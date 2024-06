Cathie Wood dice que el software es la próxima gran oportunidad de IA – 2 superacciones que desearás haber comprado hoy si ella tiene razón

"

Ark Investment Management opera ocho fondos cotizados en bolsa (ETFs) que invierten principalmente en acciones de tecnología innovadora. El año pasado, la directora ejecutiva de Ark, Cathie Wood, dijo que las empresas de software serán la próxima gran oportunidad en inteligencia artificial (IA), prediciendo que podrían generar $8 de ingresos por cada $1 gastado en chips de proveedores como Nvidia.

Los ETFs de Ark reflejan esa postura. Las acciones de Tesla son la mayor posición en el ETF insignia Ark Innovation porque Wood ha llamado a su software de conducción autónoma la mayor oportunidad de IA en el mundo. Además, Wood recientemente adquirió participaciones en importantes empresas de software de IA como OpenAI, Anthropic y xAI de Elon Musk a través del Fondo de Inversión Ark.

Si Wood tiene razón sobre el software de IA, varias acciones podrían estar listas para ganancias sustanciales en los próximos años. Aquí te explicamos por qué Amazon (NASDAQ: AMZN) y Duolingo (NASDAQ: DUOL) podrían estar entre ellas.

1. Amazon: El software de IA es solo el comienzo

Amazon es una de las acciones de IA más versátiles en las que los inversores pueden comprar. Está integrando la tecnología en muchos de sus negocios existentes, desde comercio electrónico hasta streaming, y su división de nube Amazon Web Services (AWS) está desarrollando desde chips de IA hasta chatbots de IA.

Amazon utiliza IA para alimentar el motor de recomendaciones en Amazon.com. Aprende qué productos les gusta comprar a los clientes para poder promocionar más de ellos y aumentar las ventas. Además, la empresa desarrolló una suite de herramientas de software de IA para vendedores, que les ayuda a redactar descripciones de productos y crear anuncios más atractivos para aumentar las conversiones.

Pero Amazon Web Services (AWS) es el corazón de las ambiciones de IA de Amazon. Diseñó sus propios chips de centro de datos para entrenar e inferir modelos de IA, y se han vuelto populares entre los desarrolladores porque pueden reducir los costos hasta un 50% en comparación con otra infraestructura de Amazon (que funciona con chips más caros de Nvidia, por ejemplo).

Luego, está Amazon Bedrock, donde los desarrolladores pueden acceder a una suite de modelos de lenguaje grande (LLMs) listos para usar en la nube de empresas líderes nuevas como Anthropic. También cuenta con una familia de LLMs diseñada internamente por Amazon, llamada Titan. Los desarrolladores pueden crear aplicaciones de IA para sus negocios mucho más rápidamente utilizando LLMs listos para usar en comparación con construir los suyos propios, lo que requeriría grandes cantidades de tiempo, datos y dinero.

Finalmente, AWS ofrece aplicaciones de IA terminadas como el nuevo Amazon Q, un asistente virtual integral que puede adaptarse para satisfacer las necesidades de casi cualquier organización. Puede escanear, analizar e incluso escribir código informático para acelerar el desarrollo de productos, además de responder preguntas de los empleados sobre una amplia gama de temas.

Amazon pronto podría superar una capitalización de mercado de $2 billones, un hito que solo han logrado cuatro empresas tecnológicas estadounidenses. Aquí está lo interesante: Wall Street espera que Amazon genere un récord de $638 mil millones en ingresos durante 2024, lo que es significativamente más que lo que cada una de esas cuatro empresas aportará, Apple es la más cercana a la marca con un ingreso estimado de $386 mil millones en su año fiscal actual.

Desde ese punto de vista, la acción de Amazon parece barata en este momento. La empresa está mejorando rápidamente su rentabilidad mediante reducciones de costos, iniciativas de eficiencia y IA, lo que podría ser la clave final para desbloquear un precio de acciones más alto a largo plazo.

2. Duolingo: Potenciando la educación de idiomas con IA

Duolingo no es una empresa de software empresarial, pero su plataforma de educación de idiomas basada en aplicaciones está lista para beneficiarse de un nuevo flujo de ingresos basado en suscripción gracias a la IA. Antes de profundizar en eso, examinemos su negocio existente.

Hasta el primer trimestre, Duolingo atendió a 97.6 millones de usuarios activos mensuales, un aumento del 35% respecto al período del año anterior. También contaba con 7.4 millones de usuarios que pagaban una suscripción mensual para acelerar su aprendizaje, y estos usuarios pagantes tenían una tasa de crecimiento aún más rápida del 54%. Eso es muy impresionante si consideras que hasta el 90% de los usuarios de la plataforma se adquieren de forma orgánica (sin publicidad pagada).

Entonces, ¿dónde encaja la IA en el panorama? Los usuarios de Duolingo completan 10 mil millones de ejercicios cada semana, lo que significa que la empresa recopila más datos que cualquier otra plataforma de educación de idiomas en el mundo. Eso es valioso cuando se trata de entrenar modelos de IA, que Duolingo ha estado haciendo desde 2013 en un intento de crear una experiencia de aprendizaje que rivalice con la de tutores humanos.

El lanzamiento de su suscripción Max el año pasado lo acercó un paso más a ese objetivo. Presentó dos nuevas funciones impulsadas por IA: Explicar mi respuesta, que brinda a los usuarios comentarios personalizados basados en sus errores en cada lección, y Roleplay, un chatbot con el que los usuarios pueden hablar en el idioma de su elección para mejorar sus habilidades conversacionales. Estas nuevas funciones de IA se ejecutan en una combinación de los propios modelos de Duolingo y los últimos modelos GPT-4 de OpenAI.

La empresa también está utilizando la IA para crear contenido de lecciones, lo que le da a los empleados más tiempo para trabajar en otras iniciativas importantes como nuevas funciones.

Duolingo aumentó sus ingresos un 45% interanual a $167.5 millones el último trimestre. También obtuvo ganancias con un beneficio neto de $26.9 millones, demostrando a los inversores que no tiene que quemar grandes cantidades de efectivo para ofrecer un fuerte crecimiento de ingresos.

La nueva suscripción de Duolingo Max impulsada por IA todavía está en las primeras etapas de su implementación, pero se vende a un precio más alto que las otras capas pagas de la empresa, lo que podría impulsar una continuación en sus sólidos resultados financieros en el futuro.

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Anthony Di Pizio no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon, Apple, Duolingo, Nvidia y Tesla. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Cathie Wood dice que el software es la próxima gran oportunidad de IA — 2 acciones súper que desearás haber comprado hoy si tiene razón

