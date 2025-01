Catherine Tyldesley de Corrie no descarta regresar a la telenovela.

La actriz anunció que dejaba la popular telenovela ITV en diciembre de 2017 y sus escenas finales se emitieron en agosto de 2018.

Ella interpretó a Eva Price durante siete años y hablando con la revista Prima, explicó que siempre recordaría con gran cariño y que le habían pedido que regresara “un par de veces”.

Ella le dijo a la revista Prima: “Coronation Street parece que fue hace una eternidad, pero siempre lo recuerdo con gran cariño.

“Me pidieron que volviera un par de veces a lo largo de los años, y simplemente sucedió que estaba ocupada con otros proyectos.

“Pero si me presentaran una trama increíble y el momento fuera el adecuado, por supuesto que regresaría. Así que siempre es cuestión de nunca decir nunca”.

La actriz, de 41 años, se reencuentra en pantalla con su ex compañero de Corrie, el cantante Shayne Ward, en el programa de Channel 5 The Good Ship Murder con la segunda temporada comenzando este mes luego de un especial de Navidad.

Ward saltó a la fama como ganador de la segunda temporada de The X Factor y apareció en Coronation Street como Aidan Connor, interpreta al cantante de cabaret convertido en detective Jack Grayling en el drama.

Tyldesley protagoniza a la primera oficial Kate Woods en el drama criminal ambientado en un crucero y le contó a Prima sobre trabajar con Ward otra vez: “¡Somos como los niños traviesos en la escuela que no deberían estar sentados juntos!

“Facilita mucho la vida porque tenemos esa relación, lo que nos da buena química.

“Y él me mantuvo cuerda durante la primera temporada, porque recién había tenido un bebé, y su pareja también acababa de tener un bebé, y así nos apoyamos emocionalmente mutuamente mientras ambos extrañábamos a los niños.

“Él me ha visto llorar un millón de veces. Así que pensé, ‘Está bien, puedo ser un desastre hormonal alrededor de Shayne'”.

La madre de dos hijos, que tiene un hijo, Alfie, y una hija, Iris, con su esposo Tom Pitfield, también habló sobre su relación con su cuerpo diciendo que es “probablemente como la de la mayoría de las mujeres: altibajos”.

Ella agregó: “Lo encontré muy difícil después de mi segundo hijo. Odio las palabras ‘recuperarse’ porque has logrado algo tan increíble.

“Pero seré sincera: no me sentía yo misma. Me sentía fuera de forma, débil, vulnerable. Tenía hiperémesis.

“Tuv I tenía náuseas crónicas e insomnio durante el embarazo. Así que llegó un punto en el que el médico dijo: ‘Vamos a tener que hacer algo porque tu calidad de vida es realmente mala en este momento’.

“Estaba perdiendo la cabeza, en términos de salud mental, tratando de sobrellevar con dos o tres horas de sueño cada noche”.

Tyldesley fue parte de la alineación de celebridades de Strictly Come Dancing en 2019 y también ha protagonizado la sitcom de la BBC Scarborough.

La edición de febrero de 2025 de Prima ya está a la venta.