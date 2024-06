Cathay Pacific y Singapore Airlines Colaborarán en Iniciativas Sostenibles 

Modo Oscuro/Luz

(06/06/24)

Cathay Pacific y Singapore Airlines han

fimado un memorando de entendimiento para colaborar en

una amplia gama de iniciativas de sostenibilidad diseñadas para avanzar en

el desarrollo y uso de combustible de aviación sostenible (SAF) en la

región de Asia-Pacífico.

El acuerdo, que se concentra en dos áreas clave,

subraya el compromiso de ambas aerolíneas de lograr emisiones de carbono netas cero

para 2050, y afirma su aspiración de ayudar a impulsar

cambios de sostenibilidad en la industria aérea.

“Singapore Airlines está comprometida en

incorporar la sostenibilidad en todos los aspectos de nuestras operaciones. Al mismo tiempo, reconocemos que no podemos alcanzar nuestras metas solas,”

dijo Goh Choon Phong, CEO,

Singapore Airlines. “Nuestra asociación con Cathay significa nuestra ambición mutua de

mejorar la colaboración en iniciativas de sostenibilidad en la

región de Asia-Pacífico. Juntas estamos ayudando a sentar las bases

para una industria de la aviación más sostenible y asegurar que las futuras

generaciones continúen disfrutando de los beneficios de viajar en avión.”

Recargar. Imagen de Steven Howard de TravelNewsAsia.com

Las dos aerolíneas promoverán

el uso de SAF en la región de Asia Pacifico al concienciar al público sobre

el papel crucial de dicho SAF en la descarbonización de la aviación, abogando por políticas de apoyo en la región,

y alentando la creación de un marco estándar

global de contabilidad e informe para asegurar la

transparencia y verificabilidad de la reducción de emisiones del uso

del combustible.

El segundo área de enfoque cubierta por el MOU

será el intercambio de mejores prácticas para reducir el uso de

plásticos de un solo uso, minimizar residuos y mejorar la eficiencia energética en operaciones en tierra

y de carga.

“Como parte de nuestro ethos colaborativo de ‘Más Verdes

Juntos’, buscamos activamente líderes de la industria con mentalidad similar para

asociaciones estratégicas en la transición hacia la aviación sostenible,”

dijo Ronald Lam, Director Ejecutivo, Grupo Cathay.

“Nuestra colaboración con Singapore Airlines tiene como objetivo acelerar y

apoyar el desarrollo de la cadena de suministro del SAF en la región,

fomentando un ecosistema de SAF confiable para permitir que la industria

alcance sus objetivos de descarbonización a largo plazo. Cathay fue una de las

primeras aerolíneas en Asia en establecer una meta del 10% de SAF para su consumo total de

combustible para 2030, y estamos llevando a cabo un enfoque multi-pronged

para contribuir a la transición de la industria de la aviación

hacia un futuro más verde.”

Las aerolíneas también investigarán posibles

oportunidades de compra conjunta de SAF en ubicaciones seleccionadas.

Ver también:

Residuos de Hotel, Plásticos de un Solo Uso y Cambio Climático – Video HD

Entrevista con WWF (2018).

Últimas

entrevistas en video exclusivas: 16

Entrevistas en Video HD de Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca;

9 Entrevistas en Video HD de Routes Asia 2024 en Langkawi, Malasia;

Estándar para Abrir Residencias en Hua Hin y Phuket, Tailandia; Video

Entrevista con Amar Lalvani, Presidente Ejecutivo;

9 Entrevistas en Video Exclusivas

del Foro de Turismo ASEAN

en 2024

en Vientiane, Laos;

8 Conferencias de Prensa de NTO del Foro de Turismo ASEAN 2024 en

Vientiane, Laos;

13 Entrevistas en Video HD de World Travel

Market 2023 en Londres, Inglaterra;

5 Entrevistas en Video HD de APG World Connect 2023 en Mónaco, Francia;

15 Entrevistas en Video HD de Routes World 2023 en Estambul, Turquía; y

Taxis de Aeropuerto Eléctricos en el Aeropuerto de Almaty (ALA) en Kazajistán – HD

Entrevista en Video con el CEO.



Titulares:



Dusit Firma Hotel y Residencias de Doble Marca en Phuket, Tailandia

Jetstar Lanzará Vuelos Entre Brisbane y Bangkok, Tailandia

Hong Kong Airlines Lanzará Vuelos a Da Nang, Vietnam

Universidad de Singapur Colabora con SITA para Mejorar Experiencia de Viaje Aéreo

Alemania Ordena 38 Helicópteros Airbus H225 para Bundespolizei

IA para Reducir Desperdicio de Comida en Todos los Hoteles Mandarin Oriental en todo el Mundo

ITA Airways Actualizará Infraestructura de Red con SITA Connect Go

Accor Implementará Sistema de Reservas Centralizado en la Nube de Amadeus

Gonzalo Aguilar se une a Minor Hotels como CEO – Europa y Américas

Cathay Pacific y Singapore Airlines Colaborarán en Iniciativas Sostenibles

Thai AirAsia Lanzará Vuelos Entre Bangkok y Tiruchirappalli, India

Minor se Hace Cargo de la Gestión de Dos Hoteles en Sri Lanka

CapitaLand Completa Adquisición de Standard en Alojamiento de Estudiantes de Columbia en EE. UU.

Singapore Airlines Renueva Acuerdo de Administrador de Horarios y Espacios con Sabre

Austrian Airlines Aumentará Vuelos a Bangkok, Tailandia

Riyadh Air y Singapore Airlines Explorarán Conectividad entre Compañías aéreas y Más

Mandarin Oriental Abre Segundo Hotel en Londres, Inglaterra

Mexicana Ordena 20 Aviones Embraer E2

Lufthansa Lanza Vuelos Entre Munich y Seattle, EE. UU.

Airbus Presentará Concepto de Ala Compañera en ILA Berlin

Marriott Resort Se Abre en Lampung, Indonesia

IndiGo y Japan Airlines Acuerdan Compartir Códigos

Ritz-Carlton Reserve Se Abre en la Isla de Ummahat en Arabia Saudita

Norse Atlantic Airways Lanza Vuelos Entre Atenas y Nueva York, EE. UU.

British Airways Abre Sala VIP Renovada en el Aeropuerto de Lagos en Nigeria

Aeropuerto de Hong Kong Informa Aumentos Sólidos en Pasajeros y Tráfico de Carga

Marriott Abre Resort de Colección de Lujo en Labuan Bajo, Indonesia

Dusit Expande Equipo de Desarrollo Senior con Dos Nombramientos Ejecutivos

Hong Kong Airlines Lanzará Vuelos a Taichung, Taiwán

Aviación: RPK Aumenta 11%, ASK Aumenta 9.6 y PLF en 82.4% en abril de 2024

Furama Para Cambiar el Nombre de Hotel en Sídney, Australia

Aerolíneas del Pacífico Asiático Transportaron 28 Millones de Pasajeros Internacionales en Abril

IHG Firma Dos Hoteles Crowne Plaza en Egipto

IATA Informa Últimos Datos de Carga Aérea

Air Canada Expande Red de Vuelos a Ottawa

Marriott Firma Hoteles de la Marca Tribute Portfolio en Chongqing, Jiande y Xiaoshan, China

Keishi Spa Swan Valley Se Traslada a Novotel Perth Murray Street en Australia

Proyecto de Aforestación de Korean Air en Baganuur, Mongolia Celebra su 20º Aniversario

Etihad Airways Se Convierte en Patrocinador Principal del Girona FC

Rolls-Royce Agrega Airline Support Baltic a la Red de Centros de Servicio Autorizados

IndiGo Lanzará Vuelos Entre Nagpur – Chhatrapati Sambhajinagar – Goa

Radisson Firma Blu Resort en Ho Tram, Vietnam

Treamprom Klinhom se une a Moxy Bangkok Ratchaprasong como Gerente de Comunicación y Marketing

The Slate Phuket Lanza Promoción para Residentes Tailandeses

Airbus Establecerá Centro Tecnológico en Japón

Sabre Aprovecha el Incremento del Poder de la IA para Lanzar SabreMosaic

Thailand International Boat Show se Celebrará en Phuket Yacht Haven en 2025

Aeroflot Abre Venta de Boletos en Vuelos Entre Krasnoyarsk y Sanya, China

Norwegian Cruise Line Revela Detalles de 24 Cruceros Intensivos en Puertos de Asia

British Airways Lanzará Vuelos Estacionales a Tromsø, Noruega

SITA Amplía su Portfolio de Soluciones Aeroportuarias con la Adquisición de Materna IPS

United Airlines Lleva el Reciente Éxito del Wrexham AFC a Nuevas Alturas

Peter Tichy se une a Radisson Blu Plaza Bangkok como Director General

SMFL LCI Ordena 14 Helicópteros Airbus

Apollo Extiende Contrato de Chárter con Escandinavian Airlines (SAS)

Garuda Indonesia y Singapore Airlines Firman Acuerdos de FFP y Participación de Ingresos

Mandarin Oriental Firma Quinto Hotel de Lujo en Italia

Saudia Firma Pedido Firme de 105 Aviones Airbus

IHG Firma Tres Resorts en Turcos y Caicos

Plaza Premium Nombra a la Dra. Syafrina Sharif como Jefa Global de ESG y Sostenibilidad

TFE Hotels Lanza Nuevo Programa de Lealtad

La Primera Colección en Jumeirah Village Circle se une a la Colección de Tributo de Marriott

Emirates Duplicará Número de Vuelos a Saigón, Vietnam

Korean Air se Asocia con AWS para Centro de Contacto con Inteligencia Artificial

Proyecto GOLIAT para Explorar Uso de Hidrógeno Líquido en Aviación

Singapore Airlines Establecerá una Fundación

Plaza Premium Abrirá Sala VIP en la Terminal de la Ciudad en Osaka, Japón

ATR Nombra a Andrea Coccetti como CFO y SVP de Finanzas

Pegasus Airlines Lanzará Vuelos Entre Ankara y Dublín, Irlanda

Hawaiian Airlines Lanza Vuelos Entre Honolulu y Salt Lake City

IHG Firma Resort Crowne Plaza en Nepalgunj, Nepal

Minor Hotels Nombra a Puneet Dhawan como Jefe de Asia

Pegasus Airlines Lanzará Vuelos Entre Estambul y Bratislava, Eslovaquia

Amelia Nombra a APG como GSA en línea en Bélgica y GSA sin conexión en Luxemburgo

Hotel Queen Elizabeth 2 en Dubai Nombra a Nidal Shbat como Director de Ventas

Cross Lanza Nueva Marca de Hotel

Air Astana Advierte a los Miembros del Programa FFP Nomad Club sobre la Próxima Actualización

WTM Londres 2024 Abre Llamado a Ponentes

IndiGo Lanzará Vuelos Directos Entre Deoghar y Bengaluru

Actividad de Acuerdos de la Industria de Viajes y Turismo Baja un 13.5%

Thai AirAsia Informa Resultados del Primer Trimestre de 2024

Greg Gubiani se une al Mejor Hotel del Aeropuerto del Mundo como GM

Carga de Seguridad de Pasajeros en el Aeropuerto de Hong Kong Aumentará en Fases

Hotel Management Japan para Mejorar Distribución con SynXis y Channel Connect

Ensayos sobre Uso de Diésel Renovable para Vehículos en Pista en el Aeropuerto de Singapur Changi

IHG para Expandir Marcas Hotel Indigo y Vignette a Vietnam

Pegasus Airlines Lanzará Vuelos Entre Estambul y Edimburgo, Escocia

Filipinas y Singapur Acuerdan Mejorar Significativamente la Conectividad Aérea

Lokesh Kumar se une a Minor Hotels como Vicepresidente de Desarrollo – Oriente Medio

Norse Atlantic Informa Fuertes Números de Pasajeros para Abril de 2024

Hong Kong será la Sede de Routes World 2025

Emirates para Renovar 71 A380 y B777 Aeronaves Más

Yotel se Asocia con Frasers Hospitality para el Primer Hotel en Japón

British Airways Holidays Revela Resultados del Informe de Tendencias de Viajes de 2024

Hangzhou ZhongWei Goethe Hotel se une a WorldHotels

Four Seasons Firma Nuevo Hotel de Lujo en Madinah, Arabia Saudita

Etihad Airways Ofrece Estancias en Hoteles Gratis en Promoción de Escala en Abu Dhabi

Shell Vende Parque de Energía y Químicos en Singapur

SWISS Lanza Vuelos Entre Zurich y Seúl, Corea del Sur

Marriott Abre Primer AC Hotel en el Sudoeste de China

¡Diversión a Alta Velocidad en Dinamarca! Entrevista en Video HD con Aarhus Sea Rangers

Aeropuerto de Lodz (LCJ) en Polonia Central – Entrevista con Robert Makowski, Director Comercial (CCO)

Aeropuertos de Groenlandia – Entrevista con Jens R. Lauridsen, CEO

Aeropuertos de Glasgow (GLA), Southampton (SOU) y Aberdeen (ABZ) – Entrevista con Christopher Tibbett, Director de Aviación

Visita Aarhus – Entrevista con Pia Lange Christensen, CEO

Aeropuerto de Aarhus (AAR) en Dinamarca – Entrevista con Lotta Sandsgaard, CEO

Visita Estonia – Entrevista con Kristina Kästik, Líder del Equipo B2B, en Routes Europe 2024

Airsiders – Entrevista con Antonio Pascale, Director Comercial, en Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca

PDC Airport Solutions – Entrevista con Flemming Glyager en Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca

Aeropuerto de Hannover (HAJ) – Entrevista con Prof. Dr. Martin Roll, CEO

Aeropuerto de la Princesa Juliana (SXM) – Entrevista con Michiel Parent, Director Comercial

Aeropuerto de Londres Southend (SEN) – Entrevista con Marc Watkins, RDM

Aeropuerto de Tallinn (TLL) en Estonia – Entrevista con Eero Pärgmäe Miembro del Consejo y CCO

Aeropuerto de la Isla de Man (IOM) – Entrevista con Gary Cobb, Director del Aeropuerto

Visita Isle of Man – Entrevista con Deborah Heather, CEO, en Routes Europe 2024

OAG – Entrevista con Chelsea Waller en Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca

Nueve Entrevistas en Video HD Exclusivas de Routes Asia 2024 en Langkawi, Malasia

9 Entrevistas en Video Exclusivas con VIPs en el Foro de Turismo ASEAN 2024 en Vientiane, Laos

8 Conferencias de Prensa de NTO del Foro de Turismo ASEAN 2024 en Vientiane, Laos

13 Entrevistas en Video HD Exclusivas de World Travel Market 2023 en Londres, Inglaterra

5 Entrevistas en Video HD de APG World Connect 2023 en Mónaco, Francia

15 Entrevistas en Video HD de Routes World 2023 en Estambul, Turquía

Taxis de Aeropuerto Eléctricos en el Aeropuerto de Al