Cathie Wood va de rebajas. Aquí está la acción “Magnificent Seven” que acaba de comprar en la bajada de DeepSeek.

Durante los últimos años, el mercado de valores ha experimentado un constante aumento en torno a las perspectivas de la inteligencia artificial (IA). Esta tendencia positiva ha impulsado especialmente las acciones tecnológicas, pero se vio interrumpida abruptamente hace dos semanas.

Una start-up de IA de China llamada DeepSeek ha lanzado un modelo similar a los de ChatGPT o Perplexity. La preocupación radica en que DeepSeek afirma haber descubierto nuevos métodos para entrenar modelos de IA utilizando arquitecturas antiguas aparentemente menos sofisticadas. Esto ha llevado a los inversores a temer que las inversiones millonarias de las empresas tecnológicas estadounidenses en costosos circuitos integrados podrían haber sido excesivas. Como resultado, los precios de las acciones de las grandes tecnológicas, en particular de las “Siete Magníficas”, han caído en picado.

Sin embargo, una destacada inversora tecnológica parece no sentirse disuadida por el drama de DeepSeek. Se trata de la directora ejecutiva de Ark Invest, Cathie Wood; quien casi siempre muestra un optimismo hacia las nuevas tecnologías.

Revelaré qué acción de las Siete Magníficas adquirió Wood y argumentaré por qué creo que su decisión fue acertada.

Una de las ventajas de Ark Invest es que el fondo publica su historial de operaciones diariamente. Por lo general, los inversores deben esperar al final del trimestre para conocer qué acciones compraron y vendieron los inversores institucionales. La transparencia de Wood es útil, ya que brinda a los inversores un vistazo en tiempo real a las acciones que está siguiendo.

Alrededor del 24 de enero fue cuando empecé a escuchar rumores sobre DeepSeek y a ver algunos titulares en los programas de noticias financieras. El gráfico muestra que las acciones de Amazon (NASDAQ: AMZN) empezaron a caer claramente en los últimos días de enero, a medida que más noticias sobre DeepSeek salían a la luz.

Bueno, Wood tomó nota de estos movimientos. Entre el 27 de enero y el 7 de febrero, Wood añadió más de 120,000 acciones por un valor superior a los $28 millones a cinco de sus fondos cotizados en bolsa (ETF), incluidos ARK Next Generation Internet, ARK Innovation, ARK Fintech Innovation, ARK Autonomous Technology & Robotics y ARK Space Exploration & Innovation.

Fecha

Acciones de Amazon compradas por Ark Invest

27 de enero

7,461

28 de enero

41,338

6 de febrero

153

7 de febrero

72,457

Fuente de datos: Ark Invest.

Además de la venta inicial influenciada por DeepSeek, Wood reafirmó su convicción en Amazon, como se evidencia en sus compras posteriores a la presentación de resultados del cuarto trimestre y del año completo 2024 el 6 de febrero.

Desde la presentación de resultados, las acciones de Amazon han caído nuevamente, principalmente debido al plan de gastos de capital (capex) de la compañía para 2025, que se estima será superior a los $100 mil millones. Creo que algunos inversores tienen reservas sobre este nivel de gasto debido a las afirmaciones iniciales de DeepSeek. Por estas razones, algunos inversores parecen estar perdiendo interés en las grandes tecnológicas en este momento.

Como inversor en Amazon, personalmente no me preocupa cuánto está invirtiendo la compañía en infraestructura de IA. Más bien, me enfoco en dónde está invirtiendo la empresa.

Durante la reciente llamada de resultados de la compañía, el CEO de Amazon, Andy Jassy, dijo que “la gran mayoría de ese gasto de capex se destina a IA para AWS”.

Cuando se observa el perfil financiero, es difícil discutir la visión de Jassy. En los últimos dos años, Amazon ha invertido $8 mil millones en una start-up de IA llamada Anthropic, que la compañía ha integrado estrechamente con su plataforma de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS). En este tiempo, AWS ha acelerado tanto el crecimiento de ingresos como de beneficios, convirtiéndose ahora en un negocio que genera más de $100 mil millones en ventas anuales y un crecimiento de casi el 50% en el beneficio operativo.

Las inversiones de Amazon en infraestructura de IA ya están dando frutos. Por esta razón, veo el presupuesto de capex de la compañía para 2025 como una buena señal de más crecimiento en el futuro cercano.

Sin embargo, actualmente Amazon cotiza a un múltiplo precio-flujo de caja libre (P/FCF) de 75, muy por debajo de su promedio de cinco años de 104.

Creo que muchos inversores están centrando demasiado su atención en el gasto de Amazon y no están dando a la administración suficiente crédito por el crecimiento que la compañía ha experimentado en los últimos dos años en particular (desde que la IA se convirtió en el foco principal).

Creo que la idea de Wood de comprar la caída de Amazon en este momento es sumamente inteligente. Los inversores con un horizonte temporal a largo plazo pueden considerar seguir el ejemplo de Wood y adquirir algunas acciones de la empresa mientras la acción sigue en una rebaja histórica.

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 3 de febrero de 2025

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Adam Spatacco tiene posiciones en Amazon. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Amazon. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Cathie Wood va de caza de gangas. Aquí hay 1 acción de las “Siete Magníficas” que acaba de comprar en la caída de DeepSeek. fue publicado originalmente por The Motley Fool