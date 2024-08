Cathie Wood compra acciones de tecnología en caída: Amazon, Meta, Tesla.

“

Varios ETF en la firma de Wood, Ark Invest, compraron una variedad de diferentes acciones tecnológicas después de caer junto con una caída más amplia en el mercado. Ark Invest, que tiene $6.7 mil millones en activos bajo gestión, es una firma de gestión de activos influyente cuyos fondos han pasado por tiempos difíciles. Informes a principios de este año mostraron que los inversores retiraron un total de $2.2 mil millones de los fondos debido a su pobre desempeño.

Wood espera darle la vuelta. Esta semana, al menos dos ETF de Ark Invest compraron acciones en compañías tecnológicas cuyas acciones cayeron en el último mes. El ETF gestionado activamente Ark Innovation compró aproximadamente $45 millones en acciones de compañías como Amazon, Advanced Micro Devices y Coinbase, según el precio de apertura en el día en que fueron compradas. El fondo Ark Next Generation compró $9.5 millones en acciones de Meta, Tesla y Robinhood, basado en los mismos cálculos. Ambos fondos también compraron otras acciones.

Todas esas compañías se vieron atrapadas en la drástica caída que afectó a todo el mercado. Sin embargo, si Wood está comprando acciones a un precio de ganga o justo cuando el mercado comienza a desplomarse, está por verse.

“Puede estar en lo correcto, puede estar equivocada,” dice George Kailas, CEO de Prospero.ai, una plataforma de inversión fintech. “Definitivamente ha estado en ambos durante los últimos años.”

Ark Invest declinó hacer comentarios y en su lugar dirigió a Fortune a un video en el que Wood discutió los movimientos recientes del mercado.

Kailas se refiere a la apuesta de Ark Invest en Tesla, que le llevó a la firma a una fortuna cuando sus acciones se dispararon en 2021. Sin embargo, desde entonces el desempeño de Ark Invest ha sido mucho más decepcionante. El fondo de Internet de la próxima generación, que invierte en empresas relacionadas con la nube de internet, ha caído un 2% hasta ahora este año. Mientras tanto, el ETF de Innovación de Ark Invest, el fondo insignia de la firma, ha caído casi un 20% en el año. Ninguno de los ETF ha alcanzado las alturas a las que se elevaron en 2021.

La caída de las acciones tecnológicas coincidió con, o algunos podrían decir que llevó a, una venta global en acciones. El viernes, los índices del mercado de valores desde Japón hasta EE. UU. tuvieron fuertes caídas de un solo día. Desde entonces, tanto el Nikkei de Japón como el S&P 500 se recuperaron ligeramente, pero no lo suficiente para calmar los temores de algunos inversores de que podría ser solo una breve recuperación de los precios de las acciones en caída. “Siento que es un rebote de gato muerto,” dijo Gene Goldman, director de inversiones de la empresa de servicios financieros Cetera.

Goldman predice una caída “pico a valle” en el S&P 500 del 10% o más.

Kailas estuvo de acuerdo, aunque más con cautela, diciendo que si tuviera que elegir una dirección para el mercado de valores sería “un poco más bajista”.

Hay un grupo de inversores de crecimiento a largo plazo que, al igual que Wood, ven el estado actual del mercado como una oportunidad. Muchas empresas tecnológicas siguen en buena forma, incluso si el mercado está tumultuoso, lo que hace que sus acciones más baratas sean una ganga, dijo UBS en una nota de analista publicada el jueves.

“Los fundamentos tecnológicos siguen sólidos, en nuestra opinión, mientras que las valoraciones han bajado,” escribieron los analistas.

UBS dijo que estimaba un crecimiento de las ganancias del segundo trimestre para el sector tecnológico global un 20% al 25% más alto año tras año. El banco también esperaba un crecimiento sostenido de las ganancias del 15% al 20% en el próximo año y medio.

Sin embargo, incluso los inversores que quieren hacer un movimiento están procediendo con precaución. “Todavía no estoy comprando,” dice el prominente inversor tecnológico y ex gestor de cartera Paul Meeks. “Aunque me encanta el precio. No me gusta el momento.”

En EE. UU., los inversores recibieron un golpe inesperado cuando la Reserva Federal optó por no realizar recortes en las tasas de interés en su reunión en julio. Ahora los mercados están tratando un recorte de tasas en septiembre como una certeza virtual. UBS sigue siendo optimista sobre las acciones tecnológicas en parte debido a lo que llamó “factores técnicos” que tienen más que ver con la macroeconomía que con las propias empresas.

Para Kailas, hay otros factores de gran importancia que le preocupan, principalmente las elecciones en EE. UU. “Parte de lo que es realmente difícil es que estamos viendo caídas que, creo, están relacionadas con problemas políticos y geopolíticos,” dijo.

Tratar de adivinar el resultado de cualquier elección puede ser estresante para los inversores. Sin embargo, esta vez, tanto una posible Casa Blanca republicana como demócrata podrían significar futuros divergentes para la tecnología. Ninguna administración potencial ofrece una imagen clara de qué tipo de regulaciones tecnológicas perseguirá, dijo Meeks.

Los demócratas han mostrado una determinación para regular a Big Tech que es en gran medida sin precedentes. Por otro lado, la vicepresidenta candidata demócrata Kamala Harris tiene estrechos vínculos con algunas figuras importantes del Valle del Silicio.

Mientras tanto, la candidatura republicana presenta su propia fuente de incertidumbre. El candidato a vicepresidente JD Vance es un ex capitalista de riesgo respaldado por influyentes nombres de la tecnología como Peter Thiel. Sin embargo, el expresidente Donald Trump ha sugerido aranceles generales sobre las importaciones chinas que serían perjudiciales para algunas empresas tecnológicas y que ya han enviado a algunas acciones en espiral cuando sugirió que Taiwán pague a EE. UU. por protección. “Especialmente con Trump nunca he visto realmente un comportamiento como este,” dijo Kailas.

Recomendación de boletín:

CEO Daily brinda el contexto clave para que los líderes de negocios conozcan las noticias de todo el mundo de los negocios. Cada mañana de lunes a viernes, más de 125,000 lectores confían en CEO Daily para obtener información sobre el C-suite. ¡Suscríbase ahora!”