversores no se den cuenta de cuánto tuvo que pivotar LendingClub durante la recesión de 2022-2023. En mi conversación con Sanborn, detalló cuán volátil se convirtió el entorno de financiación y cómo la compañía se adaptó rápidamente.

Cuando las tasas de interés aumentaron rápidamente en 2022, los costos de capital de los administradores de activos también aumentaron rápidamente. Los administradores de activos generalmente se financian con líneas de crédito basadas en la curva a futuro, donde los inversores esperan que las tasas de interés se sitúen dentro de un par de años.

Entonces, cuando la Reserva Federal estaba aumentando las tasas muy rápido, el costo de capital de los administradores de activos aumentó inmediatamente, lo que les hizo dejar de comprar préstamos de LendingClub. Por otro lado, los bancos no aumentan las tasas de interés en los depósitos tan rápidamente y pudieron seguir comprando. Como resultado, las ventas de préstamos de LendingClub pasaron de un 50-50 a un 90-10 a favor de los bancos.

Pero en la primavera de 2023, la quiebra de Silicon Valley Bank y la subsiguiente crisis de los bancos regionales provocaron una sequía crediticia. De repente, los bancos estaban preocupados por vender activos y recaudar capital, no por comprar nuevos préstamos. Así, también abandonaron el mercado de LendingClub.

Entonces, LendingClub tuvo que descubrir cómo atraer de nuevo a los administradores de activos. En respuesta, la administración ideó una invención elegante. Dado que LendingClub ahora era un banco, realmente podía proporcionarles capital. Así que, la administración ideó el Certificado de Préstamo Estructurado (SLC).

Bajo el programa SLC, un portafolio de préstamos se agrupaba en una titulización privada. Esa titulización se dividía en una nota “A” senior compuesta por la mayoría del préstamo, digamos un 85%, o la parte que normalmente financiaría un administrador de activos. El restante 15% aproximadamente sería la nota “B”. La nota A se pagaría primero, pero su rendimiento estaría limitado a, por ejemplo, el 7%. La nota restante obtendría lo que quedara a un rendimiento mucho más alto y llevaría el riesgo de las primeras pérdidas hasta su principal.

Fue una gran victoria para ambas partes. LendingClub se benefició no solo del ingreso por interés en la nota A, sino también de la naturaleza de bajo riesgo de esas notas. Para fines regulatorios, las notas A SLC solo tenían un peso del 20% en el balance de LendingClub, mientras que los préstamos completos tenían un peso del 100%. Por lo tanto, aunque estas notas A tenían un rendimiento menor, LendingClub podía mantener cinco veces más sin afectar sus ratios de capital, lo que permitió a la compañía originar más préstamos.

Desde su lanzamiento en el segundo trimestre de 2023, las notas B han brindado aproximadamente rendimientos apalancados de mediados a altos dígitos y han tenido éxito en atraer de nuevo a los administradores de activos. ¡Para finales de 2023, la proporción de compradores de préstamos de LendingClub se había revertido completamente a 90-10 a favor de los administradores de activos! Hablando de giros inesperados en el transcurso de solo un año.

Imagen del CEO de LendingClub Scott Sanborn. Fuente de la imagen: LendingClub.

Aunque las tasas de interés a corto plazo han comenzado a normalizarse, LendingClub no ha dejado de innovar. Recientemente, la empresa encontró una forma de vender sus notas A de manera más rentable, en lugar de tener que retenerlas.

El 13 de febrero, la compañía anunció que había obtenido una calificación de grado de inversión en $100 millones en notas A de SLC de Fitch, una de las tres grandes agencias calificadoras. Con una calificación, la seguridad ahora se negocia en la Bolsa de Depósito y Compensación (DTCC) con un número de Identificación de Seguridad Uniforme de Comité (CUSIP), lo que permite una mayor liquidez.

¿Por qué es esto importante? Tener una seguridad calificada y líquida abre otra categoría de compradores de préstamos: las compañías de seguros. LendingClub dijo que esta emblemática seguridad de $100 millones se vendió directamente a una “top global insurance company”.

Históricamente, las compañías de seguros invertían en crédito al consumidor sin garantía a través de un fondo gestionado por un administrador de activos. Pero con el nuevo producto calificado, las aseguradoras ahora pueden invertir directamente en la clase de activo. Así, la aseguradora entra en escena para proporcionar financiamiento a LendingClub a través de la nota senior con un retorno de bajo riesgo, mientras que el administrador de fondos sigue obteniendo la nota B.

Dado que LendingClub ahora puede ir directamente a las compañías de seguros con $8.5 billones en activos a nivel mundial y un producto calificado y líquido, se abre más demanda. Por lo tanto, LendingClub podrá vender sus notas A a un precio más alto que antes, lo que debería beneficiar su rentabilidad en el futuro.

Antes de comprar acciones en LendingClub, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor identificó recientemente lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y LendingClub no fue una de ellas. Las 10 acciones que pasaron el corte podrían generar retornos monstruosos en los próximos años.

Considera cuándo Nvidia figuró en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $765,576!*

Ahora, es importante señalar que el retorno promedio total de Stock Advisor es del 890%, superando al 173% del S&P 500. No te pierdas la última lista de las 10 mejores acciones, disponible cuando te unas a Stock Advisor.

Ver las 10 acciones »

*Retornos de Stock Advisor a partir del 24 de febrero de 2025

Billy Duberstein y/o sus clientes tienen posiciones en LendingClub. The Motley Fool no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Bajando un 75% Desde los Máximos de 2021, la Historia Dice que Esta Fintech Podría Despegar de Nuevo fue publicado originalmente por The Motley Fool